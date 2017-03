Những sai lầm chết người

Những vụ nhầm lẫn điển hình William Dillon, năm 1981 bị kết án chung thân vì tội giết người nhưng vì chó nghiệp vụ đã nhầm mùi của anh ta với mùi của chiếc áo mà hung thủ đã mặc. Anh được trả tự do cuối năm 2008 sau 27 năm tù oan. Johnny Briscoe, năm 1982 bị kết án 45 năm tù vì tội hiếp dâm do giám định viên đã kết luận (sai) rằng lông mu của anh ta giống với lông của kẻ thủ ác. Anh ngồi tù oan từ năm 1982 đến năm 2004. David Shawn Pope, năm 1986 bị kết án 45 năm tù vì tội hiếp dâm do giám định viên đã kết luận (sai) rằng giọng nói của anh ta trùng khớp với giọng nói mà thủ phạm đã để lại trên hệ thống trả lời tự động trong máy điện thoại của nạn nhân và rằng giọng nói đó là chứng cứ duy nhất. Anh ngồi tù oan từ năm 1986 đến năm 2001. Kennedy Brewer bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm và giết chết đứa con gái ba tuổi của bạn gái anh ta do giám định viên nha khoa đã kết luận (sai) rằng các vết cắn để lại trên cơ thể nạn nhân chắc chắn là dấu răng của anh ta. Anh may mắn thoát chết và được trả tự do vào tháng 2-2008 sau 15 năm ngồi tù. Stephan Cowans bị kết án 30 năm tù vào năm 1997 và ngồi tù oan sáu năm vì tội giết chết một cảnh sát do giám định viên đã kết luận (sai) rằng dấu vân tay của anh ta trùng khớp với dấu vân tay của hung thủ. Song sự nhầm lẫn tệ hại này thật oái oăm: Thay vì so sánh dấu vân tay của nghi phạm với dấu vân tay mà hung thủ để lại, giám định viên kia đã so sánh hai dấu vân tay của cùng một người duy nhất, là chính… Stephan Cowans! (Theo InternetActu.net)