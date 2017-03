Những người hùng năm 2011 do CNN bình chọn

Trong số 10 người hùng dưới đây, sẽ có một người được vinh danh cao nhất vì các hoạt động cao cả của mình vào ngày 11-12 sắp tới.

1. Con trai của ông Eddie Canales đã bị chấn thương trong một trận bóng đá ở trường cấp III năm 2001, từ đó không thể đi lại được. Ngày nay, Tổ chức phi lợi nhuận Gridiron Heroes của ông chuyên hoạt động hỗ trợ tài chính và tinh thần cho những cầu thủ bóng đá trường trung học bị chấn thương nặng.

2. Cô Taryn Davis (thứ tư từ trái) chỉ mới 21 tuổi khi chồng của cô, một hạ sĩ quân đội, thiệt mạng tại chiến trường Iraq. Năm 2007 cô thành lập dự án Góa phụ Mỹ. Đến nay, dự án của cô đã hỗ trợ được cho gần 800 phụ nữ trẻ có chồng là quân nhân đã hi sinh.

3. Nhiều thập kỷ qua, anh Sal Dimiceli (bìa phải) đã dùng hết sức để hỗ trợ các gia đình tự lực xây dựng cuộc sống của mình. Thông qua sự trợ giúp của một tờ báo địa phương và quỹ của mình, The Time Is To Help, Dimiceli đã hỗ trợ khoảng 500 người hằng năm với thực phẩm, tiền thuê nhà, vật dụng hằng ngày và những nhu cầu thiết yếu khác.

4. Cô Elena Duron Miranda từng chứng kiến một đám trẻ đi nhặt và rồi ăn luôn những đồ từ một bãi rác tại Bariloche, Argentina. Những hình ảnh đó ám ảnh cô, thôi thúc cô thành lập tổ chức PETISOS. Đến nay, cô đã giúp khoảng 200 trẻ em thoát khỏi các bãi rác và được đến trường.

5. Dự án Xà phòng toàn cầu của Derreck Kayongo (bìa phải) có trụ sở tại Atlanta, đã thu thập lại những bánh xà phòng đã qua sử dụng tại các khách sạn, tái xử lý thành những sản phẩm để phân phối cho người nghèo.

Từ năm 2009 đến nay, dự án của anh đã phát được hơn 100.000 bánh xà phòng cho nhiều người dân trên chín quốc gia, giúp các em rửa tay sạch sẽ, bảo vệ sức khỏe.

6. Nhà của cô Diane Latiker (áo đỏ, đứng giữa) tại một khu phố ở Chicago, bao quanh là những băng đảng bạo lực. Khi lớn lên cô Diane Latiker quyết định mở cửa nhà của mình cho trẻ em trong khu vực và bắt đầu một chương trình cộng đồng là Kids Off the Block. Ngày nay, cô xây dựng được một căn nhà cho hơn 300 trẻ em đường phố.

7. Bà Robin Lim (phải) đã thành một nữ hộ sinh sau khi người chị ruột qua đời vì biến chứng trong thời kỳ mang thai. Từ năm 2003, bà và cộng sự của mình ở Indonesia đã giúp hàng ngàn phụ nữ có thu nhập thấp mang thai khỏe mạnh và sinh nở an toàn.

8. Sau khi biết mình bị mắc bệnh ung thư, Patrice Millet đã dành trọn cuộc đời của mình để giúp đỡ trẻ em ở quê hương Haiti của mình.

Ông xây dựng chương trình giao lưu đá bóng dành cho thanh niên, cung cấp thiết bị, thực phẩm và huấn luyện miễn phí cho hàng trăm người từ các khu ổ chuột, giúp họ trở thành công dân có trách nhiệm.

9. Từ năm 2005, đầu bếp Bruno Serato đã phục vụ hàng trăm bữa ăn tối là món mì ống miễn phí cho trẻ em gia đình lao động khó khăn. Đến nay, quán ăn của ông Serato mở cửa đều đặn bảy tối trong tuần, giúp gần 200 trẻ em không bị đói.

10. Cô Amy Stokes đã mang lại khái niệm "gia đình" cho những trẻ Nam Phi bị nhiễm HIV/AIDS và nghèo đói. Tổ chức của cô - Gia đình vô hạn - đã kết nối gần 300 thiếu niên với gần 200 tình nguyện viên cố vấn từ tất cả các nơi trên thế giới thông qua Internet.

Theo Tấn Khoa (TTO / CNN)