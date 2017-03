Những câu nói gây sửng sốt của Gaddafi

Ông Muammar Gaddafi.

Trong suốt 42 năm cầm quyền, ông đã khiến "khán giả" của mình nhiều phen sửng sốt. Dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông:



- Phát biểu trước nhiều người, trong đó có Quốc vương Abdullah của Ảrập Xêút và bị ngắt microphone ngày 30/3/2009, được báo The Scotsman trích dẫn trong một bài viết của tác giả Salah Nasrawi có tựa đề "Gaddafi ra khỏi hội nghị sau khi tấn công Quốc vương Ảrập Xêút":



"Tôi là một nhà lãnh đạo quốc tế, thủ lĩnh của các nhà lãnh đạo Ảrập, vua của các ông vua châu Phi và lãnh tụ của người Hồi giáo, và vị thế quốc tế của tôi không cho phép tôi giảm xuống một cấp độ thấp hơn".



- Phát biểu tại một hội nghị ở trường Đại học Columbia, Thành phố New York, ngày 23/3/2008:



"Không có nước nào có một nền dân chủ ngoại trừ Libya trên khắp hành tinh này".



- Trả lời phỏng vấn báo Al Jazeera ngày 27/3/2007:



"Tôi tin rằng giải pháp [Israel-Palestine] sẽ lập nên một nhà nước dân chủ cho người Do Thái và người Palestine, một nhà nước mà sẽ được gọi là Palestine, Isratine, hoặc bất cứ tên gì họ muốn. Đây là một giải pháp nền tảng, hoặc người Do Thái sẽ bị tiêu diệt trong tương lai, bởi vì người Palestine có chiều sâu [chiến lược]".



- Trích từ "Sách Xanh" (1975)



"Nếu một cộng đồng người mặc đồ trắng vào một dịp tang tóc còn những người khác diện màu đen, thì một cộng đồng sẽ thích màu trắng và không thích màu đen, và những người khác thích màu đen ghét màu trắng. Hơn nữa, quan điểm này có tác động tự nhiên đến các tế bào và các gene trong cơ thể".



- Được xuất bản trên The Pittsburgh Press ngày 3/8/1986, trong một bài báo của Marie Colvin có tựa đề "Gaddafi, người đàn ông cả thế giới muốn ghét".



"[Abraham] Lincoln là một người đàn ông đã tạo ra bản thân từ con số không mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc từ người khác. Tôi noi theo các nỗ lực của ông ấy. Tôi thấy có nhiều điểm tương đồng nhất định giữa tôi và ông ấy".



- Phản ứng về loạt vụ tấn công 11/9/2001, được trích dẫn trên CBSNews.com ngày 12/11/2001:



"Mặc dù xung đột với Mỹ, một trách nhiệm con người là phải thể hiện sự cảm thông với người dân Mỹ và ở bên họ vào thời điểm những sự kiện kinh hoàng và hãi hùng mà chắc chắn sẽ đánh thức lương tâm con người này. Khi tôi 5 tuổi, anh trai tôi bị một binh sĩ Israel bắn, từ đó, tôi quyết tâm thống nhất các nước Ảrập ở khắp Trung Đông và ngăn chặn một dòng thương mại với phương Tây".



- Gaddafi bảo vệ lòng tin của mình rằng "các nhược điểm" của phụ nữ có nghĩa là chỗ của họ là ở nhà, được TIME trích dẫn ngày 23/7/1975.



"Thôi được, vậy thì không ai có thể phàn nàn nếu chúng tôi yêu cầu phụ nữ có thai đi nhảy dù".



- Trả lời phỏng vấn Al Jazeera ngày 27/3/2007:



"Libya là một nước châu Phi. Xin Đấng tối cao Allah giúp người Ảrập và giữ họ cách xa chúng tôi. Chúng tôi không muốn có gì để làm với họ. Họ không chiến đấu cùng với chúng tôi chống lại người Italia, và họ không chiến đấu cùng với chúng tôi chống lại người Mỹ. Họ không dỡ bỏ các lệnh cấm vận và tách biệt khỏi chúng tôi. Ngược lại, họ thèm muốn chúng tôi, và hưởng lợi từ những gian khổ của chúng tôi".



- Thông điệp audio phát trên Al-Ouroba TV, kênh truyền hình vệ tinh ở Syria ngày 25/8 khi các lực lượng nổi dậy bắt đầu tấn công thủ đô Tripoli:



"Có một âm mưu nhằm kiểm soát dầu lửa của Libya và kiểm soát lãnh thổ Libya, thuộc địa hóa Libya một lần nữa. Điều này là không thể, không thể. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến người đàn ông cuối cùng và người phụ nữ cuối cùng để bảo vệ Libya từ phía đông tới phía tây, từ bắc tới nam".

Theo Thanh Hảo (VNN / Al Jazeera)