Lộ bằng chứng chống lại kẻ gửi thư độc cho Obama

Lực lượng chức năng khám nhà của Everett Dutschke. (Nguồn: AP)

Dutschke, 41 tuổi, là giáo viên võ thuật, đã bị bắt tại nhà riêng ở thành phố Tupelo, bang Mississippi vào sáng 27/4.



Tại phòng tập Taekwondo cũ của Dutschke, các nhân viên điều tra liên bang đã tìm thấy một máy xay càphê có thể được dùng để điều chế chất ricin từ hạt thầu dầu đỏ, một mặt nạ phòng độc và một găng tay nhựa. Ngoài ra, dấu vết của chất ricin cũng được tìm thấy trên cửa xe ôtô, trong thùng rác công cộng gần nhà, đường ống nước thải...



Trong máy tính cá nhân, Dutschke vẫn còn lưu giữ ít nhất 2 tài liệu hướng dẫn cách điều chế chất ricin một cách an toàn được tải xuống từ mạng Internet từ ngày 31/12/2012. Các nhân viên điều tra liên bang cũng tìm thấy đơn đặt hàng mua thầu dầu đỏ từ mạng mua bán trực tuyến eBay hồi tháng 11 và 12 năm ngoái.



Nếu bị kết tội bào chế, tàng trữ và sử dụng vũ khí sinh học, tên Dutschke có thể phải lĩnh án tù chung thân và bị phạt 250.000 USD.



Trước đó, các quan chức thực thi luật pháp Mỹ cho biết hiện FBI chưa có kết luận về khả năng các bức thư chứa chất độc chết người trên có liên quan tới vụ đánh bom khủng bố ngày 15/4 tại Boston thuộc bang Massachusetts, làm 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.



Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng các bức thư chứa độc tố được phát hiện ngay sau vụ đánh bom khủng bố tại Boston đang gợi lại những diễn biến tương tự như đã từng xảy ra khi một loạt bức thư và bưu kiện có chứa bột trắng gây bệnh than xuất hiện ngay sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001.



Tất cả các hộp thư của các nghị sỹ Quốc hội, những nơi nhận bưu chính trong tòa nhà Quốc hội và Nhà Trắng đều tạm thời bị đóng cửa. An ninh xung quanh khu vực tòa nhà Quốc hội và Nhà Trắng tiếp tục được siết chặt./.

