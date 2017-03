Những đứa trẻ chịu chung cảnh tù đày với mẹ

Theo Sầm Hoa(VNN / Daily Beats)

Phóng viên Karen Day, từng viết cho tạp chí Marie Claire, More, O và Los Angeles Times đã có cuộc gặp gỡ với những con người này và mô tả lại số phận nghiệt ngã của họ.Gulnaz (20 tuổi) đã lãng phí hai năm tuổi xuân của mình sau những song sắt lạnh lẽo của nhà tù cùng với 27 phụ nữ khác và những đứa con của mình.Bên ngoài những bức tường bê tông bao quanh trại giam ở ngoại ô Kabul là hàng rào dây thép gai, lính canh và dãy núi Hindu Kush phủ đầy tuyết, đủ để thấy sự khắc nghiệt của cuộc sống ở nơi đây.Con gái của Gulnaz sống chung với mẹ, cô bé không hề biết rằng chính cha đã cưỡng hiếp mẹ và điều này đã khiến cả hai mẹ con phải ngồi tù 12 năm.Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, thậm chí là cưỡng hiếp đều bị coi là tội thông dâm và "tội phạm đạo đức" ở Afghanistan-trong đó có rất nhiều phụ nữ đã phải chịu hình phạt tử hình.Đã có gần 100.000 người trên thế giới đã chung tay thay đổi số phận của Gulnaz. Nhà làm phim Clementine Malpas, Dự án Tư pháp phụ nữ Afghanistan và các nhà hoạt động đã thuyết phục Tổng thống Hamid Karzai tha tội cho Gulnaz.Được biết, cô sẽ được tự do trong vài ngày nữa sau khi đồng ý kết hôn với kẻ đã hãm hiếp mình. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 600 phụ nữ và con cái của họ vẫn đang phải sống trong cảnh tù đày tại các trại giam ở Afghanistan.Hầu hết, họ đều bị giam giữ với những tội danh "vi phạm đạo đức" như: chạy trốn khỏi người chồng bạo hành, ủy quyền giết người (người đàn ông trong gia đình giết một ai đó và vợ hoặc chị, em gái sẽ phải chịu án thay)... Wazhma (19 tuổi) tại nhà tù Badam Bagh ở Kabul cũng là một trong những người rơi vào hoàn cảnh như vậy.Wazhma vừa bé đứa con gái 6 tuần tuổi, vừa kể lại câu chuyện đầy nước mắt của mình. Năm lên 16, cha cô sắp xếp cho cô cuộc hôn nhân với một người đàn ông 33 tuổi. Chồng cô yêu cầu cô phải tuân thủ mọi mệnh lệnh và thường xuyên đánh cô nếu như cô dám ra khỏi nhà mà không được sự cho phép của anh ta, thậm chí là đi ra nhà vệ sinh ngoài vườn. (Theo luật tại Afghanistan, người phụ nữ phải được sự cho phép của chồng hoặc cha thì mới được bước chân ra khỏi nhà).Khi Wazhma mang thai, chồng cô bắt đầu đối xử tồi tệ với cô hơn, anh ta tuyên bố đã tìm được một người phụ nữ phù hợp hơn để làm vợ. Khi cái thai được 8 tháng, chồng Wazhma bỗng dưng nói rằng đứa trẻ trong bụng không phải của mình và buộc vợ tội thông dâm. Lời vu oan của chồng và sự đồng tình của anh chồng đã khiến Wazhma ngậm ngùi lĩnh 11 năm tù.Cũng giống như các nữ tù nhân khác ở đây, hằng ngày Wazhma dành thời gian để buôn chuyện, chăm sóc con cái và đun nước pha trà. Trại giam nơi cô ở ít nhất cũng tốt hơn những nơi khác với phòng tắm hiện đại.Câu chuyện của Farzana đang lãnh án tại nhà tù Jalalabad có lẽ là đau lòng hơn cả. Bà mẹ 18 tuổi này nói bằng giọng thỏ thẻ và thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng để giấu những nụ cười hiếm hoi. Năm ngoái, Farzana bị cha ruột của mình hãm hiếp. Biết chuyện, anh trai của Farzana mới từ quân ngũ trở về đã giết cha để xả giận. Sau đó, anh trai cô bị khép tội tử hình còn Farzana và mẹ cô bị tống vào tù. Đứa con của Farzana được sinh ra trong tù và chỉ sống được vài ngày.Mặc dù phải ngồi tù và nuôi con trong những điều kiện thiếu thốn những rất ít nữ tù nhân tại Afghanistan phàn nàn về số phận của mình. Họ biết rằng những người phụ nữ bị kết tội vi phạm đạo đức dưới chế độ Taliban còn phải chịu cực khổ hơn. Trong một vụ trốn ngục mới đây tại Kandahar, hai nữ tù nhân đã từ chối bỏ chạy cùng với các nam tù nhân bởi với họ tự do có thể phải trả giá bằng án tử hình.