Những tiết lộ động trời về “ngôi sao” dâm loạn của BBC

Jimmy Savile đang khiến dư luận Anh bàng hoàng

Từng là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài BBC với các chương trình rất hút khách như Top Of The Pops và Jim'll Fix It, Jimmy Savile là một ngôi sao lớn của làng truyền hình Anh và được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sỹ năm 1990 vì hoạt động từ thiện. Thế nhưng những điều tra của cảnh sát đang tiến hành sau phóng sự gây chấn động của kênh ITV lại cho thấy những tội ác đáng ghê tởm của Savile.

Theo một bản báo cáo được cảnh sát và Hiệp hội quốc gia ngăn ngừa tội ác với trẻ em (NSPCC) của Anh công bố cho thấy trong suốt 50 năm, Savile đã nhiều lần lạm dụng tình dục cả trẻ em lẫn người lớn. Những tội ác này xảy ra ở nhiều nơi trong đó có 13 bệnh viện và một trại tế bần. Tổng cộng, những điều tra của cảnh sát ở 28 vùng khắp nước Anh đã phơi bày 214 tội ác của tên này trong đó có 34 tội danh hiếp dâm hoặc xâm phạm đời tư.

Bản báo cáo cũng cho biết, kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay 450 người đã đứng ra tố giác việc bị Savile xâm hại tình dục. Trong đó 73% là người dưới 18 tuổi tại thời điểm bị xâm hại, mà nhiều nhất là từ 13 – 16 tuổi. Nạn nhân trẻ nhất của Savile là một bé trai 8 tuổi và người lớn tuổi nhất là một phụ nữ 47 tuổi.

Vụ việc đầu tiên được ghi nhận là vào năm 1955 tại Manchester trong khi vụ gần đây nhất là vào năm 2009. Đáng nói hơn, rất nhiều vụ tấn công xảy ra ngay tại trụ sở của BBC trong thời gian dài, từ năm 1965 tới 2006. Một trong những vụ đó xảy ra trong buổi ghi hình của chương trình Top of the Pops mà Savile là người dẫn chương trình.

Theo NSPCC, Savile chính là một trong những kẻ tấn công tình dục nhiều nhất trong lịch sử 129 năm của tổ chức bảo vệ trẻ em này. “Quy mô rất lớn của các vụ lạm dụng do Savile thực hiện trong suốt 6 thập niên đơn giản là không thể tin nổi”, đại diện NSPCC, ông Peter Watt khẳng định.

“Hắn ta rõ ràng là một trong những kẻ tấn công tình dục nhiều nhất chúng tôi từng đối mặt và cho dù số số nạn nhân có là bao nhiêu thì họ cũng không bao giờ giành được công lý bởi hắn ta đã chết”, ông Watt nói tiếp.

Cơ quan công tố hoàng gia Anh đã phải xin lỗi vì bỏ lỡ cơ hội truy tố Savile năm 2009, trước khi tên này qua đời năm 2011 ở tuổi 84. Về phần mình, đài BBC khẳng định cảm thấy “kinh hoàng” khi một số vụ lạm dụng xảy ra ngay tại trụ sở của mình và một lần nữa “bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới các nạn nhân của những tội ác này”.

Theo Thanh Tùng (Dân trí / BBC)