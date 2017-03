Ngõ cụt bạo lực

Lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực ở Bangkok đã được chính quyền Thái Lan hủy bỏ chiều qua sau khi ban hành sáng cùng ngày do thấy “vẫn kiểm soát được tình hình”. Đại diện Chính phủ Thái Lan cho biết, họ sẽ tiếp tục đàn áp những người biểu tình “áo đỏ” bất chấp lời kêu gọi đàm phán thông qua Liên Hợp quốc. Theo người phát ngôn chính phủ Panitan Wattanayagorn, không có lý do gì để quân đội phải rút lui vì “chính quyền không sử dụng vũ khí để đàn áp dân thường”, mà nhằm tiêu diệt “những tên khủng bố” trong đội quân “áo đỏ”. Trong khi đó, Trung tâm Giải quyết tình huống khẩn cấp Thái Lan vẫn tiếp tục thuyết phục người biểu tình rút khỏi Bangkok với hạn chót là chiều nay. Được biết, trưa 16-5, Mỹ đã bắt đầu sơ tán các nhân viên không quan trọng trong đại sứ quán cùng gia đình họ ra khỏi Bangkok đồng thời cảnh báo công dân Mỹ không đến Thái Lan nếu không cần thiết. Bộ Giáo dục Thái Lan cũng đã ra lệnh cho tất cả trường học tại Thủ đô Bangkok lùi thời điểm khai giảng học kỳ mới một tuần so với kế hoạch ban đầu đến ngày 24-5, do tình trạng bạo lực leo thang. Hạ Liên (Theo AP)