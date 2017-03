Mây mù trước chuyến thăm Mỹ

Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ quân sự để trả đũa. Kế tiếp Công ty Google công khai chỉ trích Trung Quốc tấn công các máy chủ.

Giữa tháng 2-2010, lần đầu tiên Tổng thống Obama gặp đức Đạt Lai Lạt Ma. Chính phủ và báo chí Trung Quốc đùng đùng nổi giận. Đến tháng 7-2010, Mỹ bắt đầu tham gia vấn đề tranh chấp ở biển Đông sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu nhấn mạnh lợi ích của Mỹ trong khu vực tại Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 17 tại Hà Nội.

Năm 2010 là năm xảy ra nhiều căng thẳng tại các khu vực mà Mỹ và Trung Quốc còn nhiều bất đồng như Đài Loan và Tây Tạng, mạng Internet và biển Đông. Tuy nhiên, căng thẳng đã nguội đi rõ rệt vào cuối năm 2010 và đầu năm 2011 do hai bên Mỹ và Trung Quốc cùng nỗ lực phối hợp giải quyết bất đồng. Quan hệ song phương lại tiếp tục phát triển với chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào tháng 1-2011.

Tạp chí The Diplomat (Nhật) nhận định quan hệ Mỹ-Trung hiện nay đang rơi vào bối cảnh thảm hại tương tự như năm 2010. Những người có trách nhiệm của Mỹ công khai tuyên bố Nhà Trắng dự kiến sẽ trừng phạt Trung Quốc vì các vụ tấn công mạng. Sau đó, nhiều nhà phân tích đã kêu gọi chính quyền Mỹ cho phép Lầu Năm Góc tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải.

Về an ninh, các nhà phân tích lo ngại mục đích cuối cùng của Trung Quốc khi xây dựng đảo nhân tạo ở biển Đông là bành trướng quân sự trong khu vực. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc càng tỏ ra khoa trương súng ống trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong giới soạn thảo chính sách Mỹ, nhiều người cho rằng Mỹ đã bị Trung Quốc lừa trong suốt 40 năm quan hệ. Các chuyên gia nổi tiếng như Michael Pillsbury, Robert Blackwill, Ashely Tellis kêu gọi Mỹ nên từ bỏ chiến lược lôi kéo Trung Quốc hòa nhập với cộng đồng quốc tế.

Năm 2010, Washington và Bắc Kinh còn chăm chút để chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đạt được thành công. Còn nay không có dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng Mỹ-Trung được kiểm soát cho dù Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị sang thăm Mỹ.

Với dư luận gia tăng sức ép và những căng thẳng Mỹ-Trung dâng cao chưa từng thấy dưới thời chính phủ của Tổng thống Obama, thật khó cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình lần nay thành công trọn vẹn.