Lộ... hàng!

Thời báo Hoàn Cầu sau đó còn trơ tráo diễn giải cụm từ này thành “khi nào Trung Quốc thật sự rảnh thì mới đàm phán”.Rõ ràng cách diễn dịch này đã làm lộ rõ Bắc Kinh chẳng hề có chút thiện ý thảo luận nào về COC với ASEAN cả.



Thời báo Hoàn Cầu cứ tiếp tục đổ tội cho Philippines và Việt Nam đang bằng mọi cách “ASEAN hóa” và “quốc tế hóa” vấn đề tranh chấp biển Đông để “phù hợp với các lợi ích của Mỹ”, vẫn lặp lại luận điệu cũ rích là đổ lỗi cho nước nhỏ gây hấn với nước lớn, nước nhỏ đe nẹt nước lớn và nước lớn Trung Quốc đang bị uy hiếp.



Cùng giọng điệu, Nhân Dân Nhật Báo lại xổ toẹt là ngoại giao đa phương sẽ không giúp ích gì cho Việt Nam và Philippines, bởi ASEAN chỉ có chức năng trung gian giảng hòa chứ chưa bao giờ có quyền ra lệnh hay can thiệp vào việc phân chia ranh giới lãnh thổ của các nước thành viên.



Tờ báo này còn lộng giả thành chân khi cho rằng Trung Quốc đã hết sức “kiềm chế” trong tranh chấp biển Đông, trong khi Việt Nam và Philippines cứ “mượn thế lực bên ngoài” để giải quyết vấn đề. Do vậy, “Trung Quốc sẽ không để ý đồ này thành hiện thực”. Báo này còn dẫn ra con ngáo ộp khác là: “lòng dân Trung Quốc đang sôi sục căm giận kẻ thù chung”.



Đến lượt Thời báo Hoàn Cầu lên tiếng đe nẹt các nước ASEAN còn lại. “Các nước này nên hiểu rằng tranh chấp với các nước lớn không bao giờ được giải quyết qua sự giúp đỡ của quốc tế. Trung Quốc sẽ không bao giờ hi sinh lợi ích lãnh thổ trước áp lực của quốc tế. Các nước lớn khác sẽ không dại gì gây nguy hiểm cho lợi ích quốc gia của họ để đi đối đầu với Trung Quốc ở biển Đông”.Đúng là một diễn dịch làm lộ... chân tướng của Bắc Kinh.



Theo MỸ AN (TTO)