Những chiêu trò bẩn trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ

Theo Linh Vũ (Vietnam+)



Với việc cuộc đua cho thấy hai ứng viên đang bám đuổi sát nhau, các chuyên gia cảnh báo rằng các âm mưu chơi bẩn nhằm khiến cử tri của đối phương không được đi bỏ phiếu hoặc khiến cử tri thay đổi quan điểm bằng những lời nói dối trắng trợn có thể quyết định kết cục của cuộc bầu cử."Nếu một cuộc bầu cử có tình trạng bám đuổi rất sát, các đòn bẩn có thể gây ảnh hưởng" - Kathleen Jamieson, giám đốc trung tâm nghiên cứu Chính sách công Annenberg ở Đại học Pennsylvania cho biết.Ông nói rằng một số chiến thuật ngu xuẩn có thể gây phản pháo khi được sử dụng và chỉ ra ví dụ như việc người ta gửi một đĩa DVD tới các cử tri ở một số bang dao động, nói rằng nội dung chiếc đĩa này có chứa những tấm ảnh nude của mẹ đẻ Tổng thống Barack Obama chưa từng được công bố."Vấn đề nằm ở chỗ khi những trò chơi bẩn như thế được tung ra, anh phải là người hết sức ủng hộ một đảng nào đó thì mới có thể tin vào các tuyên bố đó. Chơi bẩn như thế chẳng thay đổi được lá phiếu nào cả" - Jamieson nói - "Thậm chí anh còn có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của những người mà anh đã thu hút được."Các thông tin sai trái và quảng cáo sai sự thật cũng có nguy cơ gây mất lá phiếu của cử tri, do nó làm giảm tính đáng tin của một ứng viên. Nhưng do sự hiểu biết về chính trị của phần lớn cử tri không cao nêu thường các màn ném bùn lại hay thu được kết quả tốt, theo đánh giá của Tổng biên tập trang web FactCheck.org, Brooks Jackson."Mức độ dối trá, hay mức độ mà một cử tri có thể đi chệch khỏi sự thật sẽ tương xứng với sự bám đuổi có quyết liệt hay không của cuộc bầu cử, cũng như nhận thức về mức rủi ro của việc dối trá cao tới đâu so với các mánh khóe chính trị khác" - ông nói.Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney gần đây đã bị cả phe Dân chủ và các lãnh đạo của các công ty xe hơi General Motors và Chrysler chỉ trích vì tung ra các đoạn quảng cáo đưa ra thông tin sai sự thật, nói rằng ngành công nghiệp xe hơi được Obama giải cứu giờ đang xuất khẩu việc làm ở Mỹ sang Trung Quốc.Chiến dịch vận động của Obama cũng có những màn "sảy miệng", bao gồm tuyên bố Romney đang có kế hoạch đưa ra ngoài vòng pháp luật mọi hình thức phá thai, trong khi Romney đã nói rất rõ rằng ông ủng hộ việc phá thai nếu người phụ nữ mang bầu là nạn nhân của một vụ hiếp dâm, loạn luân, hoặc đứa trẻ đe dọa tính mạng của bà mẹ.Một đoạn quảng cáo khác nói rằng "một lá phiếu bầu cho Obama đã giúp người Hồi giáo giết người Do Thái và Thiên chúa giáo," sau khi đã chiếu nhiều hình ảnh về các thi thể đẫm máu, bị chặt đầu.Phần lớn các đòn bẩn này, đa số bất hợp pháp, được các bên thứ ba thực hiện.Trong khi đó, một nhóm bảo thủ tên True the Vote đã bị cáo buộc có hành vi hăm dọa cử tri, do họ tuyên bố đang đào tạo hàng ngàn tình nguyện viên để chặn lại những người có biểu hiện nghi vấn tại các điểm bỏ phiếu.Trong khi vứt bỏ thông tin ghi danh cử tri là hành động nghiêm trọng, nhiều trò bẩn khác thường không có ảnh hưởng tới kết cục của hoạt động bỏ phiếu, theo chuyên gia Rick Hasen ở Đại học California."Thứ có tác động lớn hơn thường là những thay đổi luật, đặc biệt là các đạo luật do những hội đồng lập pháp do phe Cộng hòa nắm đa số thông qua, vốn có khả năng giảm bớt số người ủng hộ phe Dân chủ đi bỏ phiếu, ví dụ như việc thu hẹp phạm vi đối tượng bỏ phiếu sớm, khiến việc ghi danh bỏ phiếu trở nên khó khăn và yêu cầu cử tri phải trình diện thẻ nhận dạng" - Hasen nói.- Cử tri ở một số bang dao động tại Florida và Virginia nhận được các cú điện thoại từ những kẻ lừa đảo nói rằng họ có thể bỏ phiếu bầu qua điện thoại.- Cục điều tra liên bang đang điều tra các lá thư gửi tới cho nhiều cử tri ở Florida, với rất nhiều người là thành viên phe Cộng hòa, nói rằng các quan chức bầu cử đang nghi ngờ tình trạng công dân của họ.- Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa đã ngừng sử dụng một công ty ghi danh cử tri do công ty này bị cáo buộc có hành vi gian lận. Các cáo buộc xuất hiện hồi tháng Chín vừa qua, nói rằng công ty đã đệ trình các thông tin ghi danh giả mạo tại Florida, Colorado và Nevada.- Một nhà thầu làm việc trong hoạt động ghi danh của phe Cộng hòa là Colin Small đã bị sa thải vào tháng trước, sau khi người ta phát hiện ông này vứt các thông tin ghi danh cử tri thuộc phe Dân chủ ở Virginia vào sọt rác.- Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã sa thải nhân viên ở bang Texas là Stephanie Caballero sau khi một đoạn video ghi hình bí mật đã xuất hiện, cho thấy cô hướng dẫn cử tri cách bỏ phiếu ở cả hai bang.- Con trai của Nghị sỹ Dân chủ đại diện Virginia Jim Moran đã từ chức hồi tháng trước, sau khi bị ghi hình lúc đang nói về cách bỏ phiếu dưới tên của người khác.- Các tấm biển quảng cáo cảnh báo "gian lận phiếu bầu là hành động phạm tội" được dựng nên ở các khu đông người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Latinh ở bang chiến địa Ohio đã bị dỡ bỏ vào tháng trước, sau khi có những lời than phiền nói rằng nó mang tính đe dọa cử tri.