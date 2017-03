Những thay đổi không gì cưỡng nổi

Dự đoán tương lai luôn là một việc mạo hiểm vì rất dễ bị "bé cái nhầm". Mặc dầu vậy, ở thời điểm bắt đầu thập niên thứ hai của thiên niên kỷ thứ ba, các nhà báo quốc tế trên nhật báo Anh The Independent vẫn đã cố gắng phác họa bức tranh xã hội vào năm 2020 trên quan điểm "không ăn ốc nói mò" mà dựa vào những dữ liệu của đời sống hiện tại để chẩn đoán tương lai.

Tổng biên tập Julian Baggini của tạp chí The Philosophers' Magazine cho rằng, tới năm 2020, nước Anh sẽ được ở trong tâm trạng khá lạc quan, mặc dù từ nay đến đấy, "hòn đảo sương mù" sẽ phải chung sống cùng khủng hoảng kinh tế và những khoản thuế cao đối với hydro cacbon… Ông Baggini cho rằng, tới thời điểm đó, "văn hóa sử dụng một lần của những năm 1990-2000 sẽ chỉ là ký ức làm u ám lương tâm. Việc tiêu dùng cá nhân sẽ dựa chủ yếu vào những nguồn nhập khẩu rẻ tiền từ châu Phi". Thập niên từ nay tới năm 2020 sẽ được gọi là "giai đoạn khắc kỷ" và người Anh sẽ học được cách quý trọng chất lượng, sự chắc chắn và tác phong chậm rãi… Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận và vì thế, cách tiêu dùng thỏa đáng và tiết kiệm sẽ là lối sống cần được tuyên truyền và thực hành rộng rãi.

Cũng trong thập niên tới, người Anh sẽ phải thích ứng với các dòng thông tin nhiều chiều đa dạng tới tấp đến và nếp sống cho phép có thể vào mạng internet ở bất cứ nơi đâu. Họ cũng thích ứng với việc giá bất động sản lên cao và họ sẽ cư trú lâu hơn ở một nơi, ít ra là để có thể làm quen kỹ hơn với những người hàng xóm của mình. Và bản tính tiết kiệm sẽ khiến người Anh chuộng hơn lối sống chung cư với kiểu nhà mà ông Baggini đã nghĩ ra một thuật ngữ mới để đánh dấu: SAD (Shared Adult Dwelling, tức là nhà chung cư dành cho người lớn)…

Cũng theo ông Baggini, tầng lớp trung lưu ở Anh trong thập niên tới cũng sẽ ít quan tâm hơn tới đời sống của những người dân tại các nước đang phát triển - chẳng gì thì những quốc gia như Ấn Độ hay các nước châu Phi cũng sẽ tạo nên được những tốc độ phát triển kinh tế cao và đối với người Anh, hợp lý hơn là phải lo lắng cho chính các nhà sản xuất của nước mình.

Theo dự đoán của Michael Savage, việc kiểm tra an ninh ở sân bay sẽ làm hành khách mất tới cả một ngày, dầu mỏ sẽ tăng giá tới 3.000 USD một thùng và việc xây dựng đường tàu hỏa cao tốc London - Edinburgh sẽ kéo dài tới tận năm 2025. Hành khách đi máy bay sẽ bị soi X-quang cho tới tận xương tuỷ và những va ly trong suốt cũng như việc những viên vệ sĩ trang bị tới tận răng có mặt trong khoang máy bay sẽ trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Hoàn toàn có thể hình dung ra một viễn cảnh như thế ngay từ hôm nay vì mới đây thôi, các cơ quan an ninh của Mỹ cũng đã đưa ra một thể thức kiểm tra an ninh kỹ lưỡng hơn ở các sân bay mà theo đó, hành khách hàng không sẽ bị khám xét rất ngặt nghèo và chi tiết.

Tại sân bay quốc tế lớn nhất của Anh Heathrow từ chiều 1/2/2010 cũng đã đưa máy soi kiểm tra "xuyên quần áo" vào sử dụng… Nếu hành khách nào được yêu cầu qua máy soi kiểm tra mà từ chối không thực hiện sẽ không được lên máy bay. Và từ cuối tháng 2/2010, quy chế kiểm tra này bắt đầu được áp dụng tại sân bay Manchester và sân bay Birmingham.

Sự suy giảm các trữ lượng dầu mỏ sẽ làm xuất hiện những "nghĩa địa xe hơi" khổng lồ. Người Anh sẽ chuyển sang đi xe ôtô điện và các xe tự hành Segway. Áp lực đối với hệ thống đường sắt cũ kỹ và mệt mỏi sẽ gia tăng và nhà nước sẽ buộc các công ty phải áp dụng chế độ cho một nửa số nhân viên của mình làm việc ở nhà. Cho tới năm 2020 vẫn sẽ không có được loại phương tiện vận tải mới nào khả dĩ giúp giải quyết tốt những vấn đề ùn tắc giao thông lưu cữu trường niên: những dự đoán về các loại xe bay bằng gối không khí cũng như việc vận chuyển tức thì người và hàng hoá sẽ không trở thành hiện thực.

Tới năm 2020 trên thế giới sẽ xuất hiện con người đầu tiên mang trái tim được tái chế. Đó là dự đoán của nhà báo Jeremy Laurance. Theo ý kiến của ông Laurance, người đó chính là một vận động viên bóng bầu dục người Mỹ, bị mắc bệnh tim bẩm sinh do di truyền. Vận động viên này sẽ được lắp cho một trái tim nhân tạo Abiocor, từng được sử dụng lần đầu tiên năm 2009 bởi các nhà khoa học từ IRM (Viện Tái tạo tim) tại Bắc Carolina. Còn quả ngắt mạch tim "ruột thịt" của bệnh nhân sẽ được giữ lại và bảo quản cho tới khi các chuyên gia tách được những "mụn vải" từ tế bào thân để "tích kê" những chi tiết đã bị "rách" của nó và sau khi hoàn thành công việc vá víu này sẽ khởi động trái tim gốc của bệnh nhân.

"Thành công lớn đầu tiên của IRM là ghép bọng đái được tái tạo từ các tế bào thân - việc này diễn ra năm 2006" - ông Savage nói. Các chuyên gia y học Anh cũng đã đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực này nhưng từ năm 2011, công việc đã bị đình trệ vì thiếu kinh phí.

Tới năm 2020, "các blog, Facebook, Twitter và các kiểu thư tín điện tử sẽ bị tiếp nhận như những trò "quậy phá" của tuổi trung niên" - nhà báo Andy McSmith dự đoán. Ở thời điểm đó, lớp trẻ dưới 25 tuổi thích giao tiếp trực tiếp với bè bạn hơn là qua mạng và vì thế, các chính trị gia, cũng giống như ở những năm 80 của thế kỷ trước, sẽ buộc phải trực tiếp gặp gỡ với các cử tri, vì giới trẻ lúc đó quan tâm tới chính trị nhiều hơn các thế hệ cha anh nhưng lại không muốn bỏ phiếu cho những chính khách mà họ chưa từng được "tai nghe mắt thấy".

Ở thời điểm năm 2020, sau một quá trình khủng hoảng kinh tế dai dẳng, các cử tri phương Tây sẽ thấy, muốn ăn gừng cay thì phải kiếm gừng già và trở nên hoài nghi nhiều hơn đối với các chính trị gia tuổi còn non và chưa từng được "nếm mùi khói súng": "Khi ấy, ngay cả vị thủ lĩnh 55 tuổi Boris Johnson của những người bảo thủ Anh bây giờ cũng trông còn quá non trước một Tổng thống Mỹ 72 tuổi như cựu diễn viên điện ảnh Arnold Schwarzenegger, một Tổng thống Nga ở tuổi 67 như ông Vladimir Putin hay một nữ Thủ tướng Đức 65 tuổi như bà Angela Merkel" - nhà báo McSmith nhận xét. Khi đó có lẽ chỉ ở quốc gia đông dân nhất thế giới - CHND Trung Hoa - là có thể vẫn còn duy trì được tâm lý chuộng các nhà lãnh đạo trẻ.

Ngân sách của Bộ Văn hóa Anh sẽ tiếp tục bị cắt giảm trong 10 năm tới. Đó là nhận định của nhà báo David Lister. Những nữ kịch tác giả trẻ từng rất được ưa chuộng ở những năm cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, sẽ dần dà trở nên "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi" và làm mệt mỏi công chúng bởi sự lạm phát những vở kịch nói về chuyện sinh đẻ, các nhũ mẫu và lớp mẫu giáo… Tới năm 2020 sẽ khép lại cửa hàng băng đĩa cuối cùng. Những fans Hippy khô héo và những fans Emo già yếu sẽ có mặt trong buổi đóng cửa của nó, còn nhà văn Anh thời thượng Nick Hornby sẽ viết một tiểu thuyết mới về sự kiện này.

Có thể, những viễn cảnh như thế không nhất thiết phải là bức tranh phổ quát trên thế giới vào năm 2020. Nhưng có thể nói là, đó là những xu thế chủ đạo mà rất ít quốc gia nào tránh khỏi trong một thế giới đang bị cuốn theo xu thế toàn cầu hóa ráo riết như hiện nay.

Theo từ điển mở Wikipedia, tiểu hành tinh này có tên gọi đầu tiên theo năm phát hiện là 2004 MN4. Sau đó, tên gọi gắn 99942 là số thứ tự khi quỹ đạo của thiên thể này được xác định ngày 24/6/2005. Apophis là tên gọi một nhân vật trong thần thoại Ai Cập (ông này được coi là chúa tể của sự độc ác), được đặt làm tên cho thiên thể này ngày 19/7/2005.

99942 Apophis là một tiểu hành tinh trong hệ mặt trời có quỹ đạo đi gần quỹ đạo của trái đất hai lần mỗi năm, với chu kỳ 323,59 ngày. Với tần suất 1 lần/1300 năm, tiểu hành tinh này sẽ có khoảng cách tới hành tinh xanh gần nhất 30.250 đến 33.500km vào ngày 13/4/2029 và có thể sức hút giữa hai thiên thể sẽ làm lệch quỹ đạo, khiến Apophis có thể va chạm ngày 13/4/2036. Xác suất va chạm này là 1-45.000 theo tính toán của NASA, Cơ quan vũ trụ Nga (ROSKOSMOS) và là 1/450 theo tính toán của một thần đồng 13 tuổi người Đức Nico Marquardt.

Apophis có đường kính 350m. Năm 2029, nó sẽ tới cách trái đất 30 nghìn km, - gần hơn quỹ đạo địa tĩnh. Không những thế, Apophis còn có thể thay đổi quỹ đạo của mình để trong lần lại gần trái đất tiếp theo (năm 2036) sẽ va vào trái đất và biến một vùng lãnh thổ rộng bằng nước Pháp trên hành tinh của chúng ta thành sa mạc.

Đây là mối đe dọa lớn không chỉ riêng với một quốc gia hay dân tộc nào. Đây có thể là một thảm họa toàn cầu. Chính vì thế nên các nhà khoa học nhiều quốc gia hiện đang bắt tay vào việc chuẩn bị các phương án loại bỏ hiểm họa này.

Tiểu hành tinh 99942 Apophis có kích cỡ lớn gấp ba lần thiên thạch Tunguska, theo tính toán của các nhà khoa học, sẽ va phải trái đất vào những năm 30 của thế kỷ XXI.

