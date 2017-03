Mỹ: Tăng cường đặc quyền nghe trộm cho các cơ quan mật vụ

Washington thừa nhận, các cơ quan hành pháp hiện không thể theo kịp những bước phát triển chóng mặt về công nghệ của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, điều này đã làm cản trở nhiều khả năng của họ trong việc ngăn ngừa tội phạm.

Những điều khoản luật bổ sung mới - đang được ráo riết soạn thảo tại Nhà Trắng với sự tham gia của Bộ Tư pháp, Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), Cục Điều tra liên bang (FBI) cùng một loạt các cơ quan khác - đang được hy vọng sẽ giúp khắc phục được tình trạng trên…

Việc tăng cường đặc quyền nghe trộm cho các cơ quan mật vụ đồng nghĩa với quyền riêng tư của công dân Mỹ bị đe dọa

Trên thực tế, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Mỹ - trong đó có những tập đoàn lớn nhất như AT&T, Comcast, Verizon v.v... - đã buộc phải nằm dưới sự thao túng của các cơ quan mật vụ từ lâu. Đạo luật hỗ trợ cơ quan hành pháp từ phía các công ty viễn thông (Communications Assistance for Law Enforcement Act - gọi tắt là CALEA) đã được thông qua từ năm 1994.

Một trong những điều khoản chủ chốt của đạo luật này là bắt buộc các nhà cung cấp phải xây dựng hệ thống mạng của mình sao cho việc nghe trộm điện thoại có thể được thực thi một cách nhanh chóng ngay sau khi có trát của tòa án.

Nói cách khác, các nhà cung cấp dịch vụ thông tin phải bằng mọi cách có thể đảm bảo được sự tương thích giữa các công nghệ họ sử dụng với khả năng của các cơ quan hành pháp có thẩm quyền tiến hành nghe trộm.

Việc nghe trộm điện thoại trở nên đặc biệt phổ biến dưới thời Tổng thống George Bush (con). Trong khuôn khổ cuộc chiến quy mô chống khủng bố sau sự kiện 11/9, các cơ quan mật vụ đã có được những đặc quyền rộng rãi (dù không công khai) trong việc theo dõi các công dân Mỹ bị nghi ngờ dính líu khủng bố. Với việc bước sang kỷ nguyên Internet, lĩnh vực ứng dụng của CALEA đã được mở rộng đáng kể.

Theo đó, các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại IP và truy cập Internet nói chung cũng được xếp vào cùng danh sách với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, và đương nhiên phải chịu ảnh hưởng của đạo luật trên.

Nhưng đó là thời điểm của năm 1994. Từ đó tới nay, với sự tiến bộ vượt bậc nhanh chóng của công nghệ, các công ty viễn thông gần như mỗi năm đều hiện đại hóa mạng thông tin của mình bằng các phát minh công nghệ mới, đồng nghĩa với việc làm phức tạp đáng kể nhiệm vụ của cơ quan hành pháp trong việc phát hiện và ngăn chặn tội phạm. Xu hướng này đã dẫn tới tình trạng, giới hành pháp Mỹ giờ đây không phải lúc nào cũng có thể theo dõi một cách hiệu quả những kẻ bị nghi ngờ dính líu tới tội phạm.

Sự không tương hợp giữa công nghệ mới của các nhà cung cấp dịch vụ thông tin với khả năng nghe trộm của cơ quan hành pháp những năm gần đây ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Từ năm 2008 đến 2010, đã có ít nhất hai công ty viễn thông lớn đã không thể thực thi được trát của tòa án về việc nghe trộm, làm trì hoãn đáng kể quá trình điều tra hai vụ án quan trọng làm đe dọa đến an ninh quốc gia.

Đáng chú ý còn có trường hợp nhà cung cấp không thể khắc phục về khả năng trên trong suốt 8 tháng liền, trước khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia từ FBI. Tính ra, chi phí của các chuyên gia liên bang trong việc khắc phục những bất cập trong hệ thống thông tin của các nhà cung cấp đã khiến ngân sách liên bang thiệt hại khoảng 20 triệu USD mỗi năm.

Theo đạo luật hiện hành, những nhà cung cấp không đáp ứng được yêu cầu của CALEA sẽ có nguy cơ phải nộp khoản tiền phạt do tòa án hoặc Ủy ban Thông tin liên bang Mỹ quy định. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều công ty vẫn may mắn tránh được sự trừng phạt của chính quyền, ngay cả khi công nghệ của họ làm ngăn cản việc điều tra. Nguyên nhân chính là do phía các cơ quan mật vụ cũng không muốn công khai hóa bằng việc kiện tụng nhạy cảm này.

Giờ đây, theo thông tin của The New York Times, chính quyền Obama sẽ có những thay đổi quan trọng đối với đạo luật năm 1994. Dù những chi tiết chính thức chưa được công khai (dự luật chỉ được đưa ra xem xét vào năm 2011) nhưng theo một số nguồn tin, văn kiện sẽ chứa hai thay đổi quan trọng - đó là siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt đối với những công ty không đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan mật vụ về mặt kỹ thuật, cũng như những thủ tục hiện đại hóa hệ thống thông tin phải được tiến hành với sự giám sát từ phía cơ quan mật vụ.

Nhu cầu hợp lý của điều khoản thay đổi đầu tiên là không thể bàn cãi - FBI và các cơ quan mật vụ khác cần có một cơ chế tác động đủ mạnh lên những công ty không có thiện chí, thường xuyên vi phạm những yêu cầu của đạo luật CALEA. Tuy nhiên điều khoản bổ sung thứ hai nhiều khả năng sẽ gây ra một làn sóng phản ứng gay gắt từ cộng đồng kinh doanh viễn thông.

Trong trường hợp điều khoản bổ sung này được phê chuẩn, các nhà cung cấp sẽ phải nhận được cái gật đầu từ phía cơ quan hành pháp đối với bất kỳ một cải tiến kỹ thuật đáng kể nào.

Điều này cũng có nghĩa là FBI và các cơ quan hành pháp khác sẽ có đặc quyền của một cơ quan đăng ký, có khả năng phủ quyết bất cứ một dự án kinh doanh nào của ngành thông tin-viễn thông.

Theo đại diện của giới này, sự can thiệp của mật vụ sẽ làm nâng cao đáng kể các chi phí đầu tư, giảm sức cạnh tranh dẫn tới hậu quả cuối cùng là thị trường dịch vụ thông tin bị đình trệ.

Cần nói thêm, dự luật mới trên không phải là nỗ lực duy nhất của chính quyền Obama nhằm siết chặt việc kiểm soát các phương tiện thông tin. Cuối tháng 9 vừa qua, tờ The New York Times cho biết, các cơ quan hành pháp Mỹ đang mở rộng ảnh hưởng của mình trên Internet, áp đặt quyền kiểm soát của mình lên thành trì riêng tư duy nhất còn lại trong thế giới thông tin hiện đại - các mạng xã hội và những khách hàng của bưu điện.

Thái Quân tổng hợp (ANTG)