News ò the World "cảm ơn và tạm biệt" với 5 triệu bản: Ngày cuối cùng ở tòa báo

Ngày 10-7, News Of The World (NoW), tuần báo bán chạy nhất nước Anh, đã ra ấn bản đặc biệt và cũng là cuối cùng để gửi lời tri ân đến các độc giả trước khi vĩnh viễn ngừng xuất bản, chấm dứt 168 năm tồn tại.

Không có tin giật gân song số báo cuối cùng của News Of The World vẫn bán rất chạy ngày 10-7. Trong ảnh: độc giả Anh với ấn bản chia tay của NoW tại London - Ảnh: Reuters. Nhân viên của tờ News Of The World ra về sau ngày làm việc cuối cùng ở văn phòng tại London ngày 9-7 - Ảnh: Reuters Trên trang nhất của tờ báo “lá cải” nổi tiếng xứ sở sương mù này, người ta không còn thấy những cái tít giật gân về những vụ xìcăngđan tình ái, nghiện ngập của các ngôi sao nổi tiếng hay thông tin moi móc đời tư gây sốc của các chính trị gia... mà chỉ thấy dòng chữ lớn “Cảm ơn và tạm biệt” chính giữa tờ báo khổ nhỏ quen thuộc này. Kèm theo lời xin lỗi, NoW cũng chỉ giải thích kết cục của mình rằng “rất đơn giản, chúng tôi đã lạc lối”. Lời chia tay Cái chết của tờ báo 168 năm tuổi chỉ diễn ra trong vòng một tuần sau khi cáo buộc nghe lén điện thoại của một cô gái bị sát hại và gia đình các binh sĩ tử nạn ở Trung Đông làm bùng lên sự chỉ trích thói tung hoành của các tờ báo lá cải vốn đã âm ỉ cháy từ trước. Ông Colin Myler, tổng biên tập NoW, bày tỏ với đầy cảm xúc: “Những gì các bạn đang thấy là trang nhất và trang cuối của ấn phẩm cuối cùng xuất bản trong ngày 10-7. Nó cũng là ấn phẩm thứ 8.674 của chúng tôi sau 168 năm đầy tự hào. Đó là một kỷ lục mà chẳng một nhà xuất bản nào muốn đóng cửa tờ báo của mình, và tất nhiên tôi cũng vậy”. Thay cho lời kết, ban biên tập NoW gửi tới những độc giả thân thiết lời chào thật xúc động: “Các bạn đã trở thành cuộc sống của chúng tôi trong suốt 168 năm qua. Chúng tôi đã làm cho các bạn cười, làm cho các bạn khóc, làm cho các bạn kinh ngạc, thậm chí làm mê hoặc hoặc khiến các bạn phát điên... Các bạn là gia đình của chúng tôi và trong nhiều năm qua chúng tôi luôn ở bên các bạn. Lời nói không thể mô tả hết cảm xúc của chúng tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và chúng tôi sẽ nhớ mãi các bạn!”. Bên trong tòa nhà NoW Ngày 9-7 là một ngày khó quên đối với các nhân viên của tờ NoW khi được tổng biên tập Colin Myler tiễn họ ra khỏi văn phòng ở Wapping, phía tây London, sau một ngày chuẩn bị cho số cuối cùng của tờ báo. Trước một tương lai không biết đi về đâu, một số nhân viên gắng gượng cười chào trong khi số khác không kìm được nước mắt. “Hôm nay rõ ràng là một ngày khó khăn cho tất cả chúng tôi. Một tuần trước không ai có thể ngờ rằng đây sẽ là số cuối cùng” - ông Myler nói với các phóng viên bên ngoài tòa nhà. Trước đó, nhiều nhân viên đã mặc quần áo đen với dòng chữ “Tạm biệt thế giới độc ác” và mang hoa đặt trước sảnh tòa soạn của NoW. Dù vậy không khí làm việc được mô tả vẫn như thường lệ ngoài việc các phóng viên tranh thủ dọn dẹp bàn làm việc và sao chép dữ liệu. Một phóng viên bị nhắc nhở do đi làm muộn 15 phút. “Nếu tôi còn làm tiếp ở đây thì anh đã bị sa thải rồi” - một cấp trên khiển trách. Cả phòng vỡ ra những tiếng cười cay đắng. Ở các sạp báo Trong khi đó ở bên ngoài, tại các quầy bán sách báo, những nhà báo, độc giả cũng đón nhận ngày cuối cùng của tờ báo nổi tiếng này. Cho dù nó gặp rắc rối lớn và nhiều người muốn tẩy chay nó, nhưng nhiều người vẫn muốn sở hữu ấn bản cuối này để làm kỷ niệm. Với số phát hành thường kỳ là 2,5 triệu bản, nhưng với số đặc biệt cuối cùng này, NoW đã được in gấp đôi số lượng với 5 triệu bản trước cơn sốt của người đọc mong muốn có được ấn bản kỷ niệm này. 48 trang báo chỉ điểm lại các cột mốc đáng nhớ của NoW, không kèm theo bất cứ quảng cáo thương mại nào. Tất cả lợi nhuận của số này sẽ được tặng các quỹ từ thiện như Barnardo, Forces Children’s Trust... Dù chỉ trích vụ bê bối nghe lén của NoW, độc giả Anh vẫn tranh thủ mua ấn bản cuối cùng của tờ báo như một món hàng lưu niệm, trong khi số khác bày tỏ sự tiếc nuối ấn bản cuối tuần yêu thích của mình. Tờ báo bán khá chạy. “Tôi bán được 50 tờ chỉ trong năm phút đầu tiên” - chủ một sạp báo ở trung tâm London nói với AFP. Theo Trần Phương tổng hợp (Tuổi Trẻ)