Lập trình “ngày chết” cho sản phẩm điện tử

Có thể chỉ như là một câu chuyện giả tưởng? Đi sâu vào vấn đề hơn, báo Le Figaro đã có bài phỏng vấn GS kinh tế học Alexandre Delaigue. Theo giáo sư, vấn đề đặt ra ở đây là không ai có thể chứng minh được tính xác thực về việc một doanh nghiệp thực hiện hành vi “gian lận”. Nói gì thì nói, các nhà công nghiệp cũng chẳng hưởng được lợi lộc gì từ việc này. . Giáo sư giải thích thế nào về việc thành công của hiện tượng cố ý lập trình hỏng hóc cho sản phẩm? + GS Alexandre Delaigue: Đúng là người tiêu dùng có những bức xúc này nọ trước việc xuống cấp nhanh chóng của một sản phẩm mà họ đã bỏ tiền ra mua và chính vì lý do đó, khách hàng đã suy đoán ra rằng những hỏng hóc kia của sản phẩm chính là do tính toán cố ý từ nhà sản xuất. Suy nghĩ này lại càng được củng cố thêm khi hiện nay nhiều người trong chúng ta có cảm giác rằng đây là một âm mưu mới chứ từ xưa đến nay không hề có. Khách hàng lại thích thú khi buộc tội các nhà sản xuất, họ cũng nghĩ rằng các sản phẩm “trước đây” thì bền tốt hơn các sản phẩm thế hệ mới sau này. Đây là một ảo giác từ sự cảm nhận, vì trong số những sản phẩm cũ, người ta chỉ chú ý đến những sản phẩm còn hoạt động mà lại quên đi tất cả sản phẩm đã bị hỏng hoàn toàn do đã hết tuổi thọ. Một nghiên cứu mới đây cũng đã chứng minh rằng trên thực tế, tuổi thọ của các sản phẩm gia dụng đã không hề tăng từ thập niên 1980 đến nay. . Giả sử khi cố tình làm ra những sản phẩm “chết sớm” để kích thích tiêu dùng, phải chăng các nhà sản xuất cũng chẳng thu được lợi nhuận gì nhiều thêm? + Tính về mặt kinh tế thì “chiến lược” này cũng không có ý nghĩa tích cực nào cả. Hãy dẫn chứng ra một ví dụ mang tính châm biếm một chút: Nếu bán với giá 50 euro một đôi vớ sử dụng được một năm còn hơn là bán được 50 đôi với giá chỉ 2 euro nhưng chỉ sử dụng được một tuần là rách toẹt ra. Nhưng nếu tất cả nhà sản xuất không quan tâm đến sự chọn lựa này, đó là vì tuổi thọ sản phẩm mới chỉ là một trong nhiều chi tiết cấu thành nên toàn bộ khung chất lượng của sản phẩm đó mà thôi. Các máy giặt đã được trang bị thêm nhiều linh kiện điện tử và các động cơ phức tạp hơn để giúp chúng tiết kiệm điện và nước hơn khi hoạt động. Do đó, chính các thiết bị điện tử đã gây nên một ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian vận hành, tức tuổi thọ của máy giặt. Chuyện này không là một mưu đồ toan tính của nhà sản xuất mà từ việc nghiên cứu liên kết giữa giá thành, tính hiệu quả của sản phẩm và tuổi thọ sản phẩm. Do đó, nếu nói nhà sản xuất đã lập trình trước để sản phẩm tự hỏng sau một thời gian sử dụng nhất định thì đó chỉ là chuyện hoang đường. . Trong một thước phim tài liệu có tựa đề là Mua về để bỏ, tác giả đã nêu ra một ví dụ về trường hợp chiếc máy in vi tính đã được trang bị thêm một “đồng hồ đếm giờ” để thiết bị này sẽ tự động “dừng” máy in sau khi người sử dụng đã in được một số lượng trang in nhất định nào đó… + Đây là một dẫn chứng khá thú vị đấy. Nhà sản xuất này đã nhắm vào việc bán được ra càng nhiều các sản phẩm kèm theo là ống nạp mực đắt tiền nhưng ngược lại, họ chỉ bán máy in với giá gần như là “cho không”. Họ tính kiếm lời ở chỗ khách hàng sẽ luôn giữ lại chiếc máy in, vì nó quá rẻ và sẽ tiếp tục thay ống nạp mực nhiều lần. Tôi nghĩ rằng các kỹ sư đã cần có thêm một đồng hồ đếm giờ trên máy in vì một lý do nào đó và việc “khóa” máy in này chỉ là một sai sót không cố ý trong khâu thiết kế. Cần phải hiểu rằng nhà sản xuất sẽ hoàn toàn không được lợi lộc gì khi làm như vậy. Ngược lại, họ còn đứng trước nguy cơ là bị khách hàng tẩy chay và quay sang mua máy in hiệu khác của các đối thủ cạnh tranh của họ. (Theo Le Figaro)