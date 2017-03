Lập trường năm điểm của Trung Quốc về Syria

Lập trường của Trung Quốc về Syria sẽ đứng vững trước thử thách của lịch sử. Bài viết nhận định nếu phương Tây tiếp tục ủng hộ phe đối lập Syria, nội chiến lớn cuối cùng sẽ bùng nổ và sẽ dẫn đến sự can thiệp vũ trang từ nước ngoài.

Bài viết ghi nhận nếu nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria được thông qua ngày 4-2 (Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu phủ quyết), nghị quyết sẽ dồn Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào chân tường. Ông Bashar al-Assad sẽ phản kháng quyết liệt trong khi phe đối lập sẽ đẩy mạnh bạo lực hơn. Lúc đó xung đột ở Syria chắc chắn sẽ khốc liệt hơn.

Bài viết giải thích cuối tuần trước Thứ trưởng Ngoại giao Trác Quân với tư cách đặc phái viên chính phủ Trung Quốc đến Syria nhằm truyền đạt thông điệp năm điểm của Trung Quốc.

- Trung Quốc bày tỏ quan ngại với các bên liên quan ở Syria về tình hình bạo lực leo thang dẫn đến thương vong nhiều cho dân thường và đe dọa hòa bình khu vực.

- Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan chấm dứt hoàn toàn và ngay lập tức hành động bạo lực. Trung Quốc đã nhiều lần lên án bạo lực chống lại dân thường và cả bạo lực nhằm lật đổ chính phủ của phe đối lập, đặc biệt là các vụ đánh bom khủng bố vào các cơ quan chính quyền.

- Trung Quốc ủng hộ đối thoại chính trị cởi mở và không kèm theo điều kiện giữa tất cả các phe phái ở Syria để đạt đến thỏa thuận chính trị. Trung Quốc kêu gọi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad lắng nghe nguyện vọng của người dân và tôn trọng sự lựa chọn hệ thống chính trị của người dân Syria.

- Trung Quốc hy vọng các phe phái ở Syria và Liên đoàn Ả Rập hợp tác trong khuôn khổ các biện pháp chính trị hòa bình để giải quyết khủng hoảng ở Syria. Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về Syria của Hội đồng Bảo an không có nghĩa là phủ nhận nỗ lực ngoại giao của Liên đoàn Ả Rập… Ngược lại, Trung Quốc ủng hộ chấm dứt bạo lực ngay lập tức nhằm bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho công tác hỗ trợ nhân đạo ở Syria cũng như tránh bên ngoài can thiệp quân sự. Trung Quốc phản đối phương Tây lợi dụng kế hoạch hòa bình của Liên đoàn Ả Rập để phát động chiến tranh.

- Trung Quốc cho rằng cần tuân thủ nghiêm ngặt Hiến chương LHQ, phản đối thay đổi chế độ thông qua can thiệp vũ trang vào bất cứ nước nào. Theo Hiến chương LHQ, Hội đồng Bảo an không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không có quyền quyết định lực lượng chính trị nào sẽ cầm quyền ở mỗi nước.

Ngày 21-2, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga sẽ không tham dự hội nghị quốc tế về khủng hoảng Syria ở Tunis (Tunisia) hôm 24-2 vì không được thông báo thành phần tham dự, chương trình nghị sự và quan trọng nhất là mục đích thực sự của hội nghị không rõ ràng. Bộ Ngoại giao nhận định dường như hội nghị Tunis muốn ủng hộ một bên trong xung đột Syria vì phe đối lập Syria được mời trong khi bên chính phủ Syria thì không, như vậy lợi ích của phần lớn nhân dân Syria đang ủng hộ chính phủ không được bảo đảm. Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết Hội đồng Dân tộc Syria (phe đối lập) được mời dự hội nghị. H.DUY (Theo AFP)

LÊ LINH