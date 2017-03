Méo mó, có hơn không!

Ngày 15-8, Israel cho dỡ bỏ bức tường bêtông được dựng lên cách đây tám năm tại Gilo, một khu định cư Do Thái mà Israel chiếm đóng năm 1967 - Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ năm trong vòng bốn tháng qua ông George Mitchell đến Trung Đông để thực hiện sứ mệnh thuyết phục Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Netanyahu nhanh chóng chấp nhận đàm phán trực tiếp, vốn đã bị ngưng vào cuối năm 2008 do cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. Những cuộc đàm phán gián tiếp dưới sự bảo trợ của Mỹ đã được bắt đầu từ tháng 5. Cho đến nay, ông Abbas đã nhiều lần từ chối đàm phán trực tiếp nếu như trước đó Israel chưa ngừng lại việc xây dựng các khu định cư Do Thái.

Những chuyến đi con thoi liên tiếp của ông Mitchell phản ánh rõ nỗ lực khá cấp tập của chính quyền ông Obama muốn có được một điều gì đó vào thời điểm này. Vì sao?

Cuộc chiến ở Afghanistan rõ ràng phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều so với những đánh giá một năm rưỡi trước đây của chính quyền ông Obama, nhất là khi nhận ra tính chất nan giải của “nhân tố Pakistan”, khiến cái đích tiêu diệt tổ chức khủng bố Al Qaeda càng trở nên xa vời. Còn về “hồ sơ nguyên tử Iran”, tổng thống Mỹ đã cố tỏ thiện chí trong chủ động đối thoại suốt cả năm 2009, để rồi cuối cùng lại phải tuyên bố “không loại trừ một lựa chọn nào” (nghĩa là có cả giải pháp chiến tranh) để kiên quyết ngăn cản điều Mỹ tin là Iran có tham vọng sở hữu vũ khí nguyên tử.

Xem ra cuộc xung đột Israel - Palestine, dù có lịch sử lâu dài nhất và có đường dây mối nhợ phức tạp nhất so với cuộc chiến ở Afghanistan và hồ sơ Iran, lại là vấn đề mà chính quyền ông Obama hi vọng có thể ghi được điểm hơn cả vào lúc này. Hi vọng hơn không phải là dễ giải quyết hơn, mà vì cả đôi bên xung đột trực tiếp đều có thể còn phụ thuộc căn bản vào vai trò của Mỹ.

Bởi thế, ở thời điểm này, khi chỉ còn hơn hai tháng nữa sẽ đến cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ, ông Obama đang cố thúc đẩy cả Palestine và Israel chấp nhận bước vào đàm phán trực tiếp. Chỉ riêng việc nối lại được đàm phán trực tiếp thôi cũng có thể ghi điểm, dù là tối thiểu, cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Đến lúc này, chính quyền ông Obama có thể đã nhận thức được rằng dù có bước vào đàm phán trực tiếp sớm, Palestine và Israel cũng khó đi đến một hiệp định hòa bình trên căn bản giải pháp hai nhà nước.

Về phía Palestine, chính quyền của Tổng thống Mahmoud Abbas dù có vai trò đại diện được thế giới công nhận, song trên thực tế chính quyền này lại chỉ cai quản khu Bờ Tây, còn lãnh thổ Gaza lại do Hamas cai quản. Sự xung khắc giữa Hamas với chính quyền Palestine do phong trào Fatah làm nòng cốt lại sâu sắc và phức tạp tới mức có thể nói là “một mất một còn”. Bởi thế, ngay cả khi chính quyền Palestine ký được một hiệp định hòa bình với Israel đi nữa thì hiệp định ấy cũng sẽ bị Hamas ở Gaza bác bỏ.

Về phía Israel, chính phủ đương nhiệm của Thủ tướng Netanyahu hiện do người của Đảng Likud đứng đầu là một liên hiệp giữa bốn đảng cánh hữu với Công Đảng. Các đảng cánh hữu này kiên quyết không chấp nhận từ bỏ những vùng đất được công nhận là lãnh thổ của Palestine đã bị Israel chiếm đóng từ cuộc chiến tranh năm 1967.

Nếu Thủ tướng Netanyahu chấp nhận ký hiệp định hòa bình với Palestine, tức là chấp nhận trả lại cho Palestine những vùng bị chiếm đóng này, thì Quốc hội Israel do cánh hữu chiếm đa số sẽ phủ quyết; các đảng cánh hữu sẽ rút khỏi chính phủ liên hiệp dẫn đến chính phủ sụp đổ và ông Netanyahu sẽ mất ghế.

Biết vậy, nhưng nếu đưa được Palestine và Israel vào bàn đàm phán trực tiếp trước tháng 11 tới thì cũng là một thành quả có thể vớt vát uy tín cho Tổng thống Obama và Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

Theo NGUYỄN NGỌC HÙNG (TTO)