Những loại rau quả khổng lồ chưa từng thấy

Lần đầu tiên, một đứa trẻ hoàn toàn còi cọc trước một cây bắp cải khổng lồ có lẽ sẽ nuối tiếc vì đã từ chối ăn rau.

Trong số những loại rau quả nổi bật có một cây củ cải vàng đã lập kỷ lục thế giới mới.

Cây củ cải do Peter Glazebrook ở Newark, Nottinghamshire trồng to gấp 36 lần củ cải thông thường. Người làm vườn có ngón tay xanh này trước đây từng lập kỷ lục thế giới khi trồng được củ khoai tây to nhất thế giới.

Peter cũng lập cú đúp Kỷ lục Thế giới Guinness khi trồng được củ cải vàng nặng nhất và củ cải đường dài nhất thế giới.

Một số loại rau củ khổng lồ khác gồm dưa chuột, xà lách, cà chua và bí ngô lớn hơn một đứa bé.

Dưa chuột khổng lồ

Tỏi tây siêu bự

Tham gia cuộc so tài khốc liệt năm nay có 204 loại rau củ được trưng bày. Một số loại rau dài tới mức cần tới hai người để đo nó.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail, Xinhua)