Nhật dự báo Trung Quốc sẽ cứng rắn hơn

Cộng đồng quốc tế quan sát chặt chẽ chính sách an ninh và xu hướng quân sự của TQ. Nhật ngày càng nhận thức rõ tác động to lớn từ quân sự và kinh tế của TQ đến an ninh Nhật.

Tại TQ, quân đội và các cơ quan hàng hải đã tăng cường hợp tác về chính sách để bảo vệ quyền lợi hàng hải ở biển Đông và biển Hoa Đông. Ủy ban Quốc gia về phòng vệ biên giới và bờ biển giữ vai trò trung tâm trong công tác thống nhất quản lý.

Báo cáo dự báo sự tăng cường hợp tác giữa quân đội và các cơ quan hàng hải TQ sẽ dẫn đến kết quả TQ sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn nữa ở các vùng biển tranh chấp. Do đó các nước láng giềng cần chuẩn bị đối phó. Báo cáo đã kêu gọi TQ có trách nhiệm hơn nữa về chiến lược hàng hải dựa theo luật pháp quốc tế.

Thời Báo Hoàn Cầu (TQ) ngày 20-12 bình luận báo cáo nêu trên phù hợp với quan điểm cứng rắn của tân Thủ tướng Shinzo Abe, qua đó có thể kết luận Nhật sẽ không có bất kỳ uyển chuyển nào trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Báo ghi nhận có thể xem báo cáo này là nền tảng của chính sách quốc phòng Nhật trong nhiệm kỳ thủ tướng mới.

