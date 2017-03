Những bê bối chính trị rúng động nước Mỹ

Dưới đây là một số vụ bê bối chính trị đình đám nhất ở Mỹ kể từ năm 2000 :



John Edwards

(Ảnh: Getty)

Sau chiến dịch tranh cử năm 2008, John Edwards đã thừa nhận ngoại tình với Rielle Hunter. Được cho là đã dùng hơn 1 triệu USD từ các khoản quyên góp chính trị để giấu bê bối này, Edwards đang chờ một phiên tòa mà có thể khiến ông lĩnh án tù 30 năm.



Mark Sanford

(Ảnh: Getty)

Thống đốc bang Nam Carolina đã phải đối mặt với dư luận sau khi chuyện tình của ông với một phụ nữ người Argentine lộ tẩy năm 2009. Không chỉ có thế, sự chỉ trích nhằm vào chính trị gia này tăng cao khi ông bị cáo buộc dùng quỹ công để chi trả cho "các chuyến đi" của mình.



Rod Blagojevich

(Ảnh: Getty)

Cựu thống đốc bang Illinois đã bị bắt giữ vì các cáo buộc tham nhũng liên bang nảy sinh từ ý định của ông này muốn hưởng lợi về tài chính từ việc bầu người kế nhiệm Barack Obama năm 2009. Blagojevich đã bị tuyên phạm 17 trong số 20 điểm tội danh như cáo buộc và đang chờ tuyên án.



Eliot Spitzer

(Ảnh: Getty)

Từng được biết đến là một người có sức mạnh ghê gớm, Eliot Spitzer bị vạch trần vào năm 2008 là một khách hàng của Câu lạc bộ Emperors Club rất nổi tiếng hiện nay. Bê bối này đã khiến ông phải từ chức thống đốc New York.



Gary Condit

(Ảnh: Getty)

Được chú ý từ chuyện tình với bác sĩ thực tập Chandra Levey năm 2001, Condit đã phải lẩn tránh báo chí nhiều năm trời, chứng minh sự vô tội của ông trong vụ án mạng và biến mất của người phụ nữ này.



Valerie Plame

(Ảnh: Getty)

Cựu điệp viên CIA Valerie Plame đã phải từ chức sau khi một bài báo xuất hiện năm 2003 - được viết bởi tác giả Robert Novak của Washington Post - tiêt lộ cô là một điệp vụ chính phủ của CIA.



James McGreevey

(Ảnh: Getty)

Rời văn phòng vào tháng 11/2004, một năm rưỡi trước khi mãn nhiệm, thị trưởng New Jersey McGreevey tuyên bố công khai chuyện tình của ông với Golan Cipel, người mà trước đó ông đã bổ nhiệm làm cố vấn an ninh nội bang của New Jersey.



Mark Foley

(Ảnh: Getty)

Foley đã từ chức vị trí ở Quốc hội Mỹ năm 2006 sau khi sự thật được phơi bày, rằng ông đã gửi những email có nội dung ám chỉ tình dục cho các thiếu niên thực tập dưới quyền của ông.



Larry Craig

(Ảnh: Getty)

Năm 2007, nghị sĩ Craig bị bắt vì có hành vi đồi truỵ với một người đàn ông khác trong buồng vệ sinh ở sân bay quốc tế St. Paul, Minneapolis.



Jack Abramoff

(Ảnh: Getty)

Là thành viên sáng lập của Quỹ Tự do quốc tế, người vận động hành lang kỳ cựu này bị kết án năm 2006 vì âm mưu và gian lận thư từ.



Anthony Weiner

(Ảnh: Getty)

Hạ nghị sĩ Weiner phải từ chức vì gửi hình ảnh nóng và những tin nhắn quấy rối tình dục tới 6 phụ nữ trong vòng 3 năm. Bê bối này đã bị lộ hồi cuối tháng 5/2011 khi một tấm ảnh thiếu vải ông gửi cho một sinh viên được đưa lên trang Twitter của ông.



Tom Delay

(Ảnh: Getty)

Lãnh đạo đa số Hạ viện từ năm 2003-2005, Delay bị buộc tội rửa tiền vào năm 2005 và bị kết án 3 năm tù. Ông hiện đang chờ phiên phúc thẩm.

Theo Thanh Hảo (VNN / Huffington Post)