Những cô gái vàng của Tổng thống Obama

Ba nữ minh tinh trên lên án ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney vì lập trường của ông này với vấn đề nạo phá thai trong quảng cáo chính trị mới của nhóm tự do MoveOn.org.

"Tôi muốn nói với bạn về phụ nữ", Johansson tuyên bố trước máy quay khi đoạn phim bắt đầu.

"Và về Mitt Romney", Washington tiếp lời.

Quảng cáo trên do Rob Reiner đạo diễn. Ông này từng được đề cử giải Oscar và từng đạo diễn các phim như Princess Bride, Misery và This is Spinal Tap.



MoveOn sẽ công chiếu đoạn phim trên toàn quốc và tập trung chính tại những bang quan trọng là Colorado và Virginia.

Thăm dò do Gallup tiến hành với những nữ cử tri ở các bang chưa nghiêng hẳn về ứng viên nào cho thấy Tổng thống đang chia phiếu với đối thủ, với 48% ủng hộ Romney và 49% ủng hộ Obama.

Nhóm MoveOn cho hay, quảng cáo trên theo kế hoạch sẽ được phát sóng chủ yếu trong các show truyền hình có lượng lớn khán giá nữ.

Các sao Scarlett Johansson, Eva Longoria và Kerry Washington đồng loạt tấn công Romney vì đe dọa Roe vs Wade (một quyết định bước ngoặt của Tòa án tối cao Mỹ về vấn đề nạo phá thai), ngắt ngân sách cho hiệp hội Planned Parenthood và cho phép đảng Cộng hòa định nghĩa lại hiếp dâm một cách hợp pháp.

"Nếu bạn cho rằng cuộc bầu cử sẽ không ảnh hưởng tới bạn và cuộc đời bạn, hãy nghĩ lại. Hãy bỏ phiếu cho Barack Obama", Johansson tuyên bố.

Trong một thông báo đi kèm với việc tung ra đoạn phim, Reiner viết, Romney và người liên danh Paul Ryan sẽ "tước bỏ những quyền lợi của phụ nữ" nếu họ được bầu vào tháng 11. "Chúng tôi sẽ nói về việc rũ bỏ vấn đề nạo phá thai, kiểm soát sinh đẻ và tiếp cận với chăm sóc sức khỏe. Là chồng, là cha và con, tôi không thể đứng yên và để điều đó xảy ra.

Ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa tuyên bố ủng hộ những nỗ lực ngừng cấp ngân sách cho Planned Parenthood, một tổ chức y tế cho phụ nữ cung cấp cả dịch vụ nạo phá thai.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)