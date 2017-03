Những cặp đôi đồng tính có ảnh hưởng nhất thế giới

Dưới đây là một số cặp đôi như vậy :



James Ivory và Ismail Merchant

James Ivory và Ismail Merchant quá cố là cặp tình nhân đã ở bên nhau hơn 40 năm. Họ cũng là những người làm nên nhiều bộ phim nổi tiếng như "Howard’s End" và "The Remains of the Day".



Trong sự nghiệp làm phim, Ivory đã giành được một số giải thưởng và được đề cử 8 giải Oscar. Còn Merchant nổi tiếng vì khả năng làm các bộ phim ít tốn kém hơn nhiều so với đồng nghiệp. Bên nhau, họ đã có một mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp thành công trong hơn 40 năm, biến họ thành một cặp đôi quyền lực thực sự.



Ellen DeGeneres và Portia de Rossi

Ellen DeGeneres là một diễn viên nổi tiếng trong những năm 1990 nhờ vở hài kịch tình huống Ellen. DeGeneres "lộ diện" năm 1997 khi đang là MC tài năng khiến cho nhiều người hâm mộ quay lưng với cô. Tuy nhiên, không ngừng nỗ lực, năm 2001, Ellen cho ra đời chương trình truyền hình mới "The Ellen Show" trên đài CBS. Sau khi chương trình bị đóng cửa vì không nhận được sự ủng hộ, DeGeneres bắt đầu chủ trì chương trình "The Ellen DeGeneres Show" năm 2003 và gặt hái được những thành công vang dội.



Năm 2006, cô dẫn chương trình Academy Awards và năm 2007, tạp chí Forbes ghi danh cô là một trong "20 phụ nữ giàu nhất làng giải trí", với tài sản ước tính 65 triệu USD.



DeGeneres yêu diễn viên Portia de Rossi kể từ năm 2004. De Rossi nổi tiếng vì vai trò trong các chương trình truyền hình Ally McBeal và "Arrested Development". Hai người cưới nhau ở California hồi tháng 8/2008.



Chris Hughes và Sean Eldridge

Chris Hughes là một trong những người đồng sáng lập Facebook, một trang mạng xã hội mà anh thành lập ở Đại học Harvard với Tổng giám đốc hiện nay Mark Zuckerberg. Năm 2008, anh giúp phối hợp thực hiện chiến dịch vận động bầu cử trực tuyến của Barack Obama khi chính trị gia này chạy đua vào Nhà Trắng.



Bạn trai của Hughes là Sean Eldridge, một cố vấn cấp cao và là giám đốc chính trị của tổ chức phi lợi nhuận Freedom to Marry. Tháng 1/2011, Hughes và Edridge tuyên bố đính hôn.



Jóhanna Sigurðardóttir và Jónína Leósdóttir

Jóhanna Sigurðardóttir là Thủ tướng Iceland. Bà giữ chức Bộ trưởng Các vấn đề xã hội và An ninh xã hội 2 nhiệm kỳ, đồng thời là thành viên Quốc hội.



Sigurðardóttir được bầu làm Thủ tướng hồi tháng 2/2009. Cùng năm, tạp chí Forbes xếp bà vào danh sách 100 người quyền lực nhất thế giới.



Sigurðardóttir đã làm nên lịch sử khi trở thành người đồng tính luyến ái công khai đầu tiên trong chính phủ của một đất nước thời hiện đại. Bà có quan hệ với tác giả, nhà báo và nhà viết kịch Jónína Leósdóttir năm 2002, nhưng khi hôn nân đồng tính được phép ở Iceland năm 2010, họ trở thành vợ chồng.



Elton John và David Furnish

Elton John là một nhạc sĩ người Anh thành công trong sự nghiệp từ những năm 1970. Ông làm nên tên tuổi mình với các ca khúc như Goodbye Yellow Brick Road và Benny and the Jets và sau này là Candle in the Wind tưởng nhớ Công nương quá cố Diana.



Những đĩa đơn và albums bán chạy đã đưa John vào Danh sách Giàu năm 2011 của Sunday Times, dựa trên tài sản cá nhân ước tính khoảng 300 triệu USD.



John sống ở Anh với David Furnish, một nhà làm phim và người phụ trách chuyên mục cho các tạp chí Interview và GQ. Năm 2010, hai người nhận nuôi một cậu con trai Zachary Jackson Levon Furnish-John.



Tom Ford và Richard Buckley

Tom Ford là một nhà thiết kế thời trang được kính trọng, là nhà thiết kế có sức ảnh hưởng nhất hiện nay và chưa ai được trả tiền công nhiều hơn ông.



Ford có quan hệ với Richard Buckley, cựu Tổng biên tập Vogue Hommes International, suốt 25 năm qua. Hai người chuyển tới sống cùng nhau ngay từ những ngày hẹn hò đầu tiên, sau khi Buckley trao cho Ford chùm chìa khóa căn hộ của mình trong một chiếc hộp Tiffany.