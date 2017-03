Nhật tăng ngân sách quốc phòng

Theo Kyodo, đây là lần tăng ngân sách quốc phòng đầu tiên trong 11 năm qua trong bối cảnh căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tiếp tục leo thang. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang cân nhắc tăng số nhân viên lực lượng phòng vệ và nâng cấp trang thiết bị vào thời điểm Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động trên biển và trên không xung quanh quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Trước đó, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ sẵn sàng thành lập một hội đồng cố vấn để mở đường cho Tokyo thực hiện quyền tự vệ tập thể của mình, một mục tiêu trong chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe.

Ông Suga cũng cho biết chính phủ của Thủ tướng Abe có thể soạn thảo một tuyên bố mới về quan điểm lịch sử của đất nước liên quan đến Chiến tranh thế giới thứ hai khi nhắc lại rằng Nhật sẽ dựa vào tuyên bố năm 1995 của thủ tướng khi đó là ông Tomiichi Murayama về việc Nhật Bản bày tỏ sự “ân hận sâu sắc” và “xin lỗi chân thành” đối với “những hủy hoại và sự đau khổ khủng khiếp” trước đây.

Theo một thăm dò do báo Asahi và Trường đại học Tokyo công bố ngày 18-12-2012, 79% nghị sĩ hạ viện mới được bầu ủng hộ việc Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể, tăng 46% so với một cuộc thăm dò tương tự năm 2009. Trong khi đó, 89% nghị sĩ ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp (tăng 30% so với năm 2009).

Theo Thu Anh (Tuổi Trẻ)