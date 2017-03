"Máy bay Mỹ đã giết hại 168 trẻ em tại Pakistan"

Phụ nữ và trẻ em Pakistan đi lánh nạn sau các cuộc không kích của Mỹ tại Waziristan (Nguồn: Channel 4).

Các máy bay không người lái của Mỹ đã tấn công các lực lượng vũ trang nổi dậy ở Pakistan suốt bảy năm qua trong một chiến dịch do Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) bảo trợ.



Các vụ không kích diễn ra chủ yếu ở vùng núi non hiểm trở Waziristan gần biên giới với Afghanistan. Một nghiên cứu chi tiết của TBIJ nói số thường dân thiệt mạng trong các vụ oanh tạc cao hơn 40% so với các ước tính trước đó, bao gồm 168 trẻ em.



Bình luận về con số này, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói: “Thậm chí chỉ một trẻ em thiệt mạng trong những vụ không kích hoặc đánh bom liều chết cũng là quá nhiều. Trẻ em chẳng liên can gì tới chiến tranh. Tất cả các bên phải làm những gì có thể để bảo vệ các em khỏi những vụ tấn công vũ trang, trong bất kỳ tình huống nào”.



Cơ sở dữ liệu của TBIJ dựa trên hơn 2.000 bài báo, tin tức, lời kể của các nhân chứng, báo cáo của các tổ chức phi chính phủ tại hiện trường, công hàm của chính phủ Mỹ, những tài liệu tình báo bị rò rỉ và các hồ sơ từ luật sư, nhà báo, chính trị gia và cựu quan chức tình báo.



Người đứng đầu nghiên cứu Chris Woods nói: “Việc CIA khẳng định rằng không xảy ra tình trạng tiêu diệt thường dân ở Pakistan là trái ngược với các bằng chứng được tìm thấy.”



Đáp lại, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với đài truyền hình Channel 4 News: “Những tuyên bố về mức độ thiệt mạng dân sự lớn hơn ước tính là không thể kiểm chứng. Tin tức của chúng tôi phải là chính xác nhất vì chúng tôi tham gia trực tiếp vào việc xác định các mục tiêu, cũng như có nhiều công cụ để tiếp cận hiện trường. Không ai tranh cãi về việc phải bảo vệ thường dân, nhưng những máy bay không người lái của chúng tôi là hệ thống chính xác nhất hiện nay.”



Trong khi đó, luật sư Mirza Shahzad Akbar đang tiến hành thủ tục pháp lý kiện CIA, đại diện cho 25 gia đình có người thân thiệt mạng trong những vụ không kích của Mỹ. Luật sư Akbar đệ đơn kiện đầu tiên chống lại CIA khi Kareem Khan, một nhà báo Pakistan, bắt đầu chiến dịch đòi công lý cho con trai và em trai ông, thiệt mạng vì không kích ở Mirali tháng 12/2009.



Ông Akbar tin rằng nghiên cứu của TBIJ sẽ giúp cho tiếng nói các thân chủ của ông được lắng nghe. “Những thông tin về các vụ không kích của máy bay không người lái cho tới giờ đều dựa vào các cơ quan tình báo ở Peshawar và Islamabad, tức là chỉ của một chiều,” Akbar nói.



“Nghiên cứu của TBIJ do đó rất quan trọng và tôi tin rằng nó sẽ giúp củng cố lập trường của chúng tôi rằng số dân thường bị thiệt mạng là lớn hơn so với thông báo và chúng ta cần một cuộc điều tra độc lập. Một khi đã trả lời được câu hỏi cơ bản này, chúng ta có thể tính tới bước tiếp theo là thiệt hại với những gia đình nạn nhân.”



Ngay trong tuần này, một đợt không kích của máy bay không người lái đã làm thêm 28 người thiệt mạng và làm bị thương tám người khác ở Miramshah, tỉnh Bắc Warizistan./.

Những phát hiện của TBIJ * Kể từ năm 2004 đã có ít nhất 291 đợt không kích của máy bay không người lái Mỹ diễn ra, nhiều hơn gần 10% so với ước tính trước đó.



* Ít nhất 2.292 người đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công, nhiều hơn 40% so với thông báo ban đầu. Số người chết có thể lên tới 2.863.



* TBIJ cũng xác định được danh tính 126 tay súng bị tiêu diệt.

Ít nhất 385 thường dân đã thiệt mạng, và con số này có thể lên tới 775.



* 168 trẻ em đã thiệt mạng do các cuộc không kích.

Theo Hải Minh (Vietnam+)