Nạn xâm hại tình dục trong quân đội Mỹ

Những sinh viên trên đã đệ đơn kiện chính quyền, đòi công bố hoặc chuyển giao những tài liệu có liên quan. Taylor Asen, một sinh viên luật của Trường ĐH Yale và là thành viên của Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cựu chiến binh của trường này, nói: “Nước Mỹ có quyền được biết về vấn đề này, có một số lớn phụ nữ bị nạn cưỡng hiếp tình dục làm đổ vỡ cả cuộc đời”.

Kiện vì bị giấu giếm thông tin

Theo một báo cáo được công bố hồi cuối tháng 3-2010 của Bộ Quốc phòng Mỹ, nạn cưỡng bức tình dục trong quân đội tăng 73% từ năm 2004 đến năm 2006. Từ năm 2008 đến năm 2009 đã tăng 11% số vụ với 3.230 báo cáo, tường trình. Tổng cộng có ít nhất 48.000 phụ nữ là nạn nhân của nạn truy bức tình dục trong thời gian tham gia quân đội. Con số được công bố có thể chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế. Những sinh viên Yale tham gia nghiên cứu vấn đề này cho rằng có nhiều lý do về tâm lý và quy định của quân đội cản trở 80% các nạn nhân đứng ra tố cáo.

Ảnh trên: Nữ quân nhân Mỹ (ảnh minh họa). Ảnh: NATIONAL GUARD

Trong năm hoạt động đầu tiên của Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cựu chiến binh, Asen và William Bornstein đã phối hợp với Nhóm hành động của nữ quân nhân (SWAN) và Liên minh tự do dân sự Mỹ (ACLU) đệ đơn lên 11 đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Cựu chiến binh Mỹ yêu cầu được khai thác thông tin từ các báo cáo, tường trình về tệ bạo hành tình dục trong quân đội. Tuy nhiên, họ không nhận được một phản hồi tích cực nào. Họ bị từ chối yêu cầu trên với lý do Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cựu chiến binh của Trường ĐH Yale và các tổ chức như Liên minh tự do dân sự không phải là các cơ quan truyền thông nên họ sẽ phải nộp một khoản lệ phí đáng kể mới có được hồ sơ. Một số cơ quan khác thì chuyển giao cho họ một số lượng nhỏ giọt các tài liệu có liên quan. “Ở một vài nơi, họ cho rằng chúng tôi chẳng biết một cái gì cả, thế nhưng chúng tôi phát hiện một số điều khả nghi trong chuyện này” - Asen bực dọc.

Vì thế trung tâm cùng với Nhóm hành động của nữ quân nhân và Liên minh tự do dân sự Mỹ đã đệ đơn kiện lên Tòa án New Haven, Connecticut vào trung tuần tháng 12-2010. Họ hy vọng tòa sẽ phán quyết buộc cơ quan nhà nước chuyển giao các tài liệu về số lượng các trường hợp được tuyên bố trắng án, bị kết án và các bản án; những lời thỉnh cầu của người bị thương tổn do nạn lạm dụng tình dục đã được thụ lý và bác bỏ ra sao và cuối cùng là số lượng đơn khiếu kiện nạn cưỡng bức tình dục. Bornstein tiên liệu rằng có lẽ nội dung của các tài liệu sẽ giúp các nhà lập pháp giải quyết vụ việc tốt hơn.

Asen và William Bornstein (phải) trong cuộc lữ hành tìm kiếm sự thật về nạn lạm dụng tình dục trong quân đội. Ảnh: CTLAWTRIBUNE.COM

Cho đến tuần qua, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng và Bộ Cựu chiến binh vẫn im lặng, có lẽ người ta dựa vào việc đơn khiếu kiện chưa được giải quyết để từ chối bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, Clifford L. Stanley, thủ trưởng cơ quan nhân sự của Lầu Năm góc, cho biết Bộ Quốc phòng sẽ thành lập một bộ phận huấn luyện cho binh sĩ đối phó với nạn quấy rối và cưỡng bức tình dục. Ông nhận định vấn nạn này làm suy giảm tinh thần tình nguyện thực hiện nghĩa vụ và ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa quân sự.

Đa số các vụ việc không được báo cáo

Thực ra, từng có một số cuộc điều tra của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ về nạn lạm dụng tình dục trong quân đội. Theo một báo cáo do một đội điều tra công bố hồi đầu tháng 4-2010, hơn 25% nữ quân nhân Mỹ tại Iraq và Afghanistan đã bị các nam đồng đội của họ cưỡng hiếp. Bộ Quốc phòng cũng thừa nhận vấn nạn hiếp dâm và ước tính trong một báo cáo năm 2009 rằng khoảng 90% các vụ hiếp dâm trong quân đội không được báo cáo.

Năm 2004, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Donald H. Rumsfeld đã ra lệnh điều tra sau khi tờ Denver Post dẫn lời các quan chức thuộc Miles Foundation, một tổ chức chuyên giúp các nạn nhân bị bạo hành có trụ sở ở Connecticut, cho biết có khoảng 37 phụ nữ trong lực lượng hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ thông báo với tổ chức này là họ đã bị các nam sĩ quan “tấn công” khi làm nhiệm vụ tại Iraq và Kuwait. Qua năm sau, ngày 29-9-2005, hãng tin AP tiết lộ một thông tin khiến dư luận Mỹ sửng sốt. Theo đó, Bộ Cựu binh Mỹ đã tiến hành điều tra về các cựu binh từng phục vụ trong Lực lượng dự bị và Cảnh vệ quốc gia và phát hiện ra rằng: Cứ 10 nữ binh thì có tới sáu người từng bị quấy rối tình dục hoặc bị xâm hại trong thời gian tại ngũ. Chỉ 1/4 số họ trình báo lên cấp trên nhưng hầu hết đều được khuyên hãy rút lại đơn kiện. đối với 4.000 cựu binh đã phục vụ tại ngũ trong thời gian từ 1950 đến 2000, đại đa số tại ngũ trong những năm 1980-1990 và kết quả điều tra được giữ kín, không công bố kết quả điều tra cho đến khi thông tin lọt vào tay một nghị sĩ Dân chủ.

Jennifer Machmer - một trong số những nữ quân nhân Mỹ bị hiếp dâm đã đấu tranh để đưa bi kịch của cô ra tận Quốc hội. Ảnh: LIFE

Chiến đấu trên “hai mặt trận”

Điều trớ trêu là nữ quân nhân Mỹ phải chiến đấu trên hai mặt trận. Một ở chiến trường đối diện với kẻ địch, “mặt trận” còn lại nằm trong các doanh trại, chống lại những nam đồng đội. Tác giả Helen Benedict đề cập tới điều này trong cuốn sách Người lính cô đơn: Cuộc chiến riêng của những phụ nữ phục vụ tại Iraq. Benedict kể rằng trong quá trình viết sách, bà đã gặp nhiều nữ quân nhân Mỹ và nghe nhiều câu chuyện kinh hoàng từ phía họ. Có người như hạ sĩ Chantelle Henneberry kể rằng cô đã bị một viên sĩ quan chỉ huy lạm dụng tình dục. Khi tố cáo vụ việc với cấp trên, cô không được bênh vực và còn bị chuyển công tác sang một trại lính khác có đông đàn ông hơn, như một hình thức trừng phạt. Hồi năm 2005, dư luận xôn xao trước việc quân nhân Jamie Leigh Jones bị bảy đồng đội cưỡng hiếp tập thể. Tuy nhiên, khi Jones báo cáo về vụ việc, không ai đứng về phía cô.

Những tiếng kêu cứu không được bênh vực khiến nhiều nạn nhân sốc nặng, nhiều người đã tìm tới những giải pháp tiêu cực. Tháng 3-2008, Tina Priest 21 tuổi đã tự sát bằng khẩu M-16 của cô, chỉ hai tuần sau khi tố cáo một đồng đội hiếp dâm mình.

Hiện nước Mỹ có 200.000 phụ nữ đang hoạt động trong quân đội. Điều đáng quan tâm là hoạt động ngăn chặn vấn nạn xâm hại tình dục họ không hiệu quả, năm sau số vụ hiếp dâm trong các doanh trại lại tăng cao hơn so với năm trước. Trong số hơn 3.000 cuộc điều tra về tấn công tình dục diễn ra trong khoảng hai năm 2004-2005, chỉ hơn 300 kẻ vi phạm phải ra tòa án binh. Hơn một nửa trong số đó đã được xử trắng án do thiếu chứng cứ, số còn lại chỉ phải chịu những hình phạt nhẹ nhàng.

ĐẶNG NGỌC HÙNG - MINH AN (Theo Ctlawtribune.com, AP)