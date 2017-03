Mexico và cuộc chiến ma túy

Cuộc chiến truy quét ma túy của chính phủ Mexico bắt đầu từ tháng 12-2006 và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Các băng nhóm ma túy Mexico xuất hiện từ thập niên 1930, bành trướng vào thập niên 1960 và hoạt động đặc biệt mạnh mẽ những năm 1990. Hoạt động của thế giới buôn lậu ma túy ở Mexico ngày càng phức tạp khi ngày càng có thêm nhiều băng nhóm mới ra đời, chia sẻ và làm thay đổi cán cân quyền lực. Các vụ thanh toán giành giật quyền lực ngày càng thường xuyên.

Đối đầu

Sự tồn tại của các băng nhóm ma túy làm cuộc sống xã hội ở Mexico chìm vào bất ổn trầm trọng, người dân, đặc biệt sinh sống ở địa phương băng nhóm hoạt động mạnh luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ mất an ninh.

Không chỉ gây bất ổn bằng các cuộc thanh toán lẫn nhau như cơm bữa, các băng nhóm còn dùng quyền lực đen thâu tóm nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, tác động đến chính trị, buộc truyền thông hoạt động theo hướng có lợi cho chúng.

Dù thế, trong thời gian đó, chính phủ Mexico có thái độ khá thụ động. Mọi thứ thay đổi khi Tổng thống Felipe Calderón lên cầm quyền. Ngày 11-12-2006 được xem là ngày mở màn cuộc chiến giữa chính phủ và các băng nhóm ma túy khi Tổng thống Felipe Calderón tiến hành chiến dịch Michoacán: 6.500 binh sĩ được triển khai đến bang Michoacán để chấm dứt bạo lực ma túy tại đây.

Người dân Mexico biểu tình phản đối cuộc chiến ma túy của chính phủ năm 2012. Ảnh: AP

Chính phủ Mexico xác định mục tiêu cơ bản của cuộc chiến là triệt tiêu các băng nhóm ma túy lớn, giảm bạo lực ma túy. Biện pháp mà ông sử dụng là tấn công trực tiếp với các băng nhóm, tiêu diệt các tay cầm đầu, từ đó làm tan rã băng nhóm. Đến thời điểm này, không kể lực lượng cảnh sát, số binh sĩ tham gia vào cuộc chiến đã là 45.000 người.

Kể từ khi cuộc chiến được phát động, trung bình mỗi năm có hàng chục ngàn nghi can ma túy bị bắt, quy mô hoạt động của các băng nhóm giảm đi.

La Familia Michoacana là băng nhóm chiếm ưu thế ở bang Michoacán trong những năm 2006-2010. Vì chính phủ truy quét ráo riết trong hai năm 2009-2010, năm 2011, băng nhóm này bắt đầu chia rẽ và suy yếu dần. Hậu duệ của La Familia Michoacana hiện là băng nhóm Knights Templar.

Tijuana từng là một băng nhóm mạnh nhất Mexico. Thập niên 1990 và đầu những năm 2000, cảnh sát Mexico đánh giá đây là tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất nước. Sau nhiều năm bị chính phủ truy quét, đặc biệt sau cuộc thanh toán nội bộ năm 2009, Tijuana đã yếu đi rất nhiều.

Tuy nhiên, thắng lợi của chính phủ Mexico trong cuộc chiến này theo đánh giá của tổ chức Quan sát Nhân quyền trong báo cáo Thế giới 2012 là khiêm tốn. Trong khi đó, biện pháp đối đầu chính phủ chọn để tiến hành cuộc chiến lại dẫn đến hậu quả thương vong không những hai bên liên quan mà cả dân thường vô cùng lớn. Cuối nhiệm kỳ Tổng thống Felipe Calderón (2012), con số nạn nhân thiệt mạng vì bạo lực ma túy chính thức là 60.000 người, tuy nhiên số không chính thức phải tới trên 100.000 người và thêm một lượng lớn người mất tích, theo báo Washington Post (Mỹ). Số vụ giết người trong nhiệm kỳ tổng thống của ông tăng chóng mặt.

Trong thời gian xảy ra cuộc chiến, các băng nhóm không chỉ mở rộng quy mô tấn công cảnh sát, binh sĩ mà còn nhắm đến đối thủ và cả các chính trị gia, đặc biệt các lãnh đạo địa phương và dần mở rộng tầm kiểm soát các chính quyền địa phương.

Đầu những năm 2000 đến nay, Mexico luôn được xem là nước nguy hiểm nhất thế giới khi tác nghiệp đối với các nhà báo, theo đánh giá của Ủy ban Nhân quyền quốc gia Mexico và các tổ chức báo chí thế giới. Trong thời gian này đã có hàng chục nhà báo Mexico bị giết chết khi đang đưa tin liên quan đến ma túy, hàng loạt trụ sở báo bị đánh bom, các nhà báo Mỹ đưa tin về các tội ác ma túy ở Mexico cũng bị các băng nhóm đe dọa lấy mạng.

Ngoài ra, môi trường bạo lực đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến đầu tư nước ngoài ở Mexico. Bộ trưởng Tài chính Agustín Carstens (2006-2009) từng thống kê bạo lực ma túy đã làm GDP của Mexico giảm mỗi năm 1%.

Không chỉ Mexico bị xáo trộn vì cuộc chiến, thế giới cũng bị ảnh hưởng. Bị truy quét gắt trong nước, các băng nhóm Mexico bắt đầu tỏa hoạt động ra nước ngoài. Ảnh hưởng nhiều nhất là các nước láng giềng châu Mỹ, kế đến là châu Âu, châu Phi.

Nước láng giềng chịu ảnh hưởng rõ nhất là Mỹ. Theo hãng tin CNN, Bộ An ninh nội địa Mỹ liên tục đề xuất đưa thêm quân đến biên giới với Mexico để ngăn chặn bạo lực từ Mexico tràn vào Mỹ. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Mỹ đã triển khai hàng ngàn binh sĩ đến biên giới với Mexico để giữ an ninh. Mỹ cũng lo ngại khả năng cuộc chiến sẽ lan tràn đến các bang của Mỹ giáp Mexico.

Trong một phiên điều trần năm 2009, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano thừa nhận các băng nhóm ma túy Mexico là loại tội phạm có tổ chức nguy hiểm nhất đối với Mỹ. Thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ năm 2009 cho biết các băng nhóm Mexico đã hiện diện ở gần 200 TP của Mỹ.

Một láng giềng nữa cũng chịu ảnh hưởng lớn là Guatemala. Đây là một địa điểm tập kết ma túy từ các nơi để đưa về Mexico rồi tuồn sang thị trường Mỹ. Ma túy thường được các máy bay nhỏ vận chuyển vào các khu vực được che dấu kỹ trong các cánh rừng già.

Tháng 12-2010, chính phủ Tây Ban Nha lên tiếng rằng các băng nhóm Mexico đã gia tăng hoạt động ở Tây Ban Nha lên rất nhiều so với trước và Tây Ban Nha trở thành điểm chính để các băng nhóm chuyển cocaine vào châu Âu.

Cùng với các băng nhóm Colombia, ít nhất có đến chín băng nhóm Mexico hoạt động ở 11 nước Tây Phi. Mục tiêu của các băng nhóm này là tạo cơ sở ở các nước Tây Phi rồi từ đó xâm nhập vào thị trường tiềm năng châu Âu, phần lớn vào các nước Tây Ban Nha, Anh, Pháp. Các băng nhóm Mexico cũng bắt tay với các băng đảng tội phạm mafia ở Ý để tiện đường vận chuyển ma túy vào châu Âu.

Chỉ trích

Nhiều ý kiến chỉ trích Tổng thống Felipe Calderón chỉ làm trầm trọng thêm bạo lực ma túy thay vì làm giảm nó. Sự can thiệp của chính phủ tuy khiến nhiều thủ lĩnh băng nhóm thiệt mạng hay vào tù nhưng từ đó cũng nổ ra hàng loạt vụ thanh trừng phe phái nội bộ để chiếm vị trí thống lĩnh khiến bạo lực tăng cao, lan tràn. Tổng thống Felipe Calderón có giai đoạn cũng bị ảnh hưởng từ chỉ trích này. Năm 2011, quy mô cuộc chiến có phần giảm, chỉ 11.544 nghi can ma túy bị bắt giữ trong năm này so với 28.000 nghi can năm 2010.

Ngoài ra, nhiều tổ chức nhân quyền và Bộ Ngoại giao Mỹ từng cáo buộc cảnh sát, quân đội Mexico vi phạm nhân quyền trong quá trình thực hiện cuộc chiến, chủ yếu là bắt người trái phép, giam giữ kéo dài không xét xử, tra tấn, cưỡng hiếp, bịa đặt chứng cứ.

Các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến diễn ra khá thường xuyên. Một trong hàng loạt cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến nổi bật nhất diễn ra vào ngày 28-3-2011 với hàng trăm ngàn người tham gia tại hơn 40 TP ở Mexico, yêu cầu chính phủ chấm dứt cuộc chiến và hợp pháp hóa ma túy, hạ bệ Tổng thống Felipe Calderón. Biểu tình đòi chấm dứt cuộc chiến cũng diễn ra khá thường xuyên ở nước ngoài như Tây Ban Nha, Argentina, Canada, Đức và cả ở Mỹ.

Dù không phản đối cuộc chiến, thậm chí ủng hộ về tài chính để Mexico và các nước Trung Mỹ tăng cường an ninh, một đánh giá của quân đội năm 2009 bày tỏ lo ngại nếu cuộc chiến kéo dài đến 25 năm, chính phủ Mexico sẽ sụp đổ.

Thậm chí, một báo cáo quân đội Mỹ năm 2008 còn dự đoán, tình huống xấu nhất, chính phủ Mexico sẽ có thể bất ngờ sụp đổ trong vòng hai thập niên tới. Mexico sẽ rơi vào bất ổn trong vài năm tiếp theo và Mỹ nhiều khả năng sẽ phải can thiệp để tránh bất ổn lây lan đến mình.

Báo USA Today đưa ý kiến nhiều nhà nghiên cứu, thay vì trực tiếp truy quét ma túy, chính phủ Mexico nên tập trung thực hiện các chương trình cai nghiện, giáo dục, ngăn chặn sử dụng ma túy để hạn chế nhu cầu tiêu thụ ma túy. Họ cũng nhận định nỗ lực của chính phủ Mexico không thành công vì không giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề: Nhu cầu tiêu thụ ma túy của Mỹ.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền nhận định một nguyên nhân chính khiến cuộc chiến truy quét ma túy của chính phủ Mexico không giành được thắng lợi lớn vì tình trạng tham nhũng trong cả hai lực lượng cảnh sát và quân đội. Thông tin từ báo Los Angeles Times (Mỹ), năm 2012, bốn quan chức quân đội cấp cao đã bị bắt vì bị nghi ngờ đã nhận tiền và báo trước cho các băng nhóm về một chiến dịch tấn công của quân đội, hậu quả gần 50 binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch đó. Năm 2008, Tướng Sergio Aponte - chịu trách nhiệm truy quét ma túy ở bang Baja California -cáo buộc hơn 50 cảnh sát trong bang là tay trong của các băng nhóm, nhiều cảnh sát sau đó đã bỏ trốn. Cũng trong năm này, một số quan chức cảnh sát cấp cao và nhân viên Cơ quan điều tra liên bang Mexico bị bắt vì làm việc cho các băng nhóm. Năm 2007, Tổng thống Felipe Calderón từng sa thải 284 chỉ huy cảnh sát vì có liên quan đến các băng nhóm.

ĐĂNG KHOA