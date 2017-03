Nhiều chuyến bay đến Úc và New Zealand bị hủy

Hãng giá rẻ Jetstar cũng hủy các chuyến đến Tasmania (Úc) và New Zealand. Hai hãng Virgin Australia và Air New Zealand vẫn tổ chức bay nhưng Air New Zealand thay đổi lịch trình và hạ thấp độ cao các chuyến bay không quá 5.800 m.

Cột nấm tro bụi núi lửa Puyehue cao 10 km, rộng 5 km đã di chuyển đến Úc và New Zealand. Ảnh: AFP

Cơ quan hàng không dân dụng New Zealand dự báo không phận New Zealand có thể bị rối loạn trong một tuần. Núi lửa Puyehue hoạt động từ ngày 4-6 sau nửa thế kỷ ngủ yên. Trước đó, tro bụi đã ảnh hưởng đến hàng không nhiều nước Mỹ La tinh.

H.DUY (Theo AFP, AP)