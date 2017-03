Người che giấu Anne Frank qua đời

Bà Gies (ngồi ngoài cùng bên trái) và ông Otto Frank (ngồi giữa) trong một bức ảnh chụp năm 1945 (Ảnh: AP)

"Nhật ký của Anne Frank" sau đó được dịch ra khoảng 65 ngôn ngữ và thu hút hàng triệu trẻ em và người lớn tìm đọc. Với những gì đã làm, bà Gies được xưng tụng như anh hùng.

Bà Gies là một trong những người cuối cùng đã cung cấp thức ăn, sách vở và ủng hộ tinh thần cho Anne Frank, cha mẹ cô, em gái cùng bốn người Do Thái khác suốt 25 tháng hồi Thế chiến II.Sinh ra ở Hermine Santrouschitz (Vienna, Áo) ngày 15-2-1909, bà Gies chuyển đến Amsterdam (Hà Lan) năm 1922 để trốn nạn đói hoành hành tại Áo.Năm 1933, Gies làm trợ lý văn phòng trong doanh nghiệp của ông Otto Frank. Sau khi từ chối gia nhập một tổ chức của Đức quốc xã năm 1941, bà đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về Áo. Để được ở lại Hà Lan, bà kết hôn với bạn trai người bản xứ Jan Gies.Khi Đức quốc xã đẩy mạnh bắt bớ và trục xuất những người Hà Lan gốc Do Thái, tháng 7-1942, ông Otto Frank đã nhờ Gies che giấu gia đình ông ở chái nhà phía trên nhà kho của công ty ông."Tôi nói: “Dĩ nhiên là tôi giúp”. Chuyện đó hết sức tự nhiên với tôi. Tôi có thể giúp đỡ họ. Họ không có quyền lực, họ không biết phải đi về đâu”, bà Gies kể lại nhiều năm sau đó.Hai vợ chồng bà Gies cùng bốn nhân viên khác trong công ty đã tìm mọi cách để cung cấp thức ăn, nước uống trong gia đình Frank và bốn người Do Thái khác ẩn nấp trong chái nhà đó.Cảm động trước cô bé Anne thông minh và cô độc, Miep cũng cho Anne sách báo. Trong nhật ký của mình, Anne ghi lại: “Miep chưa bao giờ quên tặng quà sinh nhật cho mọi người. Dường như chúng tôi luôn tồn tại trong tâm trí Miep”.Hai năm sau đó, cảnh sát Đức lần ra được dấu vết của những kẻ trốn tránh. Tháng 8-1944, gia đình Anne Frank bị bắt. Bà Miep tìm cách đút lót để cảnh sát thả họ ra nhưng đã quá trễ.Ngày 8-8-1944, gia đình Frank bị đưa đến trại tập trung Westerbork ở phía đông Hà Lan rồi bị tống lên các xe chở gia súc đến Auschwitz. Vài tháng sau,Anne cùng em gái Margot bị chuyển đến trại Bergen-Belsen.