Nơi phụ nữ bị al-Qaeda chọn ra để cưỡng bức

Azahara Abdou Maiga

Thực tế tàn nhẫn mà người dân Timbuktu phải chịu đựng dưới bàn tay al-Qaeda và các đồng minh đã được lột tả một cách chi tiết qua cảnh ngộ của Azahara Abdou Maiga.

Một nhóm 5 tay súng Hồi giáo chĩa súng vào đầu một cô gái 20 tuổi, bắt cô phải giữ im lặng nếu không muốn chết. Sau đó, chúng thay nhau hãm hiếp cô.

"Tôi không khóc. Nước mắt chảy vào bên trong", Maiga nhớ lại.

Trong suốt 10 tháng, Timbuktu bị tổ chức al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo (AQIM) và những phần tử cực đoan khác chiếm đóng. Thành phố 60.000 dân nằm cô lập ở dải hoang mạc Sahara thuộc miền bắc Mali buộc phải chịu đựng một cuộc sống khốn khổ dưới sự cai trị của al-Qaeda. Và như thế, Timbuktu trở thành một chốn thử nghiệm cho thế giới mà những kẻ trung thành với Osama bin Laden muốn tạo ra.

Tai ương - bắt đầu bằng việc AQIM chiếm giữ thành phố hồi tháng 3 năm ngoái - kết thúc cách đây một tuần khi lính nhảy dù Pháp cùng với trực thăng gắn súng máy buộc chúng phải trốn chạy khỏi Timbuktu. Chỉ sau đó, câu chuyện đầy đủ về một sự chiếm đóng tàn ác mới bắt đầu hé lộ.

Salaka Gikai

Và không tránh khỏi, phụ nữ ở Timbuktu bị chúng chọn ra để cưỡng bức.

Maiga phạm phải 2 tội trong con mắt người Hồi giáo: Cô đôi khi không che mặt khi ra ngoài. Nhưng nghiêm trọng hơn là cô thường giữ ảnh của các ngôi sao nhạc pop phương Tây, đặc biệt là Celine Dion, trong điện thoại di động của mình. Sở thích này đã bị 4 tay súng Hồi giáo phát hiện. Chúng chặn cô lại trên phố hồi tháng 11 và khi nhìn thấy những tấm hình đó, chúng dùng roi làm bằng da lạc đà liên tiếp quật vào người cô.

"Tôi không thể biết được họ vụt tôi bao nhiêu lần", Maiga nói.

Từ đó, chúng lần theo dấu Maiga và theo dõi nhà riêng của cô, nơi cô gái trẻ sống cùng cha mẹ và các anh chị em. Vào cuối tháng 11, Maiga ra ngoài phơi quần áo và một tay súng phát hiện cô không bịt mặt.

Ngay lập tức Maiga bị bắt và bị đưa tới một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố, nơi AQIM trưng dụng làm trụ sở an ninh của tổ chức này. Đồn cảnh sát và căn cứ quân sự Timbuktu đều bị xem là quá dễ tấn công, nên những kẻ Hồi giáo cực đoan chiếm chi nhánh địa phương của ngân hàng lớn nhất Mali, biến các phòng trong tòa nhà thành trung tâm tra tấn và thẩm vấn.

Maiga, vẫn còn khiếp đảm bởi ký ức của lần đánh đập trước, bị suy nhược thần kinh. "Tôi bị suy nhược. Tôi mất kiểm soát. Không có ai giúp tôi".

Maiga bị thương vì tự đá vào cửa kính nhưng các bảo vệ làm ngơ, bỏ mặc cô chảy máu. Ngày hôm sau, cô được đưa tới bệnh viện để băng bó rồi lại bị đưa trở về phòng giam trong tình trạng không thể tự mình bước đi.

Khi bố Maiga tới cầu xin thả con gái, ông bị đuổi đi bằng một lời cảnh báo: "Nếu ông lại đến thì con gái ông sẽ ở đây cả tháng, và chúng tôi sẽ đánh cô ta mỗi ngày".

Vào đêm thứ 2, Maiga bị đưa khỏi phòng giam và đưa tới một phòng cạnh đó, nơi 5 người đàn ông bịt kín mặt lần lượt cưỡng hiếp cô. "Họ dí súng vào đầu tôi và nói: Nếu mày nói dù chỉ một lời thì mày đi đời".

Sáng hôm sau đó, Maiga được tự do. Nhưng al-Qaeda vẫn chưa buông tha cho gia đình cô. Khi các tay súng AQIM chạy trốn do bị Pháp oanh kích cách đây một tuần, người anh trai 35 tuổi của cô tên là Mustapha mừng rỡ hô to "Vive la France" ở một góc phố. Ngay sau đó, anh bị một tay súng bắn chết.

Gần nơi Mustapha bị giết hại có một khu chợ với nhiều quầy hàng siêu vẹo. Đây là nơi mà AQIM chọn để trừng phạt người công khai.

Salaka Gikai, 25 tuổi, bị quy tội lăng nhăng với một người đàn ông đã có gia đình và bị phạt 100 roi. Thẩm phán tòa án Sharia quyết định khoan dung giảm hình phạt xuống còn 95 roi.

Gikai sau đó bị ép ngồi xổm giữa chợ trong khi 10 người đàn ông thay nhau dùng roi quất vào cơ thể cô.

"Mọi người ở đó: phụ nữ, trẻ nhỏ, mọi kiểu người", Gikai nhớ lại: "Tôi bị chảy máu toàn thân".

Giờ đây, Gikai và Maiga đã có thể ra khỏi nhà mà không cần sợ hãi. Tuy nhiên, cả hai đều in hằn những khổ đau mà họ phải nếm trải. "Tôi sẽ không bao giờ quên những gì chúng gây ra cho tôi", Gikai thổn thức.

Theo Thanh Hảo (VNN / Telegraph)