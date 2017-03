Những lời hứa hão của ông Obama

Tổng thống Barack Obama

Lần khác, những lời hứa lại được thực hiện gần như đầy đủ, chẳng hạn như Tổng thống Roosevelt thông báo trong Chính sách kinh tế xã hội mới (năm 1932).

Theo thống kê của PolitiFact - một dịch vụ của tờ Thời báo St. Petersburg, trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008, Tổng thống Obama đã đưa ra hơn 500 lời hứa với nước Mỹ.

Dưới đây là những lời hứa hẹn mà Tổng thống Obama không thể thực hiện hoặc chưa thực hiện xong khi nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc vào năm nay.

Đóng cửa nhà tù Guantanamo: Thất hứa

"Là tổng thống, Barack Obama sẽ đóng cửa căn cứ giam giữ tại Guantanamo. Ông ta sẽ hủy bỏ Luật thiết lập các Ủy ban quân sự, bộ luật vốn cho phép Mỹ phá vỡ Hiệp ước Geneva trong việc xử lý các nghi can.

Ông ấy sẽ phát triển một tiến trình công bằng và thấu đáo dựa trên Luật Quân sự để phân biệt giữa những tù nhân đáng bị truy tố vì tội ác của họ, với những người không thể bị khởi tố nhưng lại có thể bị giam giữ một cách đúng luật chiến tranh và những người nên được thả hoặc chuyển tới đất nước của họ".

Quỹ phòng ngừa tịch thu tài sản thế nợ: Thất hứa

"Quỹ này sẽ không tiếp tay cho các nhà đầu cơ, những người mua nhà nghỉ hoặc những người gian lận trong kê khai thu nhập".

Hủy bỏ chính sách cắt giảm thuế thời cựu Tổng thống Bush cho những ai thu nhập hơn 250.000 USD (cặp vợ chồng) hoặc 200.000 USD (cá nhân): Thất hứa

"Vào lúc mà những người Mỹ đang làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, chúng ta lại đang đánh thuế thu nhập từ công việc ở mức gần như gấp đôi so với mức chúng ta đánh thuế các lợi nhuận đối với các nhà đầu tư". "Chúng ta đã mất cân bằng giữa công việc và tài sản".

Các luật mới nhằm ngăn các nhà vận động hành lang được trả tiền hoạt động như các quan chức trong chính quyền: Thất hứa

"Không có một nhân sự chính trị được bổ nhiệm nào trong chính quyền Obama-Biden sẽ được phép làm việc về các luật hoặc hợp đồng một cách trực tiếp và về căn bản lien quan tới các sếp cũ của họ trong vòng 2 năm.

Tạo ra một hệ thống giúp kiểm soát lượng khí phát thải báo động trên toàn cầu: Thất hứa

"Là Tổng thống, tôi sẽ đẩy việc nghiên cứu lượng phát thải khí carbon lên mức mà các nhà khoa học cho rằng đó là cần thiết để buộc phải đưa ra cảnh báo toàn cầu - một mức cắt giảm 80% vào năm 2050... Việc cắt giảm này sẽ bắt đầu ngay lập tức, và chúng ta sẽ tiếp tục nghe theo các lời chỉ dẫn của các nhà khoa học hàng đầu để đảm bảo rằng các mục tiêu của chúng ta đủ mạnh để đáp ứng các thách thức phải đối mặt".

Sắp xếp lại tiến trình phê chuẩn Bảo hiểm An Sinh xã hội cho người khuyết tật: Đang tiến hành

"Cơ quan An ninh Xã hội (SSA) vẫn đang trong tình trạng chưa được cung cấp tài chính phù hợp, gây nên tình trạng trì hoãn kéo dài trong các phán quyết ban đầu và giải đáp cho các cá nhân nộp hồ sơ Bảo hiểm an sinh xã hội cho người khuyết tật và các chương trình Thu nhập An Sinh phụ trợ... Barack Obama và Joe Biden cam kết cải cách lại việc nộp hồ sơ hiện nay và các thủ tục kháng cáo nhằm giảm tình trạng hoang mang xung quanh các chương trình quan trọng này.

Là Tổng thống, Obama cũng sẽ đảo bảo rằng SSA sẽ có nguồn vốn cần thiết để thuê các thẩm phán và nhân viên và đầu tư vào công nghệ để đưa ra các quyết định cuối cùng.

Xây dựng một hệ thống thông tin y tế điện tử: Đang tiến hành

"Barack Obama và Joe Biden sẽ đầu tư 10 tỉ USD hàng năm trong vòng 5 năm tới để đưa hệ thống chăm sóc y tế của Mỹ sang các hệ thống thông tin điện tử dựa trên tiêu chuẩn, bao gồm cả các hồ sơ y tế điện tử. Các hệ thống này cũng sẽ từng bước tiến hành trong các yêu cầu hoàn thiện công nghệ thông tin trong y tế và cam kết các nguồn lực thiết yếu của liên bang để tiến hành".

Tạo ra 5 triệu việc làm mới trong "ngành công nghiệp xanh": Đang tiến hành

"Obama và Biden sẽ đầu tư 150 tỉ USD trong vòng 10 năm để thúc đẩy các loại nhiên liệu sạch của thế hệ tiếp theo và cơ sở hạ tầng cho nhiên liệu, thúc đẩy việc phát triển năng lượng tái tạo trong khuôn khổ thương mại, đầu tư vào các nhà máy than có lượng phát thải thấp và bắt đầu chuyển đổi sang mạng lưới điện điện tử mới. Một trọng tâm cơ bản của quỹ này sẽ là để đảm bảo rằng các công nghệ đang được phát triển tại Mỹ đang được thương mại hóa nhanh chóng tại đây và triển khai khắp toàn cầu".

Theo Lê Thu (VNN / Daily Beast)