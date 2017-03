Mỹ bảo vệ bác sĩ đã hỗ trợ cuộc tấn công tiêu diệt Osama Bin Laden

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta vừa thừa nhận công khai vai trò quan trọng của bác sĩ người Pakistan tên là Shakeel Afridi trong việc hỗ trợ Mỹ thực hiện một cuộc tiêm chủng giả nhằm tìm theo dấu vết để tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Phát biểu với hãng truyền thông CBS, Bộ trưởng Leon Panetta cho biết: “Mỹ rất quan tâm đến những gì mà Pakistan sẽ xử lý đối với bác sĩ Shakeel Afridi. Thực tế, ông Shakeel Afridi đã hỗ trợ cơ quan tình báo Mỹ cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama Bin Laden, chứ không phải là nhân vật phản quốc mà Pakistan kết tội”.

Khu nhà ẩn náu của Osama Bin Laden tại Pakistan (Ảnh: AFP)

Trước khi thực hiện cuộc tấn công vào nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama Bin Laden ở thị trấn Abbottabad (Pakistan), bác sĩ Shakeel Afridi đã giúp cơ quan tình báo Mỹ thực hiện một chương trình tiêm chủng miễn phí ở cộng đồng dân cư- nơi Osama Bin Laden ẩn náu. Mục đích của chương trình tiêm chủng này nhằm lấy mẫu ADN từ các thành viên gia đình trùm khủng bố để xác định rõ Osama Bin Laden đang ở đâu.

Tuy nhiên, cuộc tấn công không báo trước của Mỹ nhằm vào nơi trú ẩn của Osama Bin Laden đã bị Pakistan tức giận và ngay sau đó, bác sĩ Shakeel Afridi đã bị kết tội phản quốc.

Trước động thái trên của Pakistan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên tiếng bảo vệ bác sĩ Shakeel Afridi và cho rằng, Pakistan nên thả tự do cho bác sĩ này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Leon Panetta vẫn nhận định chắc chắn rằng, Pakistan phải biết nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Bởi vì nơi này là khu vực đông dân cư và gần doanh trại quân đội.

Biện hộ về lý do Mỹ tấn công nơi ẩn náu của trùm khủng bố mà không báo trước cho Pakistan, Bộ trưởng Leon Panetta cho rằng, đó là vì lý do bí mật và đảm bảo an toàn cho cuộc tấn công.

Theo Chu Miên (VOV/CNN)