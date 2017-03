Lebanon phát hiện hai hệ thống do thám của Israel

Một trong hai hệ thống này nhằm theo dõi các hoạt động của phong trào Hồi giáo vũ trang dòng Shia Hezbollah. Một quan chức khác trong quân đội Lebanon còn nói rằng, tối 15/12/2010, sau khi 2 hệ thống do thám bị phát hiện, một tiếng nổ lớn đã xảy ra ở cảng Sidon phía Nam nước này. Người ta không loại trừ khả năng Israel đã cho phá hủy hệ thống do thám thứ 3 để tránh bị Lebanon phát hiện. Vị quan chức này cũng cho biết, hệ thống do thám do Israel sản xuất được đặt trên núi Sannie bao gồm camera, thiết bị truyền phát hình ảnh…

Hệ thống radar do thám của Israel bị phát hiện ở vùng núi Lebanon. Ảnh: AFP

Còn hệ thống được phát hiện ở núi Barouk thì phức tạp hơn rất nhiều. Cả hai hệ thống này được đặt ở vị trí cao 1.715m và có thể kiểm soát được các hoạt động ở những thị trấn phía Tây và Trung thung lũng Bekaa - "lãnh địa" của Hezbollah.

Hiện, quân đội Lebanon đang tiến hành tiêu hủy những thiết bị do thám và kêu gọi người dân cung cấp cho nhà chức trách những thông tin có liên quan. Được biết, hồi đầu tháng, Hezbollah đã phát hiện một thiết bị do thám Israel cài đặt trong một mạng viễn thông tư nhân.

Thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah còn tuyên bố rằng, hệ thống radar do thám của Israel hàng ngày gửi thông tin về cho trung tâm ở Israel. Hồi năm 2009, hơn 100 người Lebanon đã bị bắt giữ vì nghi ngờ làm gián điệp cho Israel.

Theo Chi Anh (CAND)