Ngày này năm nay, dù trời lạnh, trên tàu điện vẫn có nhiều hành khách mặc áo khoác, đội mũ, choàng khăn nhưng chỉ mặc quần đùi hoặc quần lót chứ không có quần dài. Họ cởi quần dài cất trước khi lên tàu.

Tại New York, năm nay ước tính có khoảng 3.000 người tham gia, phần lớn là thanh niên. Ngày không quần dài xuất phát từ New York năm 2002 do đoàn kịch Improv Everywhere tổ chức nhằm tạo sự kiện vui lạ nơi công cộng. Lúc đó chỉ có bảy người tham gia, nay đã lan ra khoảng 1.000 thành phố trên thế giới.

THIÊN ÂN (Theo New York Daily News, Washington Post)