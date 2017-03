Mỹ từng định tấn công 12 mục tiêu quân sự của CHDCND Triều Tiên

Theo đó, năm 1969, sau khi máy bay do thám EC-121của Mỹ bị CHDCND Triều Tiên bắn hạ, Tổng thống Mỹ hồi bấy giờ là Richard Nixon đã tham khảo ý kiến của hội đồng quân sự về biện pháp trả đũa Bình Nhưỡng. Thậm chí, một số phi công lái máy bay chiến đấu của Mỹ đã được lệnh báo động hạt nhân, sẵn sàng chiến đấu.

Cũng theo tài liệu do Trung tâm lưu trữ an ninh quốc gia thuộc Đại học George Washington cung cấp thì vài tháng sau đó, Tổng thống Richard Nixon và các cố vấn vẫn đau đầu với biện pháp trả đũa khi Lầu Năm Góc trình lên kế hoạch tấn công 12 cơ sở quân sự của CHDCND Triều Tiên. Loại bom hạt nhân mà Lầu Năm Góc khi đó đề xuất sử dụng có sức công phá hoại cao gấp 20 lần so với bom hạt nhân thả xuống Hiroshima (Nhật Bản). Cuối cùng, Tổng thống Richard Nixon đã quyết định loại khả năng đáp trả bằng quân sự vì có thể dẫn đến cái chết của hàng nghìn người, gây hỗn loạn hơn và thậm chí dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng khác.

Theo Khánh Chi (CAND)