Linh mục bị cáo buộc quấy rối tình dục 200 trẻ em điếc

Ông kể ông đã yêu cầu đức cha Lawrence Murphy nghe ông xưng tội, và thay vì đó linh mục dẫn ông vào một toa lét phía dưới cầu thang và tấn công tình dục ông.

Budzinski, nay 61 tuổi, là một trong số khoảng 200 bé trai điếc tại trường St.John dành cho người Điếc nằm phía ngoài Milwaukee nói họ đã bị vị linh mục quấy rối tình dục cách nay nhiều thập niên, nay đang trở thành scandal đối với Vatican và đe dọa làm Giáo hoàng Benedict XVI mắc kẹt. Một số ám chỉ đã được đưa ra công khai cách nay nhiều năm, nhưng mới lại gây chú ý tuần này sau khi các tài liệu do báo New York Times thu thập chứng tỏ đức cha Murphy không bị lột áo hồi giữa những năm 1990 nhờ ông ta được văn phòng Vatican bảo vệ – mà khi ấy văn phòng do Hồng y Joseph Ratzinger, nay trở thành Giáo hoàng, lãnh đạo.

Ảnh chụp đức cha Lawrence Murphy hồi năm 1974

Ngày 25-3, Vatican mạnh mẽ bảo vệ quyết định không lột áo đức cha Murphy và tố cáo điều mà họ gọi là một chiến dịch bêu riếu giáo hoàng và các phụ tá. Trong mấy tuần mới đây, Benedict cũng bị chỉ trích về việc ngài hành xử một trường hợp quấy rối đối với một liinh mục ở Đức cách nay 30 năm khi ngài là Hồng y chịu trách nhiệm một Giáo khu lớn ở Munich.

Trong trường hợp ở Milwaukee, đức cha Murphy bị cáo buộc đã quấy rối tình dục các bé trai tại buổi xưng tội, trong phòng ngủ, trong toa lét và trong những buổi đi du hành ngoài cánh đồng, khi ông làm việc trong trường từ những năm 1950 đến 1974. Đức cha Murphy đã qua đời hồi năm 1998 ở tuổi 72.

Theo Quang Hùng (CAO/NYT)