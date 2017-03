Người trẻ không ngoảnh mặt

Trước đây chẳng có cái gì, vậy mà sau 20 năm tôi không còn nhận ra vì nhà cửa, khách sạn, đường phố đã mọc lên quá nhanh, quá đàng hoàng và đẹp đẽ. Nếu chiến tranh xảy ra thì tất cả lại trở về như 20 năm trước, đó là điều người dân Hàn Quốc không muốn chút nào. Lạy Chúa! Chiến tranh đừng xảy ra!”.









Theo OANH K.(TTO)

Tôi không phải là người Hàn Quốc nhưng khi nghe giọng tha thiết của bác hàng xóm cũng không khỏi chạnh lòng mà bùi ngùi khi nghĩ về những khó khăn mà người Hàn đã trải qua khi tái thiết đất nước cũng như công sức, mồ hôi và cả trí tuệ của họ đã đổ xuống từng tấc đất, từng ngọn cỏ nơi mảnh đất xinh đẹp này.2. Cũng tuần trước, diễn ra việc tuyển quân của lực lượng hải quân theo thông lệ hằng năm, sau vụ nã pháo của quân đội CHDCND Triều Tiên vào đảo Yeonpyeong vài ngày. Hải quân là một trong những lực lượng tuyển khó nhất của Hàn Quốc vì đây chính là những người lính bảo vệ trực tiếp biển đảo; ứng viên phải có sức khỏe tốt vì họ phải là người đối mặt với khó khăn nhiều nhất so với các lực lượng quân đội khác của Hàn Quốc.Qua ngày đầu tiên tuyển quân, số lượng thanh niên trẻ đăng ký tuyển tăng nhiều đến mức những người làm công tác tuyển quân cũng ngạc nhiên: tăng 28,5% so với năm trước.Một thanh niên dự tuyển nói lý do mình đăng lính: “Tôi nghĩ đất nước đang gặp khó khăn nên việc đứng lên đảm nhiệm nghĩa vụ của công dân đối với đất nước là cần thiết. Chúng tôi phải bảo vệ những thành quả kinh tế của đất nước cũng như sự an toàn của những người dân”.Câu nói ấy của chàng trai trẻ khiến nhiều trái tim Hàn Quốc xúc động, kể cả tôi, không phải người Hàn. Bởi những người trẻ ấy đang được thụ hưởng một cuộc sống rất đầy đủ, sung sướng nhưng họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống trong nhung lụa để góp phần bảo vệ đất nước nếu điều xấu nhất xảy ra.3.Hôm qua, 6-12, bắt đầu cho một tuần quân đội tập trận và bắn đạn thật trên biển. Có tới 29 điểm bắn thuộc khu vực biển tây, biển đông và biển nam. Cùng sự kiện này là thông tin 120 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã sẵn sàng. Nhưng hôm qua, hôm kia và rất nhiều hôm trước nữa, người dân Hàn Quốc vẫn làm việc, đi chợ, đi chơi, trẻ con vẫn đi học, không khí lo lắng sợ hãi không còn như hôm CHDCND Triều Tiên bắn pháo vào đảo Yeonpyeong.Dường như tất cả sẵn sàng, hoặc dường như mọi người đều quá bình tĩnh đón nhận, hoặc họ ngầm hiểu rằng bằng sự đối thoại của các giới chức cầm quyền khiến cuộc chiến tranh khó xảy ra.Có nhiều người lo lắng cho vấn đề của hai miền Triều Tiên, nhưng ở đây, trên đất nước Hàn Quốc này mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.Lời mong muốn của bác Kang hàng xóm, lý do của người trẻ đăng lính và thái độ bình tĩnh của người dân trước mọi biến động khiến tâm lý những người nước ngoài như tôi cũng thấy rằng không có gì phải lo lắng cả.