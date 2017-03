Nắm tay kẻ thù hôm qua nếu cần thiết cho ngày mai!

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo Korea JoongAng Daily của Hàn Quốc hôm 22-10, GS Cho Se-young ở ĐH Dongseo (Hàn Quốc) nhận định Hàn Quốc cần phải gấp rút định hình lại quan hệ với Nhật để phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Sau khi Hàn Quốc ký kết quan hệ ngoại giao với Nhật ngày 22-6-1965, Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee đã phát biểu: Nắm tay kẻ thù hôm qua là hành động khôn ngoan nếu điều ấy cần thiết cho ngày mai. GS Cho Se-young nhận định quan điểm này rất cần thiết trong thời đại hiện nay.

Ông ghi nhận sau gần 50 năm từ khi hai nước ký kết quan hệ ngoại giao (năm 1965), khoảng cách cạnh tranh quốc gia giữa hai nước đã thu hẹp, đồng thời hợp tác kinh tế đã suy giảm đáng kể và hợp tác an ninh cũng suy yếu khi Hàn Quốc có dấu hiệu gần hơn với Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc cần quan hệ cân bằng hơn với Nhật về kinh tế lẫn an ninh và cần tận dụng sự ủng hộ của Nhật để tiến tới thống nhất hai miền Triều Tiên.

Ông cho rằng nếu Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vẫn tiếp tục rụt rè khi đưa ra quan điểm liên quan đến các khác biệt giữa hai nước, tốt nhất không nên tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Hai nguyên thủ quốc gia chỉ nên gặp nhau khi các khác biệt đã được thu hẹp. Trước mắt bộ trưởng ngoại giao hai nước cần gặp mặt càng sớm càng tốt để giải quyết trước các khác biệt này.

Liên quan đến thỏa thuận bảo vệ thông tin quân sự Nhật-Hàn đã được Thủ tướng Nhật Yoshihiko Yoda và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhất trí ký kết vào cuối tháng 6-2012 nhưng đến nay vẫn chưa thành, GS Cho Se-young nhận xét nền tảng chính sách an ninh của Hàn Quốc là liên minh với Mỹ cùng các nước LHQ.

Điều này đồng nghĩa chính sách an ninh của Hàn Quốc thuộc khuôn khổ an ninh Mỹ-Nhật-Hàn. Do đó, Hàn Quốc cần hợp tác an ninh với Nhật. Nhật có lợi thế trong công tác thu thập thông tin vệ tinh còn Hàn Quốc có khả năng tình báo con người. Hai bên sẽ bổ sung cho nhau và Hàn Quốc vẫn có thể lựa chọn thông tin muốn chia sẻ.

Trong tác phẩm gần đây với tựa đề “50 năm quan hệ Nhật-Hàn: Những dấu chân xung đột và hợp tác”, GS Cho Se-young nhận định có mảng tối và mảng sáng trong quan hệ Nhật-Hàn. Mảng tối bao gồm các vấn đề lịch sử và mảng sáng thuộc các lĩnh vực hợp tác kinh tế và an ninh...

Ông cho rằng Hàn Quốc cần tách biệt hai mảng này. Trước mắt vì lợi ích của nhân dân, Hàn Quốc nên tách riêng các vấn đề còn gây tranh cãi với Nhật (như vấn đề lịch sử hay tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima) bởi rất khó giải quyết ngay các vấn đề này để duy trì quan hệ hợp tác với Nhật. Lý tưởng nhất là Hàn Quốc cải thiện quan hệ với Nhật vào năm 2015 khi hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

DUY KHANG