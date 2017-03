Một bản án, 76,6 tỉ baht, và chia rẽ quốc gia

Sau bài học để xảy ra bạo lực vào tháng 4-2009, do thiếu chuẩn bị và lúng túng đối phó, lần này, cho dù phe áo đỏ không tổ chức biểu tình trong “Ngày phán quyết”- JD, nhưng Băng Cốc vẫn tiếp tục tiến hành kế hoạch hành động đề ra từ trước, thắt chặt an ninh ở mức độ cao, đặc biệt quanh khu vực trụ sở Tòa án Tối cao.

Trụ sở Tòa án Tối cao Thái Lan được canh phòng nghiêm ngặt

Quyền phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho biết, nhà chức trách sẽ giám sát chặt chẽ an ninh sau khoảng 4 đến 5 giờ sau khi bản án được tuyên. Khoảng 600 cảnh sát và binh sĩ trực tiếp bảo vệ tại tòa, khoảng hơn một nghìn binh sĩ và cảnh sát chống bạo loạn thuộc đội dự bị, sẵn sàng tiếp ứng khi cần thiết. Ủy ban và Trung tâm giám sát an ninh, đứng đầu là Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban vừa được thành lập, sẽ thu thập thông tin và đưa ra những phản ứng nhanh nếu xẩy ra “sự cố”. Tất cả các thành viên Ủy ban giám sát an ninh sẽ được triệu tập trước ngày 12-3, khi những người áo đỏ thực hiện kế hoạch biểu tình. Trụ sở của Ủy ban đặt tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, thành viên gồm đại diện cơ quan hành chính; cơ quan an ninh, bao gồm đại diện các lực lượng vũ trang và cảnh sát; cơ quan pháp luật, trong đó có Văn phòng Chưởng lý và Hội đồng Nhà nước; dịch vụ dân sự, đại diện các cơ quan quan hệ công chúng, đại diện các sở của Thủ đô Băng Cốc; cơ quan an ninh quốc gia với Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ chỉ huy an ninh nội địa Thái Lan (ISOC) và đại diện các cơ quan tình báo.

Trong trường hợp cấp bách, Chủ tịch Ủy ban giám sát an ninh, ông Suthep thông báo ngay cho Thủ tướng - giữ cương vị giám đốc ISOC, để có giải pháp cần thiết, như có thể triệu tập phiên họp khẩn cấp của chính phủ để ban hành Luật An ninh nội địa (ISA), hoặc sắc lệnh khẩn cấp quốc gia. Riêng với Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, nơi ở và lịch trình làm việc được giữ bí mật tuyệt đối.

Đối với các tỉnh, Ủy ban giám sát an ninh giúp tăng quyền hạn của chỉ huy quân đội địa phương là giám đốc Ủy ban và tỉnh trưởng các tỉnh là Giám đốc ISOC hàng tỉnh để chuẩn bị kế hoạch hành động bảo vệ các cơ quan nhà nước trong địa bàn của họ mà không cần phải chờ đợi để được hướng dẫn từ Băng Cốc. Tuy nhiên các ISOC địa phương đã được khuyến cáo không sử dụng vũ lực với người biểu tình.

Quan tòa lên tiếng

Chủ tịch Hội đồng thẩm phán (gồm chín người) Pongthep Siripongtiganont cho biết, chín thẩm phán Tòa án Tối cao không cảm thấy áp lực và cũng không bị phiền nhiễu trong việc ra phán quyết về tài sản 76,6 tỉ baht. Các thẩm phán không bị phân tâm bởi các tin đồn hối lộ quan tòa. Có thể được đồn thổi từ những người quá lo âu về bản án. Hai thẩm phán đề nghị được di dời nơi ở mới và có biện pháp bảo vệ đặc biệt cho biết, họ chỉ muốn có môi trường làm việc hòa bình và yên tĩnh để nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị cho ý kiến của mình.

Tổng thư ký của Văn phòng Bộ Tư pháp Wirat Chinwinijkul cho biết, đến nay, chưa có kế hoạch bảo vệ cách ly đặc biệt các thẩm phán như suy đoán. Phiên tòa sẽ phát trực tiếp bản án bằng âm thanh, máy ảnh và truyền hình bị cấm sử dụng trong Tòa. Theo sắp đặt, ngoài chín thẩm phán, có công tố viên, luật sư, người làm chứng, đương sự và khoảng từ 100 đến 200 người ngoài cuộc được vào trong hội trường của tòa. Mỗi cơ sở báo chí đăng ký được vào hai người. Những người bình thường khác chỉ được theo dõi phiên tòa qua loa phóng thanh.

76,6 tỉ baht là bao nhiêu?

Chuyển đổi tài sản thành tiền mặt mệnh giá 1.000 baht số tiền này là 76 triệu tờ bạc. Ngân hàng thương mại là nơi đếm tiền nhanh và có hiệu quả nhất, có thể đếm 1 triệu baht gồm các tờ 1.000 baht trong vòng bốn phút. Phải cần một người và một máy đến số tiền này để bảo đảm tính chính xác, sẽ mất 304.000 phút, hoặc 5.066,67 giờ, hoặc 211,11 ngày, hoặc 7,04 tháng để đếm hết 76,6 tỉ baht tiền mặt.

Tờ 1.000 baht

Tổng trọng lượng của số giấy bạc là 30,4 tấn. Chiều dài tờ 1.000 là 16,2 cm. Nếu xếp chúng theo một đường thẳng sẽ dài 12.312 km (tương đương khoảng cách từ Băng Cốc tới thành phố San Francisco, bang California, Mỹ - khoảng 12.755 km.

Nếu đặt tiền theo chiều dọc, chiều cao của 1 triệu baht là 12,5 cm, sẽ có chiều cao hơn 700 m so với đỉnh núi cao nhất thế giới Everest cao 8.848 m.

Xếp theo hình vuông 76,6 tỉ baht trải một diện tích 88.646,4 km 2, bằng gần một nửa diện tích của khu vực đông-bắc (Isaan) của Thái Lan, hoặc lớn hơn một chút so với diện tích của khu vực phía nam của đất nước (tương ứng là 168.854 và 70.715 km 2.

Trong kinh tế 76,6 tỉ baht (khoảng 2,3 tỉ USD) lớn hơn GDP của Đông Timor và Bhutan cộng gộp (498 triệu và 1,36 tỉ).

Nếu Chính phủ của ôngAbhisit Vejjajiva muốn dành tiền để đưa cuộc sống của người Thái tăng nhanh như “máy bay trực thăng”, chia đều cho 67 triệu người Thái, mỗi người sẽ nhận 1.134.330 baht thay bằng số trợ cấp cho mỗi đầu người nghèo 2.000 baht khi ông lên nắm quyền năm ngoái. Số tiền chia đều không lớn với những người Thái giầu có, nhưng sẽ là khổng lồ đối với những hộ gia đình có thu nhập trung bình chỉ được 21.135 baht/năm, mà tổng số đó hiện ở Thái Lan là 3.595.930 hộ gia đình.

Áo đỏ và Phuea Thai

Hai ngày qua, cuộc biểu tình của Xiêm đỏ (những người tham gia nổi dậy ở vùng bắc, đông-bắc và miền nam khoảng thập niên 70, 80 của thế kỷ trước) do ông của Surachai làm thủ lĩnh tại quảng trường Sanam Luang (trước Trụ sở Tòa án tối cao) đã được tiến hành. Các lãnh đạo Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài ( UDD) Jatuporn Promphan cho biết, áo đỏ của ông không có quan hệ gì với Xiêm đỏ, với ông Surachai. Không có áo đỏ của UDD tham gia cuộc biểu tình của Xiêm đỏ và phe này cũng không chịu trách nhiệm gì về cuộc biểu tình này.

Các lãnh đạo UDD cho biết, họ sẽ không dẫn những người áo đỏ đến trụ sở Tòa án Tối cao để nghe phán quyết. Áo đỏ sẽ chờ và dưỡng sức cho cuộc biểu trên toàn quốc ngày 14-3. Không hề có bất cứ kế hoạch nào để kích động tình trạng bất ổn trong ngày phán quyết. Ba lãnh đạo chủ chốt của UDD sẽ tập trung tại trụ sở trên đường Lat Phrao nghe phán quyết và sẽ ra tuyên bố của UDD về quan điểm trong vài giờ sau khi tuyên án.

Từ buổi trưa các cựu thành viên của đảng Thai Rak Thai và Quyền lực nhân dân (đã bị giải thể) tụ tập tại trụ sở đảng Phuea Thai, trong đó có cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat cùng với cựu bộ trưởng khác của chính quyền Thaksin sẽ tham gia, để so sánh các số liệu quan trọng theo dõi sự kiện và lắng nghe phán quyết từ tòa.

Chủ tịch đảng Phuea Thai, Tướng Chavalit Yongchaiyudh, Phó chủ tịch Kanawat và nhiều lãnh đạo khác tập trung tại trụ sở giữ liên lạc với ông Thaksin qua liên kết video-internet.

Chủ tịch nhóm nghị sĩ đối lập đảng Phuea Thai tại Hạ viện Thái Lan, ông Chalerm Yoobamrung cho rằng, tham vọng của UDD tổ chức ngày hạ bệ chính phủ 14-3 tới với 1 triệu người và 100.000 xe tải tham gia để đưa ông Thaksin về nước là viển vông. Ông không thể thấy khả năng huy động được 1 triệu người, cũng không mong từ biến động có thể thành công trong việc lật đổ chính phủ.

Ông khẳng định, ông Thaksin sẽ chỉ trở về qua cuộc đấu tranh nghị trường và thề rằng ông sẽ làm hết khả năng của mình để mang lại cho đảng Phuea Thai chiến thắng cuộc bầu cử sắp tới, để ông Thaksin có thể trở về. Ông hy vọng, trong vòng hai năm tới ông Thaksin có thể về nước khi Phuea Thai thắng cử.

Một số đương sự

Phần lớn những đương sự của vụ án đang ở Thái Lan. Ba người con và vợ cũ của ông Thaksin hiện đang ở một nơi bí mật tại Thủ đô Băng Cốc, được nhà đương cục bảo vệ an toàn. Họ sẽ chỉ dự một phần phiên tòa và sẽ không có mặt lúc tuyến án.

Sáng 26-2, từ Thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), ông Thaksin trực tiếp lên sóng truyền hình (trên một kênh vệ tinh), phát thanh và truyền hình-internet. Ông tuyên bố đã không bao giờ hối lộ các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp trong định đoạt tài sản, không che giấu khi ông phải đối mặt với một phiên tòa mở ra về tài sản này ngay sau khi trở thành Thủ tướng năm 2001. Trong vụ án này ông trắng án. Một số người đã mách nước hối lộ, nhưng đã bị ông từ chối. Ông Thaksin cho rằng, ông đã kiếm được tiền một cách trung thực và không việc gì phải giấu.

Kết quả thăm dò dư luận về vụ án, 53,8% người được hỏi tin về sự độc lập của tư pháp và tin không có bất kỳ hình thức can thiệp vào quá trình tố tụng. Khoảng 21% người được khảo sát cho biết, họ không tin tòa án độc lập khi xét xử và 25,2% từ chối chối bình luận về phiên tòa. Khi được hỏi về tin đồn hối lộ cho quan tòa gần đây, 52,9% cho rằng không có tác động tiêu cực đến tố tụng; 23% cho rằng có ảnh hưởng. Trong số người trả lời 21,2% tự nhận mình là người ủng hộ của chính phủ hiện tại; 18,6% không ủng hộ; 60,2% coi mình là trung lập, không phản đối, không ủng hộ. Khi được hỏi về tương lai phát triển của đất nước 87,6% không tin về tương lai nếu sự thông nhất và hòa bình không được vãn hồi. Có 12,4% không đồng ý với quan điểm này. Giám đốc viện thăm dò dư luận (ABAC) Noppadon Kannikar cho rằng, mặc dù đa số những người được khảo sát đã tin hệ thống tư pháp, tỷ lệ người không tin tuy ít, nhưng cũng đủ cũng để gây ra mối quan tâm về sự ổn định của đất nước. Tác giả Budsarakham viết trên tờ Nation, nếu bạn không có gì để làm trong khi chờ đợi phán quyết của tòa về tài sản 76,6 tỉ baht (tương đương 2,3 tỉ USD), chúng ta hãy chơi một trò chơi tính toán để giết thời gian và ước mơ làm gì với một số tiền lớn như thế.