Những rạn nứt tiếp theo trên chính trường Nhật Bản

Việc Tổng thư ký DPJ Ichiro Ozawa phải trả lời thẩm vấn xung quanh vụ mua bán bất động sản khiến cho những rạn nứt trên chính trường đất nước mặt trời mọc càng thêm sâu sắc.

Ông Ichiro Ozawa

Vụ thẩm vấn ông Ichiro Ozawa là việc hy hữu trên chính trường Nhật Bản. Hơn nữa, cách giải thích của Tổng thư ký DPJ cũng khiến giới chuyên môn quan tâm khi cho rằng, không có nghĩa vụ pháp lý phải trả lời những câu hỏi của công tố viên. Ngoài ra, Thủ tướng kiêm Chủ tịch DPJ Yukio Hatoyama có thể ra lệnh chấm dứt bất kỳ hoạt động điều tra nào của công tố viên. Nhưng ngày 23-1, ông Ichiro Ozawa vẫn trả lời các chất vấn của cơ quan chức năng trong khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Được biết, cơ quan chức năng đã lục soát văn phòng của ông Ichiro Ozawa và đang điều tra về những cáo buộc xung quanh khoản tiền trị giá hàng triệu USD tiền hối lộ của các công ty xây dựng.

Theo giới truyền thông, Cơ quan quản lý ngân quỹ của ông Ichiro Ozawa (còn gọi là Rikuzankai) bị cáo buộc không thông báo khoản thu nhập 400 triệu yên và các khoản chi trị giá gần 352 triệu yên - dùng để mua đất tại khu Setagaya. Giới truyền thông Nhật Bản từng đưa tin, ông Ichiro Ozawa đã rút một khoản tiền lớn từ một số tài khoản tại ngân hàng tín thác đứng tên vợ và 3 người con của mình.

Ngoài việc thẩm vấn Tổng Thư ký Ichiro Ozawa, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 nhân vật DPJ, trong đó có một hạ nghị sĩ. Những người này đều là phụ tá của ông Ichiro Ozawa và đang bị điều tra về việc làm báo cáo tài chính sai. Tuy nhiên, trong cuộc thẩm vấn ngày 23-1, ông Ichiro Ozawa đã phủ nhận lời khai của Hạ nghị sĩ Ishikawa - số tiền gần 352 triệu yên được sử dụng để mua đất tại khu Setagaya ở Tokyo năm 2004 là của cá nhân và gia đình, không phải tiền hối lộ.

Hạ nghị sĩ Ishikawa cho biết, đã mua đất tại khu Setagaya ở Tokyo cách đây 6 năm (2004-2010) với giá 4 triệu USD bằng tiền của ông Ichiro Ozawa. Một phần số tiền này được lấy từ tài sản cá nhân của ông Ichiro Ozawa, phần còn lại (khoảng 500.000 USD) được một công ty xây dựng bí mật đóng góp để giành quyền trúng thầu một công trình xây dựng của Chính phủ.

Tuy được coi có công lớn trong việc giúp DPJ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 8/2009, từng được xếp thứ ba trong các nhà lãnh đạo được dự báo sẽ gây ảnh hưởng nhất đến chính trị thế giới trong năm 2010, nhưng uy tín của ông Ichiro Ozawa đang bị giảm sút nghiêm trọng sau những bê bối vừa qua. Và việc này đang ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ ủng hộ đối với chính phủ cũng như cá nhân Thủ tướng Yukio Hatoyama.

Thủ tướng Yukio Hatoyama đang phải đối mặt với cáo buộc về tài chính giữa tài sản riêng của ông và tiền tài trợ cho hoạt động chính trị. Ông Yukio Hatoyama vừa tuyên bố, sẽ từ chức nếu có bằng chứng chứng minh đã không khai báo số tiền trị giá 1,26 tỉ yên (khoảng 13,8 triệu USD) mà mẹ ông đóng góp cho tổ chức chính trị của mình (2002-2008).

Theo kết quả thăm dò mới đây, chỉ có 35% người được hỏi muốn DPJ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra trong tháng 7, còn chỉ số tín nhiệm đối với chính quyền của ông Yukio Hatoyama chỉ còn 48%, giảm đáng kể so với tỷ lệ khi mới nhậm chức (hơn 70%).

Về phần mình, đảng Dân chủ Tự do, đảng đối lập lớn nhất trên chính trường Nhật Bản vừa tổ chức hội nghị thường niên (ngày 24-1) tại thủ đô Tokyo. Đây là hội nghị đầu tiên kể từ khi đảng Dân chủ Tự do trở thành phe đối lập (tháng 9-2009), do đó Chủ tịch Sadakazu Tanigaki đã đưa ra quyết tâm cải tổ, đồng thời cam kết phục hồi vị thế bằng cách ưu tiên chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa dân chủ.

Theo Phương Anh (Công An Nhân Dân)