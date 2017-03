Mật vụ Mỹ bắn cố Tổng thống Kennedy?

JFK: The Smoking Gun (JFK là tên gọi tắt của ông Kenndy) là một bộ phim tài liệu nói về vụ ám sát Tổng thống Kenndy, dựa trên cuộc điều tra của cựu điều tra viên người Úc, ông Colin McLaren.



Ông McLaren đã đào bới những chứng cứ kể từ ngày 22.11.1963, thời điểm ông Kennedy bị bắn chết khi đang ngồi trên xe hơi cùng phu nhân.



Vào ngày 22.11.1963, Tổng thống Kennedy đang di chuyển trên một chiếc limousine mui trần cùng phu nhân Jacqueline Kennedy thì bị bắn chết tại thành phố Dallas, bang Texas.



Nhiều tài liệu cho rằng ông Kennedy bị bắn trúng cổ họng, lưng, và viên đạn bắn vào đầu đã cướp đi sinh mạng của ông.



Ông McLaren cho rằng trong số những phát súng trúng ông Kennedy có một phát của nhân viên mật vụ George Hickey.



Hickey, đã qua đời hồi tháng 6.2012, ngồi trong chiếc xe hơi chạy phía sau xe chở ông Kennedy, theo ông McLaren.



Lee Harvey Oswald, một nhân viên thuộc Kho lưu trữ sách trường học Texas, bị bắt do tình nghi bắn Tổng thống Kennedy nhưng chưa từng bị buộc tội ám sát ông Kennedy.



Sau đó, Jack Ruby (1911-1967), một người quản lý một hộp đêm ở thành phố Dallas, đã giết chết Oswald ngay tại đồn cảnh sát ở Dallas vào ngày 24.11.1963.







Cố Tổng thống Kennedy cùng phu nhân ngồi trên xe hơi trước khi bị ám sát ngày 22.11.1963 - Ảnh: Reuters



Theo Phúc Duy (TNO)



Mới đây, hồi tháng 5.2013, cựu chính trị gia đảng Cộng hòa, ông Roger Stone (61 tuổi), từng là cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon, tuyên bố sẽ xuất bản cuốn sách tựa đề The Man Who Killed Kennedy (tạm dịch: Kẻ giết Tổng thống Kennedy) vào tháng 10 tới.Trong quyển sách này, ông Stone sẽ tiết lộ bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson chủ mưu vụ ám sát ông Kennedy.Stone hé lộ rằng chính Johnson đã lên kế hoạch cho chuyến đi của Kennedy đến Dallas để Oswald dễ dàng ngắm bắn và Ruby có quan hệ với Johnson cùng Nixon.Ủy hội Warren (do ông Johnson lập ra để điều tra vụ ám sát) và Ủy ban Hạ viện Mỹ điều tra vụ ám sát đều đưa ra kết luận Oswald là thủ phạm và hành động một mình.Nhưng kết quả cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Kennedy vẫn còn nhiều tranh cãi trong nhiều năm qua.Một cuộc khảo sát của đài Fox News (Mỹ) hồi năm 2004 cho thấy 66% người dân Mỹ tin rằng có một âm mưu ám sát cố Tổng thống Kennedy, trong khi 74% dân Mỹ nghĩ rằng có sự che đậy, bưng bít thông tin vụ ám sát này.JFK: The Smoking Gun, dài 2 tiếng đồng hồ, sẽ được phát sóng trên truyền hình tại Mỹ, Úc và Canada vào tháng 11.2013, nhân dịp kỷ niệm ngày mất của ông Kennedy.