Những mafia khét tiếng ở Ý

Nam giới ở Sicily, dù là các ông trùm hay tội phạm khét tiếng đều ở yên một chỗ và rất gắn bó với gia đình. Ở đây, khái niệm gia đình mafia được hình thành. Mỗi gia đình hay mỗi ông trùm mafia thường thống trị một vùng. Họ thẳng tay sát phạt lẫn nhau, làm giàu nhờ những hoạt đông phi pháp. Đối với những băng nhóm Mafia, việc giết người diệt khẩu là hành động cần thiết để răn đe và cảnh cáo cấp dưới cũng như đối thủ. Mafia giết người để trả thù, để giải quyết bất đồng và nhiều khi... để cho vui.

Giết người đã trở thành một hoạt động chuyên nghiệp của các băng nhóm mafia. Trong nội bộ của chúng, những người mới vào sẽ được “truyền nghề đao phủ”. Khi có người “đặt hàng” nhờ “xử lý” một nhân vật nào đó, mafia sẽ lên kế hoạch, thực hiện rồi xoá dấu vết sạch sẽ. Đó được coi là một hợp đồng “thanh toán” ký kết ngầm. Dù mafia ở đảo Sicily hoạt động chuyên nghiệp vào loại bậc nhất, nhưng những kẻ sống bằng cách lấy đi mạng sống của người khác cuối cùng đều có những kết cục bi thảm vì bị những băng nhóm khác thanh toán hoặc phải sống trong tù gần hết cuộc đời.

Joseph “The Animal” Barboza (Joseph “Súc vật”)

Barboza nổi tiếng là một trong những nhân vật sừng sỏ trong giới Mafia những năm 60 của thế kỷ trước. Hắn được cho là kẻ chủ mưu trong 26 vụ án mạng. Biệt danh “Súc vật” mà người ta đặt cho hắn ám chỉ vụ gây hấn ở một câu lạc bộ đêm, hắn và một người đàn ông xô xát với nhau, Barboza liền cắn đứt má người đàn ông kia. Đã từng có thời hắn theo đuổi sự nghiệp đấm bốc với tương lai khá hứa hẹn, thắng 8 trong tổng số 12 trận thi đấu và lấy biệt danh là “Ông trùm”, cái tên này báo hiệu một kẻ "yêng hùng" sẽ xuất hiện trong thế giới ngầm nay mai.

Đã có "thâm niên" vi phạm pháp luật từ tuổi thiếu niên, Barboza dù đã cố sống lương thiện trong vài năm nhưng sau cùng ngựa quen đường cũ, hắn vẫn quay lại với cuộc sống phi pháp. Năm 1950, hắn nhận bản án 5 năm tù ở bang Massachusetts, Mỹ, và nổi tiếng trong trại giam vì những vụ hành hung quản giáo và bạn tù. Chấp hành án được hai năm thì hắn vượt ngục nhưng đã nhanh chóng bị bắt lại. Sau khi được thả ra, hắn lại nhập hội với những tay găng-stơ khác và bắt đầu cuộc đời trộm cướp.

Bắt đầu từ đây, Barboza gia nhập gia đình Patriarca - một gia đình mafia khét tiếng và trở thành một sát thủ cho họ. Vũ khí yêu thích của hắn là sung ngắn giảm thanh và đánh bom xe hơi. Barboza nhanh chóng trở thành nhân vật có thế lực trong giới tội phạm ngầm, nhưng tính cách nóng nảy, điên cuồng của hắn khiến Barboza có rất nhiều kẻ thù. Sau khi bị tống giam vì các tội danh giết người, hắn phát hiện ra những tên tù nhân xung quanh đều do thế giới xã hội đen gài vào để ám sát hắn. Hắn liền chấp nhận đứng ra làm chứng chống lại ông chủ của mình là Raymond Patriarca để nhận được sự bảo vệ đặc biệt của FBI. Sau khi được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, hắn sống yên ổn được vài năm thì bị các băng nhóm xã hội đen tóm được. Năm 1976, Barboza bị mai phục tại nhà và chết vì một phát súng ngắn giảm thanh.

“Crazy” Joe Gallo (Joe “Điên cuồng”)

Joseph Gallo là một mafia khét tiếng, cánh tay phải của gia đình xã hội đen Profaci sống ở New York. Biệt danh “Điên cuồng” mà giới xã hội đen đặt cho hắn là vì sở thích trích dẫn những lời thoại trong những bộ phim làm về các băng nhóm tội phạm và hắn cũng thường thích đóng giả những nhân vật cộm cán trong phim. Danh tiếng của hắn nổi lên như cồn sau năm 1957 khi thế giới ngầm nghi ngờ hắn là tay súng sát hại ông trùm Albert Anastasia.

Gallo sau đó đã tự đứng ra lập một băng nhóm riêng để lật đổ gia đình Profaci. Việc này thất bại nên rất nhiều bạn bè và người thân của Gallo bị gia đình Profaci giết hại. Năm 1961, Gallo bị buộc tội tống tiền và phải ngồi tù 10 năm. Trong thời gian này những bạn tù bị hắn nghi ngờ là do xã hội đen gài vào đều bị sát hại bằng thuốc độc. Những người này sau đó đều ốm yếu và chết dần chết mòn, không có ai chết ngay nên người ta không tìm được bằng chứng để kết tội hắn. Gallo được thả ra sau 8 năm vì đã chấp hành án nghiêm chỉnh.

Sau khi tự do, Gallo trở nên quyết đoán hơn và giành được chức thủ lĩnh đứng đầu gia đình tội phạm Colombo. Năm 1971, hắn đã thuê người sát hại trùm Joe Colombo để mở đường thăng tiến cho mình. Năm 1972, khi hắn đang ăn hải sản trong nhà hàng cùng gia đình và có hẳn một đội quân bảo vệ xung quanh, một tay súng bất ngờ đột nhập từ cửa hậu và bắn 5 phát vào ngực Gallo. Người giết hắn được cho là Carlo Gambino, chiến hữu thân cận của Joe Colombo khi xưa.

Giovanni Brusca

Giovanni Brusca nổi tiếng là một trong những mafia thâm hiểm và tàn bạo nhất trong lịch sử mafia của đảo Sicily. Brusca lớn lên ở Palermo và bắt đầu tham gia vào thế giới ngầm từ khi còn trẻ. Sau này, hắn gia nhập băng nhóm sát thủ của tay trùm Salvatore Riina.

Brusca là kẻ chủ mưu trong vụ giết công tố viên Giovanni Falcone năm 1992. Falcone là công tố viên nổi tiếng nhất trong ngành tư pháp Ý về chống các băng nhóm tội phạm và Mafia. Một trái bom khổng lồ nặng gần 500 cân được đặt dưới cầu vượt ở Palermo. Khi Falcone lái xe ô tô qua đó, Brusca đã dùng thiết bị kích nổ quả bom. Falcone thiệt mạng cùng rất nhiều dân thường khác. Vụ nổ lớn đến nỗi nó làm sụt một hố to sâu hoắm trên mặt đường và được hệ thống đo địa chấn ghi nhận là một trận động đất. Ngay sau đó một người bạn của Brusca, tên là Giuseppe di Matteo đã đưa bằng chứng cho cảnh sát để tố cáo Brusca đã nhúng tay vào vụ sát hại Falcone. Để bịt miệng Di Matteo, Brusca đã bắt cóc con trai 11 tuổi của người này trong suốt hai năm diễn ra các thủ tục tố tụng. Cuối cùng, thi thể của đứa bé được tìm thấy, đã chết vì bị bóp nghẹt bằng một dải ga-rô và cơ thể bị dội axit nhằm che dấu mọi dấu vết của kẻ gây án.

Brusca sau đó bỏ trốn nhưng toà đã tuyên án tù chung thân dành cho hắn. Cuối cùng, cảnh sát đã tóm được Brusca và giờ đây hắn đang ngồi trong tù để thi hành án.

John Scalise

Hắn là cánh tay phải của ông trùm Al Capone. Khi 20 tuổi, trong một cuộc ẩu đả, Scalise đã mất một bên mắt phải và sau đó thay bằng một con mắt thuỷ tinh. Hắn đã từng ngồi tù 14 năm vì tội ngộ sát.

Scalise bị tình nghi là kẻ gây ra vụ thảm sát trong ngày lễ tình yêu năm 1929. Trong vụ đó, 7 tay găng-stơ ở băng nhóm đối lập với Al Capone đứng úp mặt vào tường và bị kẻ sát nhân dùng súng ngắn bắn chết. Sau đó, Scalise bị bắt vì tội giết người nhưng cảnh sát không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn ta. Sau này, Capone phát hiện ra Scalise và hai sát thủ khác đang lập kế hoạch cướp ngôi thủ lĩnh của mình. Capone mời ba kẻ phản chủ tới dự một bữa tiệc và dùng gậy bóng chày đánh cho cả ba một trận nhừ tử, cuối cùng một tay súng kết thúc cuộc đời của ba kẻ phản nghịch.

Tommy DeSimone

Cuộc đời của Tommy DeSimone đã từng được khắc hoạ trong bộ phim Goodfellas sản xuất năm 1990. Trong phim, hắn được khắc họa là một người đàn ông nhỏ thó nhưng kỳ thực Desimone là một kẻ cao lớn ngoại hạng. Cảnh sát có đầy đủ chứng cứ để buộc tội hắn giết chết 6 người, nhưng con số thực sự lên tới 11. Một người bạn thuở thiếu thời của DeSimone, Henry Hill khẳng định DeSimone bị tâm thần.

DeSimone phạm tội giết người lần đầu năm 1968. Khi cùng Henry Hill đi xuống phố, hắn nhìn thấy một người đàn ông đi ngược chiều. Hắn quay ra nói với Henry: “Này, cậu nhìn nhé” rồi hét lên: “Thằng đồng tính kia!” và liền bắn người đàn ông tới chết. Đây không phải lần duy nhất hắn giết người trong cơn bốc đồng. Có lần trong một quán bar của ông trùm Jimmy Burke, có một cuộc gây lộn xảy ra giữa DeSimone và người phục vụ bàn vì hoá đơn bị tính sai. DeSimone đã giơ súng ra và yêu cầu người thanh niên đó phải nhảy múa cho hắn xem. Người phục vụ từ chối. DeSimone liền bắn vào chân người phục vụ. Một tuần sau, DeSimone quay lại quán bar và chế nhạo người phục vụ vì cái chân khập khiễng, anh này tức giận nên đã nói lại DeSimone, ngay lập tức, DeSimone rút súng và bắn chết người thanh niên. Sau vụ này, chủ quán bar, Jimmy Brurke bắt đầu để mắt tới DeSimone và đưa hắn vào đường dây mafia.

Nhưng sau này, vì tính tình nóng giận bất thường mà Tommy đã giết hai bạn thân của ông trùm John Gotti, dẫn tới chính cái chết của hắn sau này.

Salvatore Testa

Hắn là tay chân của gia đình mafia Scarfo trong khoảng thời gian từ 1981-1984. Cha của hắn cũng là một tội phạm khét tiếng, đã bị ám sát năm 1981, để lại cho Testa nhiều tài sản phi pháp. Ở tuổi 25, Testa con đã là một tội phạm trẻ giàu sụ.

Testa là một người vô cùng hung hăng và bị tình nghi là hung thủ của 15 vụ giết người. Trong thời gian làm mafia, Testa đã may mắn sống sót sau nhiều vụ ám sát không thành của kẻ thù. Cuối cùng, hắn chết trong tay của những chiến hữu trong băng đảng xã hội đen vì bị ông chủ nghi ngờ đang có kế hoạch lật đổ ông ta.

Salvatore “Sammy the Bull” Gravano (Salvatore “Bò mộng”)

“Bò mộng” là tay chân thân cận của gia đình xã hội đen Gambino. Trong cuộc đời mình, hắn nổi tiếng nhất vì đã từng ra toà làm chứng phản lại ông chủ cũ John Gotti khiến tay này bị tù chung thân. Gravano là kẻ chủ mưu đứng sau nhiều vụ thanh trừng trong thế giới ngầm. Biệt danh “Bò mộng” được đặt cho hắn vì kích cỡ ngoại hạng và sở thích dùng nắm đấm thay vì dùng súng.

Salvatore bắt đầu phục vụ cho gia đình mafia Colombo từ cuối những năm 1960. Ban đầu, hắn thực hiện những vụ cướp có vũ trang, sau đó được giao quản lý khu vực cho vay nặng lãi của gia đình này.

Gravano phạm tội giết người lần đầu năm 1970. Một ông trùm có tên Joe Colluci làm ăn với bạn hắn và lật lọng. Gravano đã bắn chết Colluci ngay trong quán bar. Vụ việc lần đó là tấm vé thông hành đưa Gravano bước vào thế giới mafia với sự nể trọng của những băng đảng khác.

Đầu những năm 1970, Gravano là sát thủ hàng đầu trong gia đình mafia Gambino. Hắn đã từng bị cảnh sát bắt vì tình nghi giết người. Gravano liền đưa ra nhiều bằng chứng về tội ác của Gotti để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Vì vậy, dù hắn đã thú nhận là thủ phạm của 19 vụ giết người nhưng chỉ bị phạt 5 năm tù. Sau khi ra tù, hắn sống lẩn lút nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại nhà tù vì tham gia vào một tội ác có tổ chức ở bang Arizona, Mỹ.

Giuseppe Greco

Greco bắt đầu trở thành mafia khi chuyển tới Palermo từ năm 1970. Không như những sát thủ khác, Greco luôn hành động một mình, không cần những băng nhóm găng- stơ hỗ trợ, hắn thích dùng AK-47, mai phục nạn nhân và sau nó nã đạn hàng tràng. Cảnh sát có đầy đủ chứng cớ buộc tội hắn tham gia vào 58 vụ giết người nhưng con số thực sự lên tới 80.

Trước năm 1979, hắn là một nhân vật có địa vị và được nể trọng trong thế giới ngầm. Nạn nhân của hắn thường được đưa tới một khu nhà hẻo lánh, bị tra tấn, giết hại và cuối cùng hắn phi tang bằng chứng bằng cách dội axit lên xác nạn nhân. Năm 1982, ông trùm Rosaria Riccobono được mời tới nhà Greco dự tiệc. Sau khi Riccobono và các tay chân của hắn đã vào nhà Greco, bọn họ liền bị nhóm sát thủ của Greco thủ tiêu. Đây là hành động theo lệnh của ông trùm Salvatore Riina bởi khi thanh thế của Riccobono không ngừng lớn mạnh, ông trùm Riina thấy lo lắng về vị thế của mình.

Greco sau này cũng bị giết tại nhà hồi năm 1985 do chính những tay chân của hắn thực hiện. Người ra lệnh này không ai khác chính là Salvatore Riina, ông ta cho rằng thế lực ngày càng lớn của Greco đang đe dọa ngôi vị thủ lĩnh của ông ta.

Abraham Reles

Trong những năm 1930, Reles nổi tiếng vì những vụ thanh trừng các trùm sò mafia tại New York. Vũ khí yêu thích của hắn là rìu. Từ khi còn trẻ, Reles đã là một kẻ điên cuồng và hắn thường giết người trong cơn phấn khích. Reles đã từng giết một nhân viên trông giữ xe vì người này lái xe của hắn vào bãi đậu với tốc độ “rùa bò”. Một lần khác, hắn mời bạn tới nhà ăn tối. Sau khi bữa ăn kết thúc, hắn liền “vui tay” mà giết bạn bằng cây rìu quen thuộc.

Reles đã tham gia đường dây buôn lậu từ khi còn ở tuổi vị thành niên và nhanh chóng có máu mặt trong giới tội phạm. Sau đó hắn chuyển sang cho vay nặng lãi và vượt mặt một chiến hữu cũ là Meyer Shapiro. Reles và tay chân của hắn đã từng bị Shapiro mai phục nhưng may mắn thoát được. Sau đó Shapiro tiếp tục bắt cóc bạn gái của Reles. Đây là giọt nước tràn ly khiến hắn quyết tâm trả thù và sát hại thẳng tay Meyer Shapiro cùng hai anh trai của Shapiro rồi giành luôn thị phần kinh doanh của nhà Shapiro. Năm 1940, Reles bị bắt và bị buộc tội giết người khiến hắn phải đối mặt với mức án tử hình. Để thoát nạn, hắn đã khai ra nhiều thông tin đáng giá về tội ác của các đồng đảng dẫn tới mức án tử hình đối với 6 mafia, đồng thời hắn cũng dự định vạch tội ông trùm Albert Anastasia. Đêm trước ngày diễn ra phiên tòa chống lại Anastasia, Reles được bảo vệ trong phòng khách sạn với các tốp lính canh gác vòng trong vòng ngoài. Nhưng sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của hắn trên vỉa hè. Cho tới nay, nguyên nhân đích xác của cái chết vẫn chưa được làm rõ: Hắn bị sát hại hay đã tự tử?

Richard “Ice Man” Kuklinski (Richard “Băng đá”)

Tên sát nhân khét tiếng nhất trong lịch sử mafia ở cái nôi Sicily phải kể tới Kuklinski, kẻ đã gây ra cái chết của 200 người. Kuklinski có một quy tắc là không bao giờ giết phụ nữ và trẻ nhỏ. Hắn từng tung hoành ở New York và New Jersey trong khoảng thời gian từ 1950-1988, là sát thủ hàng đầu của gia đình DeCavalcante và là “nhân viên thời vụ” của một số gia đình mafia khác. Kuklinski từng phạm tội giết người khi mới 14 tuổi, hắn đã dùng một thanh gỗ dày đánh chết một bạn học vốn là kẻ hay bắt nạt ở trường. Hắn đã phi tang cái xác rất hoàn hảo và quá man rợ so với cái tuổi 14.

Ở tuổi thành niên Kuklinski nổi tiếng là kẻ giết người hàng loạt ở Manhattan, đối tượng của hắn lúc này chủ yếu là những người vô gia cư. Hắn kiếm ăn bằng những trò phi pháp và bất cứ ai ngáng trở con đường của hắn đều phải chết. Sự độc ác này đã khiến các gia đình mafia nhanh chóng để mắt tới Kuklinski và chào đón hắn gia nhập băng nhóm của gia đình mình. Hắn quyết định đầu quân cho gia đình Gambino, và chịu trách nhiệm tổ chức các vụ cướp, đột nhập và buôn lậu cho nhà Gambino. Có một lần, một bạn làm ăn lâu năm của gia đình Gambino tên là Roy DeMeo cùng đi dạo phố với Kuklinski. Bỗng DeMeo dừng lại và bảo Kuklinski hãy giết người đàn ông đang dắt chó đi dạo gần đó. Kuklinski liền dùng súng bắn chết người đàn ông. Đó là “màn khởi động” của tay mafia khét tiếng Kuklinski.

Hắn làm mafia trong khoảng 30 năm và luôn là tay trùm số một trong giới sát thủ. Hắn có biệt danh “băng đá” là bởi Kuklinski thường đóng băng xác của nạn nhân để làm nhiễu thông tin về thời gian gây án, thách thức các cuộc điều tra của cảnh sát. Kuklinski là một sát thủ thông minh vì hắn biết cách xóa đi mọi dấu vết và cảnh sát phải mất gần nửa thế kỷ mới có thể buộc tội hắn. Theo hình phạt, hắn sẽ phải ngồi tù đến năm 110 tuổi mới được mãn hạn nhưng ở tuổi 70, Kulinski đã qua đời trong tù vì lý do sức khỏe.

