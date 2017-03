Mạng lưới tình báo tư nhân của Mỹ vẫn hoạt động

Dẫn lời các quan chức và thương gia Mỹ giấu tên, báo trên cho hay những báo cáo về hoạt động của Taliban, đặc biệt tại Pakistan, của mạng lưới tình báo trên hầu như vẫn được gửi đến hàng ngày cho các chỉ huy cấp cao của Mỹ trong khu vực.

Hồi tháng 3, Thời báo New York đưa tin quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ Michael Furlong đã thiết lập một mạng lưới các nhà thầu tư nhân ở Afghanistan và Pakistan để giúp truy lùng và tiêu diệt phiến quân.

Mạng lưới này được che giấu dưới vỏ bọc một chương trình thu thập thông tin bình thường của chính phủ.

Ngay sau khi tin tức này được công bố, giới chức Mỹ khẳng định hoạt động bất thường này sẽ kết thúc ngay khi một cuộc điều tra được tiến hành.

Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn với hàng chục quan chức chính phủ và thương gia về hưu và đương nhiệm, cũng như việc kiểm tra tài liệu chính phủ trong thời gian gần đây đã cho thấy điều ngược lại.

Thời báo New York cho rằng theo thời gian, hoạt động này dường như đã biến thành các hoạt động do thám truyền thống và các nhà thầu hiện được thanh toán theo một thỏa thuận, trị giá 22 triệu USD, do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin quản lý và do văn phòng phụ trách chính sách các chiến dịch đặc biệt của Lầu Năm Góc giám sát.

Theo quy định của Lầu Năm Góc, quân đội không được phép thuê các nhà thầu làm gián điệp.

Theo TTXVN/Vietnam+