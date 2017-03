Những lời hứa vàng của Tổng thống Obama

Trong đó có những lời hứa quan trọng như tiêu giệt trùm khủng bố Osama bin Laden, hay rút quân khỏi Iraq. Những mục tiêu mà ông Obama đề ra không hề dễ dàng thực hiện, nhất là trong bối cảnh kinh tế ảm đạm và những phức tạp trong nền chính trị Mỹ cũng như xu hướng quốc tế.

Tổng thống Barack Obama cũng bày tỏ ý định tái tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới đây

Bãi bỏ luật: Không hỏi, Không nói: Đã thực hiện

“Tôi đang chạy đua cho chức Tổng thống để xây dựng một nước Mỹ theo đúng lời hứa từ khi thành lập nước là đem lại bình đẳng cho mọi người dân – một lời hứa giờ đây mở rộng ra hơn tới những người đồng tính. Thật là sai lầm khi có hàng triệu người Mỹ đang sống như công dân hạng hai trong đất nước này. Và tôi kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người trong cuộc bầu cử này, do đó, chúng ta có thể cùng nhau mang lại sự thay đổi thật sự cho mọi công dân Mỹ”.

Yêu cầu chi trả bảo hiểm y tế cho mọi trẻ em: Đã thực hiện

“Barack Obama và Joe Biden sẽ đảm bảo rằng mọi trẻ em được chi trả bảo hiểm y tế.. [và] mở rộng con số các phương án cho những người trẻ tuổi bằng cách cho phép những người trên 25 tuổi có thể tiếp tục được hưởng khoản chi trả này thông qua các kế hoạch của bố mẹ họ”

Đảm bảo rằng ngân sách cho cơ quan Cựu chiến binh được chuẩn bị như là một bộ luật “phải được thông qua”: Đã thông qua

“Obama sẽ có cuộc gặp sớm trong quá trình cấp ngân sách mỗi năm với các lãnh đạo trong quốc hội và các tổ chức phục vụ cựu chiến binh để đảm bảo ngân sách cho cơ quan này luôn ở trạng thái “phải thông qua”.

Rút quân khỏi Iraq: Đã thực hiện

“Barack Obama sẽ làm việc với các chỉ huy quân đội trên chiến trường ở Iraq và thảo luận với chính phủ Iraq để kết thúc chiến tranh một cách an toàn và có trách nhiệm trong vòng 6 tháng.

Triển khai thêm quân tới Afghanistan: Đã thực hiện

“Khi Obama điều các lữ đoàn chiến đấu rời khỏi Iraq, ông ấy sẽ gửi ít nhất thêm hai lữ đoàn nữa tới Afghanistan – nơi mà quân Taliban sẽ trỗi dậy trở lại. Ông ấy sẽ trang bị cho các lực lượng vũ trang của Mỹ với tiềm lực tái thiết mà họ cần. Ông ấy sẽ thay thế trang thiết bị then chốt, và ông ấy sẽ đảm bảo rằng những người đàn ông và phụ nữ của chúng ta trong các bộ quân phục có được sự chăm sóc và hỗ trợ mà họ đã có”.

Tiêu diệt Osama bin Laden: Đã thực hiện

Ban lãnh đạo Mỹ theo dõi vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden qua màn hình

“Những gì mà tôi vừa nói đó là chúng ta sẽ khuyến khích dân chủ ở Pakistan, mở rộng viện trợ phi quân sự tới Pakistan do đó họ có thêm lý do để làm việc với chúng ta… Và nếu như Osama bin Laden ở trong tầm ngắm của chúng ta và chính phủ Pakistan không thể hoặc không sẵn lòng giao nộp, thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải hành động… Chúng ta sẽ tiêu diệt bin Laden. Chúng ta sẽ đập tan al-Qaida. Đó phải là ưu tiên an ninh quốc gia lớn nhất của chúng ta”.

Chấm dứt việc tra tấn: Đã thực hiện

“Barack Obama sẽ chấm dứt việc sử dụng hình thức tra tấn mà không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào. Ông ấy cũng sẽ loại trừ các hành động quá đáng, nơi mà chúng ta thuê mướn người khác thực hiện hành vi tra tấn sang các quốc gia khác”.

