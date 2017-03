Lá phổi... không chốn nương thân

Trái đất đang lâm trọng bệnh Theo ước tính, hiện tượng xói mòn đất đang làm 1/3 diện tích đất canh tác trên thế giới mất đi lớp đất bề mặt, nhanh hơn so với tốc độ hình thành lớp đất mới trong tự nhiên. Ngày nay, một nửa thế giới đang sống ở những vùng mà mực nước ngầm đang giảm mạnh do sự khai thác quá mức của con người. Việc thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đẩy giá lương thực tăng cao. Nhiệt độ tăng cũng đang gây sức ép lên cán cân cung-cầu lương thực. Qua nghiên cứu, các nhà sinh thái học cây trồng cho rằng khi thời tiết tăng lên 1oC trong thời kỳ sinh trưởng tốt nhất của cây, sản lượng sẽ giảm 10%. Sự tan chảy của các dòng sông băng lớn cũng đang đe dọa an ninh lương thực. Đặc biệt, dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng, nơi băng bị tan chảy bất thường sẽ ảnh hưởng đến vùng thâm canh trọng điểm có liên quan đến các con sông lớn ở châu Á như sông Ấn, sông Hằng, sông Mekong, sông Dương Tử và Hoàng Hà. Ngoài nguyên nhân thảm thực vật mục nát và núi lửa phun trào, hầu hết các trận mưa acid có nguyên nhân từ con người. Thủ phạm lớn nhất là việc đốt các nhiên liệu hóa thạch từ các nhà máy điện chạy bằng than, cạnh đó là các nhà máy sản xuất và ôtô. Mưa acid tiêu hủy các chất dinh dưỡng thiết yếu của đất trồng và đưa nhôm vào đất - nguyên nhân làm cho cây khó hấp thu nước. Những ảnh hưởng của mưa acid, cộng với những tác nhân khác làm cho cây cối ngày càng kém khả năng chịu đựng nhiệt độ lạnh, côn trùng và dễ sinh bệnh tật. Các chất gây ô nhiễm cũng có thể ức chế khả năng sinh sản của cây. Tác động của mưa acid đến hồ ao, suối, đầm lầy và các môi trường nước khác còn nguy hại hơn. Mưa acid làm cho nước nhiễm acid và hấp thụ nhôm. Hợp chất này làm cho nước nhiễm độc. Nước bẩn lại đầu độc cho tôm, sò, cá và các động vật sống trong nước khác…