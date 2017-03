Những triệu phú Việt ở Mỹ nhờ trúng độc đắc

Kể từ năm 2006 tới nay, cứ 2 năm một lần, xổ số Mỹ lại đem đến cho những người gốc Việt có cơ hội đổi đời, khi mà những tấm vé số họ mua được những giải thưởng có giá trị ngoài sức tưởng tượng.

Hồi cuối tháng 10/2011, hai người Mỹ gốc Việt là hàng xóm của nhau, cư ngụ ở Dorchester, tiểu bang Massachusetts, đã trúng số độc đắc chỉ cách nhau hơn 3 tuần.

Ông Phu Nguyen sau khi dẫn đứa cháu trai 3 tuổi đi dạo phố, ông ghé vào cửa tiệm St. John Market trên đường Adams Street để mua một vé số. Kết quả, ông Phu Nguyen trúng 10 USD, và nghe lời người bán tạp hóa trong tiệm nên mua thêm vé số loại Cash WinFall. Một ngày sau, ông biết tin mình đã trúng số tiền lớn lên đến 1,9 triệu USD. Với số tiền lớn như vậy, ông Phu Nguyen dự định sẽ trang trải dần tiền học phí cho các con.

Tiếp đó, bà Tran Nguyen cũng ở Dorchester đã trúng lô 1 triệu USD trong xổ số 10 USD Cashword. Bà Tran Nguyen sẽ nhận số tiền này chia đều trong 20 năm.

Tháng 8/2010, một gia đình người Việt ở bang Louisiana, Mỹ cũng trúng giải thưởng xổ số khổng lồ Powerball trị giá 85,7 triệu USD. Tuy nhiên, do nhận tiền một lần thay vì rải ra nhiều năm, gia đình họ Nguyen này sẽ chỉ thu về 45,77 triệu USD trước thuế.

Đại diện công ty xổ số chúc mừng luật sư, người đại diện cho gia đình họ Nguyen. Ảnh: (The Advocate)

Tháng 9/2010, may mắn cũng mỉm cười với đôi vợ chồng người Việt Hanh Ly và Chinh Lieu sống tại thành phố Happy Valley, bang Oregon khi trúng giải xổ số Megabucks trị giá 15,4 triệu USD. Cặp vợ chồng này đã mua vé số trị giá 6 USD và trở thành một trong số 10 người chiến thắng giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay của Megabucks.

Vào tháng 12/2008, tin vui lại đến với cộng đồng gốc Việt và lần này là Hieu Tran, một cư dân ở thành phố Buffalo thuộc bang New York. Anh trúng thưởng 1 triệu USD từ vé cào của giải xổ số “In the Money” do Công ty Xổ số New York tổ chức. Theo quy định của giải, Tran sẽ nhận dần 50.000 USD mỗi năm trong vòng 20 năm. Sau khi trừ thuế, số tiền anh thực lãnh là 34.075 USD/năm. Tran dành khoản tiền nhận được đầu tiên để về thăm mẹ ở Việt Nam và tiếp đó là lo cho 2 con ăn học thành tài. Dù có rủng rỉnh tiền, Tran không nghỉ làm mà vẫn sẽ tiếp tục công việc quản đốc ở công ty sản xuất thép Niagara La-Salle ở Buffalo.

Trần Hiếu vui mừng khi thắng số 1 triệu USD.( Ảnh: Buffalo News)

Hồi tháng 2.2006, 2 người gốc Việt tên Dung Tran và Quang Dao cùng 6 người khác ở bang Nebraska đã cùng chia nhau giải thưởng độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số Powerball là 365 triệu USD. Tính đến thời điểm trúng xổ số, hai người gốc Việt Dung Tran và Quang Dao đã sống ở Mỹ khoảng 16 năm. Quang Dao cho biết ông sẽ gửi một phần tiền thưởng được chia về giúp đỡ gia đình. Còn Dung Tran nói sẽ thôi làm việc để dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.

Cũng trong năm 2006, Bill Nguyen và vợ là Tina ở bang South Dakota đã trúng sổ xố Powerball trị giá 116,8 triệu USD. Cũng như 2 trường hợp trước, vợ chồng gốc Việt đã quyết định nhận tiền 1 lần là 51,6 triệu USD. Sau khi trừ thuế, số tiền thực sự đến tay họ là 38,68 triệu USD.

Theo Mẫn Chi tổng hợp (VNN)