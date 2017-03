NTC: Trung Quốc lén bán vũ khí cho Gaddafi

Cũng theo các quan chức NTC, hành động nói trên rõ ràng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) áp đặt lên Libya.



Sự việc vỡ lở sau khi một nhà báo Canada phát hiện ra những tài liệu của chính quyền Gaddafi. Theo phía quân nổi dậy, những tài liệu này hoàn toàn có thể tin cậy được.

Quân nổi dậy đi tuần trên một con đường cách Bani Walid khoảng 40 km hôm 4-9.

Các tài liệu gồm có một sổ ghi chép của các quan chức an ninh chi tiết hóa chuyến “mua sắm” tới Bắc Kinh hôm 16-7 của phía chính quyền Gaddafi, cho thấy các công ty Trung Quốc đã đề nghị bán một lượng vũ khí trị giá 200 triệu USD bao gồm một loạt các bệ phóng rocket, tên lửa chống tăng, tên lửa đất đối không di động được thiết kế để bắn hạ máy bay và một số loại vũ khí và đạn dược khác. Các tài liệu nói trên viết bằng tiếng Ả Rập, được đăng tải trên trang web của tờ The Globe and Mail của Toronto - Canada.



Theo tài liệu, các công ty Trung Quốc đề nghị chuyển vũ khí qua một nước thứ 3 như Algeria hoặc Nam Phi. Cũng như hai nước này, Trung Quốc không ủng hộ các hoạt động quân sự của NATO chống lại chính quyền Gaddafi tại Libya nhưng cả 3 nước đều khẳng định ủng hộ lệnh cấm vận vũ khí do LHQ áp đặt trước đó.



Người phát ngôn quân nổi dậy Abdulrahman Busin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm 4-9 nhấn mạnh rằng bất kỳ nước nào vi phạm lệnh trừng phạt đều cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với công việc kinh doanh và buôn bán của quốc gia giàu dầu mỏ tại Bắc Phi này.

Nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi đối với câu chuyện vũ khí ở Libya

“Chúng tôi có bằng chứng về các thỏa thuận giữa Trung Quốc và đại tá Gaddafi và chúng tôi có tất cả các tài liệu để chứng minh điều đó”, ông Busin nói. Theo ông, quân nổi dậy còn có những bằng chứng khác, bao gồm các tài liệu và vũ khí tìm được tại chiến trường, cho thấy những vũ khí được cung cấp bất hợp pháp cho lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi bởi các công ty và chính phủ khác nữa.



Phóng viên Graeme Smith của tờ The Globe and Mail nói rằng chính ông đã phát hiện ra số tài liệu nói trên tại khu vực Bab Akkarah- nơi có nhiều quan chức thuộc chính quyền Gaddafi sinh sống.



Cùng ngày, các quan chức ngoại giao và tình báo tại Washington - Mỹ nói rằng họ không hề biết về các thỏa thuận nói trên và cần thêm thời gian để phân tích các tài liệu.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng thuộc chính quyền chuyển tiếp Libya – những người bao vây Libyan thành phố Bani Walid do lực lượng ủng hộ Đại tá Gaddafi kiểm soát, cho biết các cuộc đàm phán với lực lượng Gaddafi tại đây đã thất bại.

Quân nổi dậy bên ngoài thành phố Bani Walid

BBC dẫn lời một quan chức đàm phán chủ chốt phía quân nổi dậy hôm 5-9 cho biết người dân trong thành phố không dám di chuyển và rất có khả năng họ có thể bị biến thành lá chắn sống.



Vị quan chức này còn nói rằng lực lượng Gaddafi đã yêu cầu các tay súng quân nổi dậy hạ vũ khí khi vào thành phố.



Phía Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp (NTC) của quân nổi dậy hôm 5-9 một lần nữa khẳng định rằng hiện tại họ đã hoàn toàn chắc chắn về thông tin cậu con trai Khamis của đại tá Gaddafi đã bị tiêu diệt.



NTC còn cho biết thêm rằng Khamis chết trong cuộc chiến tại Tripoli và được chôn gần Bani Walid. Muhammad, con trai của giám đốc tình báo Libya Abdullah Senussi cũng thiệt mạng trong cuộc chiến đó.

NTC khẳng định chắc chắn Khamis Gaddafi đã bị tiêu diệt

Bani Walid, thành phố cách thủ đô Tripoli 150 km về phía đông nam, cùng với 3 thành phố, thị trấn khác bao gồm Jufra, Sabha và Sirte là bốn điểm cuối cùng vẫn còn nằm trong tay quân Gaddafi.



Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil nói rằng họ đã cung cấp viện trợ nhân đạo và gia hạn thời gian để người dân tại các thành trì cuối cùng của đại tá Gaddafi ra hàng để chấm dứt đổ máu.

