Mexico biểu tình chống cuộc chiến ma túy

Trước đám đông, nhà thơ Javier Sicilia nổi tiếng ở Mexico đã đọc bài phát biểu nêu lên những điều khoản yêu cầu chính phủ phải cam kết trước ngày 10-6: Bộ trưởng An toàn công cộng Genaro Garcia Luna từ chức, thay đổi chiến lược an ninh của cuộc chiến chống ma túy, tiêu diệt tham nhũng trong bộ máy chính quyền, điều tra về nhiều nạn nhân vô tội thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy, trong đó có con trai của ông (chết hồi tháng 3). Những người biểu tình cũng yêu cầu chính phủ đầu tư cho giáo dục và các chương trình thanh niên tương tự như đã đầu tư cho an ninh.

Nhà thơ Javier Sicilia đã dẫn đầu đoàn biểu tình tuần hành từ TP Cuernavaca kéo tới Mexico City từ ngày 5-5. Sau đó biểu tình đã lan ra cả nước. Ước tính có khoảng 300.000 người tham gia biểu tình trong bốn ngày qua.

ĐÌNH PHONG (Theo AFP, CNN, NYT)