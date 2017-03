Mạng lưới khủng bố al-Qaeda mạnh hơn bao giờ hết

Bà Leah Farrall, cựu chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về al-Qaeda của Cảnh sát liên bang Australia, cho rằng thật là sai lầm khi chỉ nhìn vào những tiến triển trong việc gia tăng sức ép với những thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda. Bất chấp gần một thập kỷ chiến tranh, mạng lưới khủng bố này hiện mạnh hơn so với thời điểm tiến hành các vụ tấn công trên đất Mỹ ngày 11/9/2001.



Bằng chứng là al-Qaeda ngày nay có đông thành viên hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn và có tầm ảnh hưởng lớn hơn so với một thập kỷ trước.



Theo bà Farrall, để đánh giá (sự lớn mạnh của) al-Qaeda cần phải tính đến tổ chức al-Qaeda trên bán đảo Arập (AQAP), các nhánh của mạng lưới này ở Iraq và ở Bắc Phi (AQIM).



Trong khi một số ý kiến cho rằng các chân rết này chỉ là những tổ chức khủng bố tách ra từ al-Qaeda và được quản lý lỏng lẻo, bà Farrall đánh giá mạng lưới của trùm khủng bố Osama bin Laden từ lâu đã đặt ưu tiên hàng đầu cho việc mở rộng mạng lưới khắp toàn cầu.



Kế hoạch này đã thất bại trước khi xảy ra sự kiện 11/9, song al-Qaeda đã cho thấy chúng có khả năng thực hiện các vụ tấn công khủng bố, chẳng hạn như vụ đánh bom các máy bay chở hàng mà AQAP tiến hành hồi năm ngoái, hay trước đó là vụ khủng bố ở sân bay Glasgow, Anh do al-Qaeda ở Iraq thực hiện năm 2007.



Bà Farrall cho biết 2/3 số thủ lĩnh của al-Qaeda giữ vai trò chỉ đạo liên lạc với các nhánh của mạng lưới này, điều đó có nghĩa là việc bắt giữ hoặc giết chết Bin Laden hay nhân vật số 2 của al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri cũng không thể làm thay đổi cục diện.



Về lâu dài, al-Qaeda có thể tiếp tục chứng tỏ khả năng chỉ đạo và đưa ra các phương hướng chiến lược và động lực của tổ chức khủng bố này xem ra sẽ không thay đổi.



Tuy nhiên, bà Farrall cũng cho rằng al-Qaeda không thể sớm thành lập thêm các chân rết mới, ngoại trừ khả năng cho ra đời tổ chức Shebab ở Somalia./.





