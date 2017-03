“Khu vườn bí mật” của quan chức Trung Quốc

Được giám sát chặt chẽ, những “khu vườn bí mật” khắp Trung Quốc là nguồn cung cấp thực phẩm an toàn cho quan chức chính phủ.

Yêu cầu khắt khe

Mọi tiêu chuẩn đều kín kẽ do mối lo về vệ sinh an toàn thực phẩm ở Trung Quốc đang ở mức báo động. Theo Tổ chức Môi trường Hòa Bình Xanh, Trung Quốc là quốc gia sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu nhiều nhất thế giới. Từ chỗ quá nguy hại, vấn đề an toàn thực phẩm tại Bắc Kinh trở thành tâm điểm mỉa mai của người dân. Hễ có bê bối nào xảy ra, nhiều người lại đùa cợt chua cay: “Chưa phải là điều tồi tệ nhất, chỉ mới là tồi tệ hơn thôi”.

Sau Thế vận hội Bắc Kinh 2008, 103 nhà sản xuất thực phẩm siêu sạch tiếp tục chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho giới chức chính phủ và các tổ chức cấp cao Trung Quốc. Một nguồn tin giấu tên cho trang tin Want China Times (Đài Loan) biết cách đây 2 năm, một quan chức được mời ăn tối tại phòng ăn tự phục vụ trong tòa án dân sự tối cao tỉnh Thiểm Tây. Người ta cho ông biết tòa án có hẳn một trang trại cung cấp thực phẩm an toàn tuyệt đối nằm cách TP Tây An 30 km.

Những trang trại cung ứng lương thực cho quan chức kín cổng cao tường và được canh gác kỹ càng. Ảnh: PHỤNG HOÀNG

Ngoài Thiểm Tây, tỉnh Quảng Đông cũng có “khu vườn bí mật” tương tự, không chỉ cung cấp các loại rau củ quả mà còn nuôi cả heo, cá và gà vịt.

Trại chăn nuôi Tân Thế Kỷ tại Bắc Kinh từng là nơi cung cấp trứng gà cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Theo chủ trang trại họ Tôn, nguồn nước, thức ăn chăn nuôi và chất lượng không khí tại đây đều phải trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt của chính phủ từ 10 năm trước. Do đó, lâu nay, sản phẩm chăn nuôi trong trang trại của ông Tôn được “tiến cống” vào bếp ăn của các quan chức cấp trung ương.

Cả họ được lợi

Với các bức tường xây cao 2 m bao quanh diện tích rộng hơn 200 ha cùng 5 nhân viên bảo vệ có mặt ngày đêm, rõ ràng những trang trại như thế này vượt xa một nông trại thông thường. Theo Nam Phương Tuần báo có trụ sở tại TP Quảng Châu, trang trại trồng rau Hải quan và Câu lạc bộ nhà nước đã cung cấp rau cho Văn phòng Hải quan Bắc Kinh hơn 10 năm qua. Để tránh nhiễm hóa chất độc hại, họ dùng chất thải động vật làm phân bón và ngay cả loại thuốc trừ sâu phun trong các “khu vườn bí mật” đều có nguồn gốc hữu cơ. Các sản phẩm nông nghiệp từ những trang trại này bảo đảm 100% nguồn gốc hữu cơ và an toàn tuyệt đối.

Vào tháng 7-1960, ông Tề Yến Minh, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, ra quyết định nguồn cung cấp thực phẩm cho các quan chức cấp cao và giới trí thức chuyển từ “nguồn cung thực phẩm phụ” sang “nguồn cung đặc biệt”. Kể từ đó, “nguồn cung đặc biệt” đã trở thành chủ đề bí ẩn đối với người dân Trung Quốc. Không chỉ bếp ăn của các tổ chức chính phủ Trung Quốc sở hữu nguồn thực phẩm siêu sạch từ những “khu vườn bí mật”, nhiều gia đình quan chức cũng được “ăn theo” đặc quyền trên.

Hầu hết những trang trại được chọn làm nhà cung ứng thực phẩm cho chính phủ Trung Quốc đều cảm thấy tự hào và dĩ nhiên, được bảo đảm nguồn thu nhập. Tuy nhiên, những khu vườn chỉ dành riêng cho giới chức sắc như thế này đang trở thành “cái gai” khó chấp nhận đối với đại đa số người dân. Một số cư dân mạng thắc mắc tại sao quan chức chỉ lo ôm khư khư những “khu vườn bí mật” mà không nhân rộng ra để bảo đảm sức khỏe cho mọi người?