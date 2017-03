Mỹ kỷ niệm 10 năm loạt khủng bố 11/9 như thế nào?

Hình ảnh Tháp Đôi bốc cháy trước khi sụp đổ ngày 11/9/2001.



Như vào mỗi dịp kỷ niệm 11/9, cả nước Mỹ sẽ dành mỗi phút mặc niệm cho bốn thời điểm 8h46, 9h03, 9h59 và 10h28, tức là thời điểm mà hai máy bay của quân khủng bố đâm vào hai tòa nhà ở khu World Trade Center và thời điểm mà hai toà nhà này sụp đổ.



Cũng như mỗi năm, tên của gần 3000 nạn nhân sẽ được xướng lên trong buổi lễ.

Các gia đình nạn nhân sau đó sẽ dự lễ khánh thành khu tưởng niệm 11/9, vừa được hoàn tất sau 5 năm xây dựng. Đây là khu đất rộng khoảng 3 hecta, có trồng hơn 200 cây sồi, che bóng cho hai hồ nước, được đào đúng vào vị trí trước đây của tòa tháp đôi. Tên của mỗi nạn nhân được ghi lên trên bờ hồ.



Ngoài New York, Tổng thống Obama sẽ đến Lầu Năm góc, nơi cũng đã bị khủng bố tấn công bằng máy bay ngày 11/9/2001, và đến Shanksville, bang Pennsylvania, nơi mà chiếc máy bay thứ tư rơi xuống.

Đây là chiếc máy bay cũng bị 4 tên khủng bố cướp, nhưng nhờ sự can thiệp dũng cảm của hành khách mà nhóm khủng bố đã không thực hiện được ý đồ, dường như là đâm máy bay vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.



Các buổi lễ kỷ niệm thực ra đã bắt đầu ngay từ hôm 10/9 tại Shanksville với sự tham dự của cựu Tổng thống Bush và đương kim phó Tổng thống Joe Biden. Hai ông sẽ khánh thành đài tưởng niệm được xây cách nơi máy bay rơi vài mét.

Còn tại New York, lực lượng lính cứu hỏa sẽ tưởng niệm 343 đồng nghiệp của họ đã bỏ mạng trong đống gạch đổ nát của khu Trung tâm Thương mại Thế giới.



An ninh tại New York đã được tăng cường hơn nữa sau khi chính quyền thành phố báo động về một nguy cơ khủng bố trùng với ngày kỷ niệm 11/9.

Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chính thức tuyên bố dường như, al-Qaeda vẫn tìm cách gây hại cho người Mỹ, đặc biệt nhắm vào New York và Washington. Bà khẳng định cùng với ngoại giao, Mỹ có quyền sử dụng vũ lực để chống khủng bố.

Bà Ngoại trưởng cam đoan với các công dân rằng Nhà nước Mỹ đang hết sức nỗ lực ngăn chặn tái diễn sự kiện tội ác bi thảm ngày 11/9/2001.



Trong ký ức người dân Mỹ vẫn còn in đậm sự kiện 11/9. Hầu như ai cũng nhớ là ngày hôm đó họ đang làm gì khi nhìn thấy hình ảnh tòa tháp đôi ở New York sụp đổ tan tành trong biển lửa và bụi.

Theo một cuộc thăm dò, hơn một nửa người Mỹ cho rằng các vụ khủng bố 11/9 đã làm thay đổi cuộc sống của họ.

Cuộc thăm dò, do đại học Maryland công bố cách ngày tưởng niệm 10 năm vụ khủng bố, còn cho thấy có tới 66% người dân Mỹ được hỏi cho rằng sức mạnh của nước Mỹ đã suy giảm do cuộc chiến chống khủng bố mà nước này phát động suốt 10 năm qua.

Theo Trà Giang (Dân trí / AFP, AP)