Ngắm những cung điện "khủng" của Saddam Hussein

Chín cung điện toạ lạc bên trong các khu phức hợp kế hồ rộng lớn, nổi bật với những mái trần thiết kế đặc biệt khắc họa một bức bích họa của ông Saddam Hussein - từng là nơi các vị vua và giới chức sắc nước ngoài thường tới thăm - nằm trong số các tài sản dự kiến sẽ được chuyển giao cho phía Iraq kiểm soát sau 31-12-2011, thời hạn chót rút quân của Mỹ.

Một số binh lính Mỹ dạo quanh lâu đài Al Faw trong khu phức hợp Victory tại Baghdad.

Cầu thang xoắn ốc trong lâu đài Al Faw

Quân đội Mỹ đã lập trụ sở tại căn cứ Victory, một khu vực phức hợp gần sân bay quốc tế Baghdad, từ khi tới đây vào năm 2003.

Vào thời điểm bị lật đổ, Saddam Hussein đã xây dựng khoảng 75 cung điện và các khu phức hợp sang trọng trên khắp cả nước, trong đó có lâu đài Victory over Iran để tưởng niệm chiến tranh Iraq 1980-1988 mà số người chết lên tới nửa triệu; và một lâu đài Victory over America để tưởng niệm Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 mà liên quân do Mỹ cầm đầu đã đẩy lực lượng của Saddam Hussein ra khỏi Kuwait.

Theo hãng thông tấn AP, giờ đây chính phủ Iraq phải xác định được sẽ làm gì với tất cả các công trình này. Iraq dự kiến biến một cung điện ở thành phố Basra thành một bảo tàng. Một cung điện gần di tích Babylon có thể trở thành một khách sạn.

Bức hình chụp ngày 26-4-2011 cho thấy lâu đài bị đánh bom Victory over America thuộc phức hợp Victory ở Baghdad đổ nát

Ông Bahaa Mayah, người đứng đầu Ủy ban Iraq, có quyền quyết định số phận của các cung điện gần đây đã tới thăm khu phức hợp Victory. Ông cho rằng nơi đây phù hợp để trở thành một dinh tổng thống vì ở gần sân bay.

Ông Mayah chia sẻ: “Khi các nguyên thủ nước ngoài tới thăm Iraq, chúng tôi phải chặn tất cả các đường phố và phải thực hiện rất nhiều các biện pháp an ninh, việc này làm gián đoạn giao thông ở trung tâm thủ đô Baghdad. Do đó, dinh tổng thống tốt nhất là gần sân bay, nơi tổng thống có thể đón các vị khách mà không bị sức ép an ninh".

Tòa nhà chính tại khu phức hợp Victory là cung điện Al-Faw, nơi in đậm dấu ấn cá nhân Saddam Hussein. Được biết, Saddam Hussein từng đưa ra hơn 400 thay đổi trong quá trình thiết kế ngôi nhà này.

Dưới đây là một số hình ảnh về những lâu đài :